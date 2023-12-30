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Битва за Вугледар: розгром батальйону "Алга" 72-ої бригади ЗС РФ. ВIДЕО

Видовищні кадри битви за Вугледар у лютому 2023 року облетіли увесь світ: російська БМП з написом "Дракула" на броні тікала з поля бою, накручуючи на гуслі власних солдатів. Тоді ударна група 1-го мотострілецького батальйону "Алга" 72-ої бригади ЗС РФ намагалася прорвати українські позиції, але на їхньому шляху стали воїни 52-го окремого стрілецького батальйону з Івано-Франківська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на ютуб-каналі Бутусов Плюс вперше показали героїв цього бою та зробили його детальну реконструкцію - як очима українських захисників, так і словами російських окупантів.

Дивіться: Воїни ССО скоригували вогонь HIMARS по ворожому ЗРК "Оса". ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3590) Вугледар (141)


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Топ коментарі
+21
Вчора дивився...цікаво те ,що рашисти описують та підтверджують,те ж саме. і відеопідтвердження з дрона є...
Славні воїни з 52-го окремого стрілецького батальйону з Івано-Франківська !
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30.12.2023 12:01
+14
Теж дивився. Гордість і захоплення простими і Великими Героями! Слава їм!
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30.12.2023 12:23
+14
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.12.2023 12:24
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Вчора дивився...цікаво те ,що рашисти описують та підтверджують,те ж саме. і відеопідтвердження з дрона є...
Славні воїни з 52-го окремого стрілецького батальйону з Івано-Франківська !
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30.12.2023 12:01 Відповісти
Теж дивився. Гордість і захоплення простими і Великими Героями! Слава їм!
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30.12.2023 12:23 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.12.2023 12:24 Відповісти
Я відразу перепрошую, але маю висловити свою думку, хоча вона багатьом не сподобається. Дивляся відео мужнього підрозділу із Івано-Франківська, які знищують ворога на нулі, але в офісі Президента все його оточення чомусь виключно із Донецька, Луганська, навіть сепарської Абхазії командують цілою фракцією у Верховній Раді. Хоча є на фронті і Донецькі і Луганські, але їх більшість воює проти України в складі 1-го і 2-го ворожого корпусу, але в оточенні Президента виключно з тих місць, а не з Франківська, Львова, Тернополя. Ще раз вибачаюся, але чомусь мені так це показалося. Знає Херпіду хто його друзі, а хто вороги.
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30.12.2023 12:24 Відповісти
Анатолій,Шмигаль і Резніков зі Львова.Щось доброго Україні зробили?
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30.12.2023 12:49 Відповісти
Нагадаю, що Шмигаль є менеджером пана Ахметова, чули про такого? А Резніков із секти меншості 1%, як і Шмигаль. Я написав про етнічних українців.
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30.12.2023 12:59 Відповісти
Стефанчук-тернопільський.
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30.12.2023 12:51 Відповісти
Штефанчук із секти 1%. Я думаю, Ви зрозуміли, кого я відношу до 1%? Пишу про етнічних українців.
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30.12.2023 13:01 Відповісти
Пане Анатолій,як на мене,ці всі персонажі є гомо совєтікуси: бездарні і тупорилі,для яких європейська Україна,як кість в горлі.Пізній совок і рання Україна-ось ідеальне середовище для життєдіяльності таких організмів.Ви говорите за "1%", але Стівен Спілберг теж "1%" і його фільми дивитися цілий світ.Так само і Зеленський,1%.Але він би продав свою "творчість" цивілізованих людям? Ні,бо він є бездарний.Єдиними поціновучами "творчості" Зеленського є монголоїди з пострадянської території.Так,для москаля втратити Україну-є смерті подібнє,але і для совєтікусів теж.Своїм Майданом українці чітко сказали,що хочуть еволюції,розвитку,конкуренції і законів,а совки на еволюцію і жити по закону є нездатні.Єдине,що їм залишалося,щоб вижити-об'єднатися і дорватися до влади,що вони і зробили,скориставшись безграмотностю великої кількості наївних українців.
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30.12.2023 14:09 Відповісти
Можете ще в приклад поставити верещук із Рави Руської, чи Кобилко зі Львова та інших, але я пишу не про секту 1% і не про малоросів, а про українців.
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30.12.2023 13:13 Відповісти
а Попінс хіба не українка по генам? Як на мене - класичне волинське обличчя.
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30.12.2023 13:36 Відповісти
З Вами згоден! Але місце проживання не має значення.Я російскомовний з Харкова,но с дитинства себе відчуваю українцем.А про зе і слуг,то це горе для України.
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30.12.2023 14:43 Відповісти
бегемотики - хмельницькі оба)
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30.12.2023 13:26 Відповісти
Тебя это ****, старый пенсионный мудак?
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31.12.2023 10:01 Відповісти
Андрій Іванович -щирий українець . Чому в нього прізвисько " доля " в Львові я думаю зрозуміло .
Підтриманий на виборах вже не перший раз львівянами .
Тому питанння не в тому звідки людина - а які в неї чесноти та принципи.
Етнічний українець у вишиванці ,що горлає про патріотизм, а сам краде - це такий же москаль по духу та плоті.
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31.12.2023 12:00 Відповісти
накручуючи на гуслі власних солдатів Джерело:

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30.12.2023 12:47 Відповісти
Справжні Герої! Україна переможе!
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30.12.2023 12:54 Відповісти
Ааа а я писам в Ютубі коли їх провожали під музику і якогось співака під їхним відео що їм буде зда і щоб брали пакєти,мене там правда *******,але так і вишло.
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30.12.2023 13:12 Відповісти
розгром батальйону "Алга"
******
Алга, - тюркськими мовами означає "вперед".
Швидше за все, цей батальйон із Татарстану, або Башкортостану.
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30.12.2023 13:43 Відповісти
Татарстан
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30.12.2023 18:29 Відповісти
Гордість за таких хлопців!!! С повагою до них і дякую! Молодець Бутусов що дав відчути в черговий раз, со слізами на очах : - *КАКАЯ РАЗНИЦА*між цими хлопцями та .....................................Зеленським та усьома *слугами народу*. Україна обов'язково ПЕРЕМОЖЕ!!!!!! Героям Слава!
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30.12.2023 14:29 Відповісти
брудні башкиро-татарські свині. Замість того, щоб боротися проти поневолювачів-кацапів, вони гинуть "во_славу_русскоВо_оружия".
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30.12.2023 15:48 Відповісти
Сруськай мір з удмуртії чи Башкирії, вдерся із зброєю до Мирної України, ось і отримали по рилу мацковскаму від хліборобів України!!
РигоАНАЛИ їх чекали на парад!!
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30.12.2023 16:12 Відповісти
після Війни будуть по хвилинно розбирати цю звитягу в военнихвишах....
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30.12.2023 17:37 Відповісти
Толковий командир підібрав собі добрячих зарізяк і не згірша саперів. І на додачу везіння.
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30.12.2023 17:52 Відповісти
"Нам, татарам, все равно: что **@ных подтаскивать, что ****@ных оттаскивать. Алга!".
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30.12.2023 19:19 Відповісти
 
 