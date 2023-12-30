Битва за Вугледар: розгром батальйону "Алга" 72-ої бригади ЗС РФ. ВIДЕО

Видовищні кадри битви за Вугледар у лютому 2023 року облетіли увесь світ: російська БМП з написом "Дракула" на броні тікала з поля бою, накручуючи на гуслі власних солдатів. Тоді ударна група 1-го мотострілецького батальйону "Алга" 72-ої бригади ЗС РФ намагалася прорвати українські позиції, але на їхньому шляху стали воїни 52-го окремого стрілецького батальйону з Івано-Франківська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на ютуб-каналі Бутусов Плюс вперше показали героїв цього бою та зробили його детальну реконструкцію - як очима українських захисників, так і словами російських окупантів.

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