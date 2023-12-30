Битва за Вугледар: розгром батальйону "Алга" 72-ої бригади ЗС РФ. ВIДЕО
Видовищні кадри битви за Вугледар у лютому 2023 року облетіли увесь світ: російська БМП з написом "Дракула" на броні тікала з поля бою, накручуючи на гуслі власних солдатів. Тоді ударна група 1-го мотострілецького батальйону "Алга" 72-ої бригади ЗС РФ намагалася прорвати українські позиції, але на їхньому шляху стали воїни 52-го окремого стрілецького батальйону з Івано-Франківська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на ютуб-каналі Бутусов Плюс вперше показали героїв цього бою та зробили його детальну реконструкцію - як очима українських захисників, так і словами російських окупантів.
Топ коментарі
+21 Bob Fayn
показати весь коментар30.12.2023 12:01
+14 Zynoviy Zenon #582150
показати весь коментар30.12.2023 12:23
+14 Чайка Київ
показати весь коментар30.12.2023 12:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Славні воїни з 52-го окремого стрілецького батальйону з Івано-Франківська !
Підтриманий на виборах вже не перший раз львівянами .
Тому питанння не в тому звідки людина - а які в неї чесноти та принципи.
Етнічний українець у вишиванці ,що горлає про патріотизм, а сам краде - це такий же москаль по духу та плоті.
******
Алга, - тюркськими мовами означає "вперед".
Швидше за все, цей батальйон із Татарстану, або Башкортостану.
РигоАНАЛИ їх чекали на парад!!