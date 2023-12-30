Мобилизация и война-2024 | Юрий Бутусов. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире в конце 2023 года обсудит вопросы проведения мобилизации и перспектив войны в следующем 2024 году.

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