Мобілізація та війна-2024 | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі наприкінці 2023 року обговорить питання проведення мобілізації та перспектив війни у наступному 2024 році.

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