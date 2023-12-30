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Мобілізація та війна-2024 | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі наприкінці 2023 року обговорить питання проведення мобілізації та перспектив війни у наступному 2024 році.

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пресконференція Зеленського. Розбір | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3590) мобілізація (3057)


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Топ коментарі
+10
Фронт тримається не завдяки, а навпаки. На окремих людях, героях, як завжди про%оби закриваються героїзмом. Але не можна постійно підливати теплу воду в ванну, думаючи про рейтинги і тринькаючи гроші, періодично кричати в друге вухо - всі на війну. Це викликає, нерозуміння і страх. Немає відповідальних і сміливих керівників в державі. Не можуть вони вийти і сказати: люди добрі, біда, грошей немає, 50% ВВП віддаєм на армію, корупцію прирівнюєм до державної зради, вводимо мораторій на премії і підвищення з/п, на закупку авто, ремонти т..д. Віднині держава знімає бронь з МВС, відміняє пенсії всім молодим силовикам, викликаючи їх на роботу, на заміну молодих теперішніх - їх спочатку на фронт, потім в службу охорони. Надається інформація про відбування служби родичами всіх висопосадовців, або про вироки за ухилення. Всі особи з 18-ти років мають пройти базову військову службу, тільки після цього вступити у ВУЗ. Усім мобілізованим пропонувати контракт від 6-ти місяців, з чітко визначеним терміном закінчення, мінімальною з/п 200тис. грн. і разовою виплатою в 600т. за підписання. Ті, хто відслуже матимуть право на безкоштовне навчання у будь-якому Вузі, пільгове кредитування на житло, шестизначну страхівку на випадок втрати працездатності, безкоштовну земельну ділянку в Криму т.д. Після цього в народу не буде іншого виходу, як займати черги в ТЦК. Натомість, люди, котрі не хочуть служити, повинні бути позбавлені права голосу, займати державні посади, всі користування державними сервісами - садочки, школи, медицина, комунальні послуги - за комерційними тарифами.
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30.12.2023 21:12
+5
Вся проблема в тому, що немає лідера , а є віртуальні голобородьки, що підбирають під себе знов собі подібних віртуальних голобородьків на всі щаблі влади!
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30.12.2023 21:15
+5
Пан Юрій починав з нормального, а тепер говорить про повну мобілізацію чоловіків.

Не переживайте Юрію з часо мобілізують і журналістів.
Подивимося, що ви тоді скажите
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31.12.2023 12:18
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Якщо я назву когось конченим дебілом, ви здогадаєтесь кого я маю на увазі?
Тількі не розказуйте мені про 73%.
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30.12.2023 20:48 Відповісти
Щоб було з корупціонерами, 5ю колоною, зрадниками, чи з тими хто їх кришував,під час війни в СРСР, США, В.Британії,, РЕЙХу, Італії Муссоліні, Японії.....? Чи був би хтось із них здоровий, чи був би випущений під заставу крадених грошей, відсидівши по подібному т.зв.закону лозового в спец-люксах ..?А чи був розгул "еліти" "пір під час війни"в ресторанах , буковелях, "батальйонах Монако"...?: А чи була б десь у цих країнах галузь промисловості не поставлена на військові рейки, суспільні верстви населення не мобілізовані на війну, не залучені в тотальному військовому виробництві і обороні:-Весь народ воює-" Все для фронту, все для перемоги" ! А хіба "влада"цього не бачить, не оцінює, чи що з нами таке, росія ж стала на військові рейки ВСЯ її економіка, а у нас що, по принципу:"Запад нам паможет"?Народ- ВІЙНА!!!"
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31.12.2023 15:53 Відповісти
Всіх полковників і генералів на передову....
І все буде!!!!!!!!!!! Відразу....................................
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30.12.2023 21:11 Відповісти
Шаріков в захваті!
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01.01.2024 14:35 Відповісти
Фронт тримається не завдяки, а навпаки. На окремих людях, героях, як завжди про%оби закриваються героїзмом. Але не можна постійно підливати теплу воду в ванну, думаючи про рейтинги і тринькаючи гроші, періодично кричати в друге вухо - всі на війну. Це викликає, нерозуміння і страх. Немає відповідальних і сміливих керівників в державі. Не можуть вони вийти і сказати: люди добрі, біда, грошей немає, 50% ВВП віддаєм на армію, корупцію прирівнюєм до державної зради, вводимо мораторій на премії і підвищення з/п, на закупку авто, ремонти т..д. Віднині держава знімає бронь з МВС, відміняє пенсії всім молодим силовикам, викликаючи їх на роботу, на заміну молодих теперішніх - їх спочатку на фронт, потім в службу охорони. Надається інформація про відбування служби родичами всіх висопосадовців, або про вироки за ухилення. Всі особи з 18-ти років мають пройти базову військову службу, тільки після цього вступити у ВУЗ. Усім мобілізованим пропонувати контракт від 6-ти місяців, з чітко визначеним терміном закінчення, мінімальною з/п 200тис. грн. і разовою виплатою в 600т. за підписання. Ті, хто відслуже матимуть право на безкоштовне навчання у будь-якому Вузі, пільгове кредитування на житло, шестизначну страхівку на випадок втрати працездатності, безкоштовну земельну ділянку в Криму т.д. Після цього в народу не буде іншого виходу, як займати черги в ТЦК. Натомість, люди, котрі не хочуть служити, повинні бути позбавлені права голосу, займати державні посади, всі користування державними сервісами - садочки, школи, медицина, комунальні послуги - за комерційними тарифами.
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30.12.2023 21:12 Відповісти
Мне так нравится как вы деньгами разбрасываетесь, просто прелесть))
Особо доставляет когда вы сначала пишете >>>люди добрі, біда, грошей немає
а потом >>>мінімальною з/п 200тис. грн. і разовою виплатою в 600т.
Кстати, а сколько вы заплатили налогов в 2023 году?
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31.12.2023 00:08 Відповісти
Закусывай
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01.01.2024 23:55 Відповісти
Вся проблема в тому, що немає лідера , а є віртуальні голобородьки, що підбирають під себе знов собі подібних віртуальних голобородьків на всі щаблі влади!
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30.12.2023 21:15 Відповісти
дЄрмак 1
дЄрмак 2
дЄрмак 3
дЄрмак 4
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30.12.2023 21:20 Відповісти
Раз є запит на лідера, він з'явиться.
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31.12.2023 18:02 Відповісти
це у вас такий сарказм?
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30.12.2023 21:38 Відповісти
Гіффно ти кончене
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30.12.2023 21:49 Відповісти
Час вже дійсно рухатись до стандартів НАТО і в питаннях мобілізації.
Ми ж наче саме туди йдемо і вже є заяви, що це є основним пріорітетом для ЗСУ?
Сайт армії США на якому ви знайдете що стосується мобілізаці, перевірки придатності, утриманців, а також перелік хвороб які дискваліфікують військово забов'язаного назавжди, на деякий час, а також про покарання призовникам які під час заповнення форми щодо утриманців і та медичного стану, вказав не правдиві дані.

https://web.archive.org/web/20111018101816/http://usmilitary.about.com/od/joiningthemilitary/a/enlstandards.htm

Ось невиличкі витяги з цих офіційних документів армії США :

Мобилизация

В случае принятия решения о мобилизационном развёртывании вооружённых сил, призыв состоящих на учёте мужчин осуществляется в 6 этапов:

Конгресс вносит ряд соответствующих поправок в Закон о воинской повинности, президент утверждает их.
Порядок призыва конкретных лиц определяется лотереей. Первыми «разыгрывают» тех мужчин, которым либо исполнилось, либо исполнится 20 лет в текущем календарном году. Далее следуют лица в возрасте 21 года, 22 лет, 23, 24, 25, 19 и 18 лет.
Начинают работу региональные и местные мобилизационные органы, на действительную службу призываются офицеры запаса.
Осуществляется аттестация лиц, подлежащих призыву, на медицинских и других экспертных комиссиях. После заключения комиссии призывнику даётся 10-дневный срок на её обжалование.
Лицам, подлежащим призыву, рассылаются уведомления о необходимости прибыть на местный сборный пункт не позднее чем через 10 суток.
Зачисление призывников на действительную службу.

https://web.archive.org/web/20111020144126/http://usmilitary.about.com/od/joiningthemilitary/a/intmedstandards.htm

Военно-медицинские стандарты призыва, назначения или индукции, поступление в армию военно-медицинские стандартывоенные медицинские отказы.

На этих страницах перечислены медицинские состояния, дисквалифицирующие въезд в Вооруженные силы США.

Зокрема по нижнім кінцввкам. Вище весь перелік дискаваліфікуючих захворювань.

https://web.archive.org/web/20090426180507/http://usmilitary.about.com/od/joiningthemilitary/a/extremities2.htm
Дисквалифицирующие заболевания перечислены ниже. Коды Международной классификации болезней (МКБ) указаны в скобках после каждого стандарта.

(См. также раздел «Различные состояния конечностей »).

Причинами отказа в назначении, зачислении и вводе в должность (без утвержденного отказа ) являются подтвержденные истории.

Министерство обороны (DOD) устанавливает общие медицинские стандарты для людей, желающих вступить в армию США. Эти стандарты одинаковы для всех родов войск, включая Береговую охрану. (Министерство внутренней безопасности согласилось использовать те же стандарты, чтобы упростить обработку данных MEPS. Единственное заметное отличие состоит в том, что аллергия на моллюсков является обязательным условием для Береговой охраны. Почему? Черт возьми, я не знаю. Я никогда не мог этого понять.)

Процесс начинается, когда вы заполняете форму предварительного медицинского обследования в офисе рекрутера. Рекрутер отправляет его в MEPS, когда просит пройти медицинское обследование. Теперь MEPS не принадлежит какой-либо конкретной отрасли обслуживания. Это так называемое «Объединенное командование», которое действует независимо от всех родов войск (хотя административно контролируется армией....вероятно, потому, что армия ежегодно принимает больше новых рекрутов, чем любой другой род войск).

Форма проверяется врачом MEPS. Если в форме перечислены какие-либо потенциально дисквалифицирующие медицинские состояния, MEPS может связаться с рекрутером, чтобы убедиться, что он предоставил все данные правдиво.
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30.12.2023 21:59 Відповісти
.....

Стандарты призыва в армию США
Иждивенцы
Род Пауэрс , Руководство About.com
Посмотреть больше о:поступление в армиюстандарты призывавоенные иждивенцы
В армии действуют правила, которые фактически *ТРЕБУЮТ* от вас предоставления адекватной финансовой поддержки вашим иждивенцам. Из-за этого военные ограничивают количество иждивенцев, которые может иметь заявитель. Те, кто превышает указанное количество иждивенцев, требуют отказа. Прежде чем будет предоставлен отказ от иждивенца для какой-либо из услуг, служба по подбору персонала проведет определение финансового соответствия (т. е. они внимательно изучат ваши счета за дом и доход вашего супруга).

Военно-морской флот: Военно-морской флот требует отказа для любого заявителя, имеющего более одного иждивенца (включая супруга).

Корпус морской пехоты: В Корпусе морской пехоты отказ требуется, если у заявителя есть иждивенцы в возрасте до 18 лет.
Военно-воздушные силы: Военно-воздушные силы проведут определение финансового соответствия, если у участника вообще есть иждивенцы.
Армия: Армия требует отказа, если у заявителя есть двое или более иждивенцев (помимо супруга).
Береговая охрана: Береговая охрана требует отказа, если имеется более одного иждивенца (кроме супруга), за исключением случаев, когда заявитель зачисляется на службу категории E-4 или выше, когда ограничение составляет два иждивенца (кроме супруга).
Кто такой иждивенец?

Для целей вербовки «иждивенец» определяется как:

а. Супруг, включая гражданского супруга, если штат признает его; или

б. Любой естественный ребенок (законный или незаконнорожденный) или ребенок, усыновленный заявителем, если ребенок младше 18 лет и не состоит в браке, независимо от того, имеет ли заявитель опеку над ребенком или нет. Термин «естественный ребенок» включает в себя любого внебрачного ребенка, если: заявитель заявляет, что ребенок принадлежит ему, или имя заявителя указано в свидетельстве о рождении в качестве родителя, или постановление суда устанавливает отцовство; или если какое-либо лицо выдвигает заявление об отцовстве, которое не было окончательно рассмотрено судом; илиили

в. Пасынок заявителя, проживающий вместе с заявителем, если пасынок младше 18 лет; или

д. Любой родитель или другое лицо(а), которое фактически зависит от заявителя более чем на половину своего содержания.
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30.12.2023 22:01 Відповісти
Пан Юрій починав з нормального, а тепер говорить про повну мобілізацію чоловіків.

Не переживайте Юрію з часо мобілізують і журналістів.
Подивимося, що ви тоді скажите
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31.12.2023 12:18 Відповісти
не против мобилизации, наоборот за
только складывается впечатление, что украинская власть, своими деструктивными действиями, ставит совершенно иную задачу - демотивировать и сорвать мобилизацию
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31.12.2023 13:11 Відповісти
даю подсказочку
у этого кого то, временно захватившего украинскую землю в Криму и на Донбасе, есть конкретное имя - ху#ло 👎
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31.12.2023 21:53 Відповісти
Ну все зрозуміло,чому мобілізацію їм вигідно подавати так ,а не так як Бутусов розтлумачив(Марафон - це головна зброя в недоумків,а не дрони для фронту((Складається враження ,що автори та решта цього закону все роблять,крім мотивації,консолідації та перемоги,а все для якомога скорішої капітуляції,і потім "ну ви розумієте.."(((
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31.12.2023 19:04 Відповісти
правильно каже якщо самоціль тупо мобілізувати побільше людей, щоб ще рік протриматися без зміни стратегії ведення війни, то це просто відтермінування поразки.
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31.12.2023 21:31 Відповісти
Біда в тому,що зараз кругом шуманітарії - триндуни.Жодного технаря никто й чути не хоче.Нам не треба створювати оборонну промисловість - це складно і незрозуміло.Гуманітарії вревнени,що головне сказати,а воно само зробиться!Знищили прошарок тіх,що шось можуть робити,залишились саме звіздуни.
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01.01.2024 14:43 Відповісти
 
 