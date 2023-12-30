Мобілізація та війна-2024 | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі наприкінці 2023 року обговорить питання проведення мобілізації та перспектив війни у наступному 2024 році.
Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 ac46bee1
показати весь коментар30.12.2023 21:12
+5 Zeniviy Datsyshyn
показати весь коментар30.12.2023 21:15
+5 Dan #586769
показати весь коментар31.12.2023 12:18
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Тількі не розказуйте мені про 73%.
І все буде!!!!!!!!!!! Відразу....................................
Особо доставляет когда вы сначала пишете >>>люди добрі, біда, грошей немає
а потом >>>мінімальною з/п 200тис. грн. і разовою виплатою в 600т.
Кстати, а сколько вы заплатили налогов в 2023 году?
дЄрмак 2
дЄрмак 3
дЄрмак 4
Ми ж наче саме туди йдемо і вже є заяви, що це є основним пріорітетом для ЗСУ?
Сайт армії США на якому ви знайдете що стосується мобілізаці, перевірки придатності, утриманців, а також перелік хвороб які дискваліфікують військово забов'язаного назавжди, на деякий час, а також про покарання призовникам які під час заповнення форми щодо утриманців і та медичного стану, вказав не правдиві дані.
https://web.archive.org/web/20111018101816/http://usmilitary.about.com/od/joiningthemilitary/a/enlstandards.htm
Ось невиличкі витяги з цих офіційних документів армії США :
Мобилизация
В случае принятия решения о мобилизационном развёртывании вооружённых сил, призыв состоящих на учёте мужчин осуществляется в 6 этапов:
Конгресс вносит ряд соответствующих поправок в Закон о воинской повинности, президент утверждает их.
Порядок призыва конкретных лиц определяется лотереей. Первыми «разыгрывают» тех мужчин, которым либо исполнилось, либо исполнится 20 лет в текущем календарном году. Далее следуют лица в возрасте 21 года, 22 лет, 23, 24, 25, 19 и 18 лет.
Начинают работу региональные и местные мобилизационные органы, на действительную службу призываются офицеры запаса.
Осуществляется аттестация лиц, подлежащих призыву, на медицинских и других экспертных комиссиях. После заключения комиссии призывнику даётся 10-дневный срок на её обжалование.
Лицам, подлежащим призыву, рассылаются уведомления о необходимости прибыть на местный сборный пункт не позднее чем через 10 суток.
Зачисление призывников на действительную службу.
https://web.archive.org/web/20111020144126/http://usmilitary.about.com/od/joiningthemilitary/a/intmedstandards.htm
Военно-медицинские стандарты призыва, назначения или индукции, поступление в армию военно-медицинские стандартывоенные медицинские отказы.
На этих страницах перечислены медицинские состояния, дисквалифицирующие въезд в Вооруженные силы США.
Зокрема по нижнім кінцввкам. Вище весь перелік дискаваліфікуючих захворювань.
https://web.archive.org/web/20090426180507/http://usmilitary.about.com/od/joiningthemilitary/a/extremities2.htm
Дисквалифицирующие заболевания перечислены ниже. Коды Международной классификации болезней (МКБ) указаны в скобках после каждого стандарта.
(См. также раздел «Различные состояния конечностей »).
Причинами отказа в назначении, зачислении и вводе в должность (без утвержденного отказа ) являются подтвержденные истории.
Министерство обороны (DOD) устанавливает общие медицинские стандарты для людей, желающих вступить в армию США. Эти стандарты одинаковы для всех родов войск, включая Береговую охрану. (Министерство внутренней безопасности согласилось использовать те же стандарты, чтобы упростить обработку данных MEPS. Единственное заметное отличие состоит в том, что аллергия на моллюсков является обязательным условием для Береговой охраны. Почему? Черт возьми, я не знаю. Я никогда не мог этого понять.)
Процесс начинается, когда вы заполняете форму предварительного медицинского обследования в офисе рекрутера. Рекрутер отправляет его в MEPS, когда просит пройти медицинское обследование. Теперь MEPS не принадлежит какой-либо конкретной отрасли обслуживания. Это так называемое «Объединенное командование», которое действует независимо от всех родов войск (хотя административно контролируется армией....вероятно, потому, что армия ежегодно принимает больше новых рекрутов, чем любой другой род войск).
Форма проверяется врачом MEPS. Если в форме перечислены какие-либо потенциально дисквалифицирующие медицинские состояния, MEPS может связаться с рекрутером, чтобы убедиться, что он предоставил все данные правдиво.
Стандарты призыва в армию США
Иждивенцы
Род Пауэрс , Руководство About.com
Посмотреть больше о:поступление в армиюстандарты призывавоенные иждивенцы
В армии действуют правила, которые фактически *ТРЕБУЮТ* от вас предоставления адекватной финансовой поддержки вашим иждивенцам. Из-за этого военные ограничивают количество иждивенцев, которые может иметь заявитель. Те, кто превышает указанное количество иждивенцев, требуют отказа. Прежде чем будет предоставлен отказ от иждивенца для какой-либо из услуг, служба по подбору персонала проведет определение финансового соответствия (т. е. они внимательно изучат ваши счета за дом и доход вашего супруга).
Военно-морской флот: Военно-морской флот требует отказа для любого заявителя, имеющего более одного иждивенца (включая супруга).
Корпус морской пехоты: В Корпусе морской пехоты отказ требуется, если у заявителя есть иждивенцы в возрасте до 18 лет.
Военно-воздушные силы: Военно-воздушные силы проведут определение финансового соответствия, если у участника вообще есть иждивенцы.
Армия: Армия требует отказа, если у заявителя есть двое или более иждивенцев (помимо супруга).
Береговая охрана: Береговая охрана требует отказа, если имеется более одного иждивенца (кроме супруга), за исключением случаев, когда заявитель зачисляется на службу категории E-4 или выше, когда ограничение составляет два иждивенца (кроме супруга).
Кто такой иждивенец?
Для целей вербовки «иждивенец» определяется как:
а. Супруг, включая гражданского супруга, если штат признает его; или
б. Любой естественный ребенок (законный или незаконнорожденный) или ребенок, усыновленный заявителем, если ребенок младше 18 лет и не состоит в браке, независимо от того, имеет ли заявитель опеку над ребенком или нет. Термин «естественный ребенок» включает в себя любого внебрачного ребенка, если: заявитель заявляет, что ребенок принадлежит ему, или имя заявителя указано в свидетельстве о рождении в качестве родителя, или постановление суда устанавливает отцовство; или если какое-либо лицо выдвигает заявление об отцовстве, которое не было окончательно рассмотрено судом; илиили
в. Пасынок заявителя, проживающий вместе с заявителем, если пасынок младше 18 лет; или
д. Любой родитель или другое лицо(а), которое фактически зависит от заявителя более чем на половину своего содержания.
Не переживайте Юрію з часо мобілізують і журналістів.
Подивимося, що ви тоді скажите
только складывается впечатление, что украинская власть, своими деструктивными действиями, ставит совершенно иную задачу - демотивировать и сорвать мобилизацию
у этого кого то, временно захватившего украинскую землю в Криму и на Донбасе, есть конкретное имя - ху#ло 👎