Пять ракет вчера "нашли убежище" в оккупированном Крыму, - ОК "Південь". ВИДЕО
На военном аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму были повреждены российские самолеты.
Об этом заявила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты уже и сами признали, что 5 ракет нашли убежище на территории временно оккупированного Крыма. Даже обозначили места, где это произошло", - отметила она.
По словам Гуменюк, россияне не успели рассредоточить летный состав.
"В частности, самолеты, которые были повреждены в самом Бельбеке", - добавила спикер.
Удар по оккупированному Крыму 31 января: Что известно
На оккупированном полуострове 31 января неоднократно звучали взрывы.
В сети публиковали фото и видео с работой ПВО, а также писали о пожаре в районе аэродрома "Бельбек".
В Минобороны РФ заявили, что оккупированный полуостров атаковали 20 ракет. Все, якобы, были уничтожены российской ПВО.
В то же время РосСМИ заявили, что был атакован аэродром "Бельбек". Информацию подтвердил командующий Воздушными силами Николай Олещук.
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