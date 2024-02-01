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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Пять ракет вчера "нашли убежище" в оккупированном Крыму, - ОК "Південь". ВИДЕО

На военном аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму были повреждены российские самолеты.

Об этом заявила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты уже и сами признали, что 5 ракет нашли убежище на территории временно оккупированного Крыма. Даже обозначили места, где это произошло", - отметила она.

По словам Гуменюк, россияне не успели рассредоточить летный состав.

"В частности, самолеты, которые были повреждены в самом Бельбеке", - добавила спикер.

Также смотрите: Спасибо всем, кто приобщился к очищению Крыма от нечисти, - Олещук прокомментировал взрывы на аэродроме Бельбек. ВИДЕО

Удар по оккупированному Крыму 31 января: Что известно

На оккупированном полуострове 31 января неоднократно звучали взрывы.

В сети публиковали фото и видео с работой ПВО, а также писали о пожаре в районе аэродрома "Бельбек".

В Минобороны РФ заявили, что оккупированный полуостров атаковали 20 ракет. Все, якобы, были уничтожены российской ПВО.

В то же время РосСМИ заявили, что был атакован аэродром "Бельбек". Информацию подтвердил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Также читайте: ВСУ поразили радиолокационную станцию российской ПВО в оккупированном Крыму, - СтратКом

Автор: 

Крым (26380) Гуменюк Наталья (577)


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01.02.2024 10:14
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01.02.2024 10:17
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01.02.2024 10:14 Ответить
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01.02.2024 13:19 Ответить
Вони втікли від фашиствущіх пускових.
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01.02.2024 10:15 Ответить
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01.02.2024 10:17 Ответить
Бавовник... у лузi кацапа знайшов -
Немае кацапа: у вирiй пiшов...
ЗЫ...Бавовнятко жги ИстЧьо...
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01.02.2024 11:08 Ответить
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01.02.2024 13:20 Ответить
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01.02.2024 10:20 Ответить
Абрамсы пытались коварно подкрасться по морскому дну.
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01.02.2024 10:27 Ответить
Не, телепортироваться через крысмский мост.
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01.02.2024 11:03 Ответить
Мало п'ять... Треба хоча б п'ятдесят))
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01.02.2024 11:20 Ответить
Свіженькі новин: ВМСУ потопили морськоми дронами катер "Івановєц":
https://youtu.be/mX1Gwk0qkV8?si=ZlrAuISOZzqKRDTm
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01.02.2024 12:48 Ответить
Яка ж краса! СЛАВА ЗСУ та творцям і пілотам цих морських дронів!!!
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01.02.2024 13:23 Ответить
 
 