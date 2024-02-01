Ракетный катер РФ "Ивановец" идет ко дну после атаки спецназовцев ГУР МО в оккупированном Крыму. ВИДЕО беспилотника

Украинские разведчики провели спецоперацию в оккупированном Крыму и уничтожили ракетный катер Черноморского флота РФ "Ивановец".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер "ивановец" черноморского флота РФ. Операция стала возможной при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судно РФ находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

"В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением ― "ивановец" дал крен на корму и затонул. Стоимость потерянного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов.

Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела", - добавили в ГУР МО.

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