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Украинские морпехи подняли флаг Украины на левобережье Херсонщины. ВИДЕО

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты подняли украинский флаг в Крынках Херсонской области. При этом в регионе до сих пор продолжаются боевые столкновения с оккупантами.

Об этом сообщает аналитический портал DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Артиллеристы уничтожили скопление живой силы противника из БМ-21 "Град". ВИДЕО

Автор: 

флаг (934) 36 отдельная бригада морской пехоты (205) Херсонская область (4770)


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Топ комментарии
+37
Місцевість наче подивився відео НАСА з Місяця...
Це наскільки сталевими треба бути, щоб таке витримати.
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06.02.2024 23:54
+32
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06.02.2024 23:51
+28
Хлопці , Ви Герої 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
Молимось за Вас , дорогі наші воіни !!
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06.02.2024 23:58
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Правила форума Совет форумчан
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06.02.2024 23:51 Ответить
🙏🙏🙏
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07.02.2024 09:52 Ответить
Місцевість наче подивився відео НАСА з Місяця...
Це наскільки сталевими треба бути, щоб таке витримати.
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06.02.2024 23:54 Ответить
Я навіть не можу уявити як їм там важко.
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06.02.2024 23:56 Ответить
Бракує слів подяки. Уклін до землі сталевим Українським Воїнам!
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06.02.2024 23:57 Ответить
Вони не сталеві. Прості люди, яким нікуди діватися, один шлях вбивати окупантів і ховатися від обстрілів щоб вижити
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06.02.2024 23:59 Ответить
А летить в них думаю дуже багато всього небезпечного для життя.
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07.02.2024 00:01 Ответить
Хлопці , Ви Герої 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
Молимось за Вас , дорогі наші воіни !!
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06.02.2024 23:58 Ответить
Вони (і ці що сидять на Лівобережжі і всі хто на передовій) без перебільшення рятують світ.
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07.02.2024 00:03 Ответить
Так, нашi Героi рятують не тiльки нас, а весь свiт!
Боженька,ми молимо та благаемо Тебе, благослави та
бережи наших Захистникiв! 🙏🙏🙏
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07.02.2024 09:58 Ответить
Путин ты тварь и последняя сволочь.....а наші хлопці Герої !
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07.02.2024 00:14 Ответить
Дякуємо Захисникам України !!

Так, як лубинець, Захисники не можуть!!
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07.02.2024 00:45 Ответить
там наши оттягивают силы кацапчиков с Работиного
Герои сказать, это ничего не сказать
Хотя наша арта 155 с правого берега сыпет от души, на этом участке снарядов не жалеют
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07.02.2024 01:37 Ответить
Ага, Залужний забув з тобою порадитись. Мабуть, сидить і думає: як же ж краще вести бойові дії проти кацапів, от ми нерозумні, а давай спитаємо в камрадєна "pavluchen 22" - він краще знає. В Канаді взагалі найкращі стратеги, мабуть, перебувають. А головне - впевнені в собі, як ніхто, бо дозволяють собі давати поради воїнам, кукарікаючи з дивана...
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07.02.2024 16:12 Ответить
Дай боже вам сили, радненькі.🙏🇺🇦
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07.02.2024 03:03 Ответить
Шкода, що мало таких героїв. Героям слава!
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07.02.2024 06:19 Ответить
Не принижуйте воiнiв ЗСУ! Кожен, хто захищае Батькiвщину-Герой!
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07.02.2024 10:01 Ответить
Слава 50 млн. (или трохи поменьше) героям!
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09.02.2024 05:09 Ответить
В Україні ворог 🤡зеленський ! А Герої в ЗСУ всі !
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07.02.2024 08:44 Ответить
Опалений боями, политий кровью Прапор України! Словами не передати, сльози самі....Усе буде Україна. Тримайтесь і бережіть себе
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07.02.2024 09:16 Ответить
Марсіанський ланшафт. Навіть руїн не залишилось. Скільки ж їх там бомбили? Хочеться вірити що росіяни там втратили більше ніж наші.
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07.02.2024 11:42 Ответить
1. Тролять.
2. Нормальні люди там будуть лазити (вночі і на відкритій місцині) виключно з однією метою - мінування. Кацапи те теж однозначно розуміють. І будуть знов клякнути у вирвах, і просто закривати руками голову у відповідь на скиди гранат ЗСУ...
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07.02.2024 16:16 Ответить
 
 