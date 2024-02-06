Украинские морпехи подняли флаг Украины на левобережье Херсонщины. ВИДЕО

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты подняли украинский флаг в Крынках Херсонской области. При этом в регионе до сих пор продолжаются боевые столкновения с оккупантами.

Об этом сообщает аналитический портал DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Артиллеристы уничтожили скопление живой силы противника из БМ-21 "Град". ВИДЕО