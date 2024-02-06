Украинские морпехи подняли флаг Украины на левобережье Херсонщины. ВИДЕО
Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты подняли украинский флаг в Крынках Херсонской области. При этом в регионе до сих пор продолжаются боевые столкновения с оккупантами.
Об этом сообщает аналитический портал DeepState, передает Цензор.НЕТ.
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Це наскільки сталевими треба бути, щоб таке витримати.
Молимось за Вас , дорогі наші воіни !!
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бережи наших Захистникiв! 🙏🙏🙏
Так, як лубинець, Захисники не можуть!!
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Хотя наша арта 155 с правого берега сыпет от души, на этом участке снарядов не жалеют
2. Нормальні люди там будуть лазити (вночі і на відкритій місцині) виключно з однією метою - мінування. Кацапи те теж однозначно розуміють. І будуть знов клякнути у вирвах, і просто закривати руками голову у відповідь на скиди гранат ЗСУ...