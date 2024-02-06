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Новини Відео Війна
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Українські морпіхи підняли прапор України на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО

Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти підняли український прапор у Кринках Херсонської області. При цьому у регіоні досі продовжуються бойові зіткнення з окупантами.

Про це повідомляє аналітичний портал DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Артилеристи знищили скупчення живої сили противника з БМ-21 "Град". ВIДЕО

Автор: 

прапор (482) 36 окрема бригада морської піхоти (204) Херсонська область (5756)


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Топ коментарі
+37
Місцевість наче подивився відео НАСА з Місяця...
Це наскільки сталевими треба бути, щоб таке витримати.
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06.02.2024 23:54
+32
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06.02.2024 23:51
+28
Хлопці , Ви Герої 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
Молимось за Вас , дорогі наші воіни !!
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06.02.2024 23:58
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06.02.2024 23:51 Відповісти
🙏🙏🙏
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07.02.2024 09:52 Відповісти
Місцевість наче подивився відео НАСА з Місяця...
Це наскільки сталевими треба бути, щоб таке витримати.
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06.02.2024 23:54 Відповісти
Я навіть не можу уявити як їм там важко.
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06.02.2024 23:56 Відповісти
Бракує слів подяки. Уклін до землі сталевим Українським Воїнам!
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06.02.2024 23:57 Відповісти
Вони не сталеві. Прості люди, яким нікуди діватися, один шлях вбивати окупантів і ховатися від обстрілів щоб вижити
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06.02.2024 23:59 Відповісти
А летить в них думаю дуже багато всього небезпечного для життя.
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07.02.2024 00:01 Відповісти
Хлопці , Ви Герої 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
Молимось за Вас , дорогі наші воіни !!
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06.02.2024 23:58 Відповісти
Вони (і ці що сидять на Лівобережжі і всі хто на передовій) без перебільшення рятують світ.
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07.02.2024 00:03 Відповісти
Так, нашi Героi рятують не тiльки нас, а весь свiт!
Боженька,ми молимо та благаемо Тебе, благослави та
бережи наших Захистникiв! 🙏🙏🙏
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07.02.2024 09:58 Відповісти
Путин ты тварь и последняя сволочь.....а наші хлопці Герої !
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07.02.2024 00:14 Відповісти
Дякуємо Захисникам України !!

Так, як лубинець, Захисники не можуть!!
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07.02.2024 00:45 Відповісти
там наши оттягивают силы кацапчиков с Работиного
Герои сказать, это ничего не сказать
Хотя наша арта 155 с правого берега сыпет от души, на этом участке снарядов не жалеют
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07.02.2024 01:37 Відповісти
Ага, Залужний забув з тобою порадитись. Мабуть, сидить і думає: як же ж краще вести бойові дії проти кацапів, от ми нерозумні, а давай спитаємо в камрадєна "pavluchen 22" - він краще знає. В Канаді взагалі найкращі стратеги, мабуть, перебувають. А головне - впевнені в собі, як ніхто, бо дозволяють собі давати поради воїнам, кукарікаючи з дивана...
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07.02.2024 16:12 Відповісти
Дай боже вам сили, радненькі.🙏🇺🇦
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07.02.2024 03:03 Відповісти
Шкода, що мало таких героїв. Героям слава!
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07.02.2024 06:19 Відповісти
Не принижуйте воiнiв ЗСУ! Кожен, хто захищае Батькiвщину-Герой!
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07.02.2024 10:01 Відповісти
Слава 50 млн. (или трохи поменьше) героям!
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09.02.2024 05:09 Відповісти
В Україні ворог 🤡зеленський ! А Герої в ЗСУ всі !
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07.02.2024 08:44 Відповісти
Опалений боями, политий кровью Прапор України! Словами не передати, сльози самі....Усе буде Україна. Тримайтесь і бережіть себе
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07.02.2024 09:16 Відповісти
Марсіанський ланшафт. Навіть руїн не залишилось. Скільки ж їх там бомбили? Хочеться вірити що росіяни там втратили більше ніж наші.
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07.02.2024 11:42 Відповісти
1. Тролять.
2. Нормальні люди там будуть лазити (вночі і на відкритій місцині) виключно з однією метою - мінування. Кацапи те теж однозначно розуміють. І будуть знов клякнути у вирвах, і просто закривати руками голову у відповідь на скиди гранат ЗСУ...
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07.02.2024 16:16 Відповісти
 
 