Українські морпіхи підняли прапор України на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО

Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти підняли український прапор у Кринках Херсонської області. При цьому у регіоні досі продовжуються бойові зіткнення з окупантами.

Про це повідомляє аналітичний портал DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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