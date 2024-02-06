Українські морпіхи підняли прапор України на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО
Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти підняли український прапор у Кринках Херсонської області. При цьому у регіоні досі продовжуються бойові зіткнення з окупантами.
Про це повідомляє аналітичний портал DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+37 Aks World
показати весь коментар06.02.2024 23:54
+32 Власов Сергей #321358
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+28 Amber
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Це наскільки сталевими треба бути, щоб таке витримати.
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Так, як лубинець, Захисники не можуть!!
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Хотя наша арта 155 с правого берега сыпет от души, на этом участке снарядов не жалеют
2. Нормальні люди там будуть лазити (вночі і на відкритій місцині) виключно з однією метою - мінування. Кацапи те теж однозначно розуміють. І будуть знов клякнути у вирвах, і просто закривати руками голову у відповідь на скиди гранат ЗСУ...