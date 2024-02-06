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Артилеристи знищили скупчення живої сили противника з БМ-21 "Град". ВIДЕО

Артилерійська розвідка за допомогою дронів з інфрачервоними камерами виявила скупчення ворогів в посадці. Після передачі координат цілі на батарею і за наказом командира бойової машини артилеристи відкрили вогонь з БМ-21 "Град" по противнику.

Про це повідомили у телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Все це — щоденна, кропітка, небезпечна та дуже необхідна праця бійців реактивної артилерійської батареї нашої бригади", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Прикордонники знищили ворожий міномет, розрахунок АГС та укриття з окупантами на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

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Щира подяка нашим хлопцям за небезпечну і дуже потрібну роботу
на передовій 👍🏼🙏🏼❤️
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06.02.2024 23:34 Відповісти
Змогли підловити росіян щоб ті це не помітили і швидко накрити за допомогою старого радянського "Граду". Це дійсно геніально. Постарайтеся вижити, ви всі рятуєте світ.
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06.02.2024 23:55 Відповісти
Молодці, це отой, «пластиліновий» лубинець з ВРУ !!
Слава Захисникам України! Ганьба, вертлявим» з ВРУ !
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07.02.2024 00:47 Відповісти
 
 