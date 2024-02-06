Артилеристи знищили скупчення живої сили противника з БМ-21 "Град". ВIДЕО
Артилерійська розвідка за допомогою дронів з інфрачервоними камерами виявила скупчення ворогів в посадці. Після передачі координат цілі на батарею і за наказом командира бойової машини артилеристи відкрили вогонь з БМ-21 "Град" по противнику.
Про це повідомили у телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Все це — щоденна, кропітка, небезпечна та дуже необхідна праця бійців реактивної артилерійської батареї нашої бригади", - йдеться в повідомленні.
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