Артилеристи знищили скупчення живої сили противника з БМ-21 "Град". ВIДЕО

Артилерійська розвідка за допомогою дронів з інфрачервоними камерами виявила скупчення ворогів в посадці. Після передачі координат цілі на батарею і за наказом командира бойової машини артилеристи відкрили вогонь з БМ-21 "Град" по противнику.

Про це повідомили у телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Все це — щоденна, кропітка, небезпечна та дуже необхідна праця бійців реактивної артилерійської батареї нашої бригади", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Прикордонники знищили ворожий міномет, розрахунок АГС та укриття з окупантами на Бахмутському напрямку. ВIДЕО