Воины 59-й ОМПБр уничтожили российский новейший танк Т-80БВМ возле Невельского на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Вінницькі Скіфи" 59-й отдельной мотопехотной бригады уничтожили оставшийся российский танк Т-80БВМ 2022 года выпуска, защищенный "мангалом" и комплексом динамической защиты "Контакт-1" около Невельского Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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