Воины 59-й ОМПБр уничтожили российский новейший танк Т-80БВМ возле Невельского на Донетчине. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Вінницькі Скіфи" 59-й отдельной мотопехотной бригады уничтожили оставшийся российский танк Т-80БВМ 2022 года выпуска, защищенный "мангалом" и комплексом динамической защиты "Контакт-1" около Невельского Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+10 Jimmy Hill
показать весь комментарий07.02.2024 23:31
+7 Urs
показать весь комментарий07.02.2024 23:27
+5 Urs
показать весь комментарий08.02.2024 00:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось вєщь! Гарантує додаткові три дні захисту:
'"Армагеддон з вогню" під Іжевськом: МНС рф підтвердило вибух на заводі, що випускає ядерний "Тополь"
Увечері 7 лютого в рф відбулася найпотужніша детонація на військовому об'єкті РФ під містом Іжевським.
https://t.me/Ukraine_365News/71662?single