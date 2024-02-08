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Воины 59-й ОМПБр уничтожили российский новейший танк Т-80БВМ возле Невельского на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Вінницькі Скіфи" 59-й отдельной мотопехотной бригады уничтожили оставшийся российский танк Т-80БВМ 2022 года выпуска, защищенный "мангалом" и комплексом динамической защиты "Контакт-1" около Невельского Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 59-й ОМБр на американских Humvee сопровождают немецкий танк Leopard1A5BE. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) уничтожение (6931) Донецкая область (9656) 59 отдельная мотопехотная бригада (123)


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Топ комментарии
+10
ГОЙ-ДА & Бада-Бум:


'"Армагеддон з вогню" під Іжевськом: МНС рф підтвердило вибух на заводі, що випускає ядерний "Тополь"

Увечері 7 лютого в рф відбулася найпотужніша детонація на військовому об'єкті РФ під містом Іжевським.

https://t.me/Ukraine_365News/71662?single
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07.02.2024 23:31
+7
ці танкісти просто лохи ненавчені, які сподіваютьмся, що "мангал" та комплекс динамічного захисту "Контакт-1" іх якось захистить.
Ось вєщь! Гарантує додаткові три дні захисту:
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07.02.2024 23:27
+5
ну так. Є ще модель "long" з путіним на десять днів, але та десять тисяч коштує.
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08.02.2024 00:11
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Правила форума Совет форумчан
ці танкісти просто лохи ненавчені, які сподіваютьмся, що "мангал" та комплекс динамічного захисту "Контакт-1" іх якось захистить.
Ось вєщь! Гарантує додаткові три дні захисту:
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07.02.2024 23:27 Ответить
Мабуть і три дні минули...
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07.02.2024 23:34 Ответить
ну так. Є ще модель "long" з путіним на десять днів, але та десять тисяч коштує.
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08.02.2024 00:11 Ответить
Хєрня - скрепы нетути...
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08.02.2024 01:20 Ответить
скрєпа щоб прикрєпляти до командирського прицілу ТКМ-3 іде у комплекті, іконка зручно розміщується прямо під окулярами прицілу.
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08.02.2024 01:34 Ответить
Так нахіба? Це ж незручно! Гранчак до рота не донести... не по-дюдськи, хоча мацкаль і не гуманоїд зовсім...
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08.02.2024 02:03 Ответить
кацапи поки цо не придумали танковий приціл з вмонтованим гранчаком під окулярами. Може в "арматі" зроблять.
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08.02.2024 02:10 Ответить
це тільки зайвий раз доводить що так звана "рпц" та її філії по усій східній Європі, наприклад "упц мп", не мають жодного стосунку до автентичного Християнства (Правпаслав'я) бо ця секта, створена в у вересні 1943 тогваріщем йоською сталіним (джугашвілія) як філія нквд/кгб/фсб !!!

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08.02.2024 07:13 Ответить
ГОЙ-ДА & Бада-Бум:


'"Армагеддон з вогню" під Іжевськом: МНС рф підтвердило вибух на заводі, що випускає ядерний "Тополь"

Увечері 7 лютого в рф відбулася найпотужніша детонація на військовому об'єкті РФ під містом Іжевським.

https://t.me/Ukraine_365News/71662?single
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07.02.2024 23:31 Ответить
шоб іх там всіх залило діметилгідразіном.
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08.02.2024 02:11 Ответить
Он второй начал!
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08.02.2024 01:19 Ответить
...давай ешо!!!Смерть мокшанскому быдлу!!!
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08.02.2024 07:39 Ответить
 
 