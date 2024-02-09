Операторы дронов гоняют оккупантов перелеском. ВИДЕО

Операторы украинских дронов устроили своеобразные соревнования по бегу для трех российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи фрагментов"соревнований" видно, как захватчики, услышав беспилотник, бросают все имущество в руках и пытаются бежать, чтобы сбежать от атаки БПЛА. Один из россиян даже попытался зарыться в снег. Однако по неизвестным причинам отказался от такой идеи.

Смотрите также: "Кадыровец" молится на украинский дрон и тщетно пытается бежать. ВИДЕО