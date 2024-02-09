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Операторы дронов гоняют оккупантов перелеском. ВИДЕО

Операторы украинских дронов устроили своеобразные соревнования по бегу для трех российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи фрагментов"соревнований" видно, как захватчики, услышав беспилотник, бросают все имущество в руках и пытаются бежать, чтобы сбежать от атаки БПЛА. Один из россиян даже попытался зарыться в снег. Однако по неизвестным причинам отказался от такой идеи.

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Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) дроны (3923)


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ну й дурак, шо відмовився. сніг був жовтий, поїсти б на декілька днів вистачило ))
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09.02.2024 12:41 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2Ftjournal_refugees%2Fcomments%2F17cws0t%2F%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D0%25B2_%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2585_%25D1%2581%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D1%2588%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BC_%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%2F&psig=AOvVaw2nT-65jru6-g7aN4DNI3eU&ust=1707562107316000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCOjY4uOKnoQDFQAAAAAdAAAAABAI Мальчики в "трусиках" сходили на штурм . теперь бегают на 100 метровках
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09.02.2024 12:51 Ответить
обычная выездная билетная касса.
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09.02.2024 18:06 Ответить
Бігають швидше,ніж зайці...але рано чи
підно,його догонить цукерка...
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09.02.2024 12:57 Ответить
тіко шось цукерки слабуваті
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09.02.2024 13:28 Ответить
Первый делал какие-то занимательные отвлекающие маневры в снегу. Вроде закопаться в снегу хотел. Может из Чукотки приперся?!
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09.02.2024 13:23 Ответить
Війна - справа молодих.
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09.02.2024 13:24 Ответить
 
 