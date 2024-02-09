Оператори дронів ганяють окупантів переліском. ВIДЕО

Оператори українських дронів улаштували своєрідні змагання з бігу для трьох російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі фрагментів "змагань" видно, як загарбники, почувши безпілотник, кидають все майно у руках і намагаються бігти, що утекти від атаки БПЛА. Один із росіян, навіть спробував закопатися у сніг. Однак з невідомих причин відмовився від такої ідеї.

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