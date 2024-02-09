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Оператори дронів ганяють окупантів переліском. ВIДЕО

Оператори українських дронів улаштували своєрідні змагання з бігу для трьох російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі фрагментів "змагань" видно, як загарбники, почувши безпілотник, кидають все майно у руках і намагаються бігти, що утекти від атаки БПЛА. Один із росіян, навіть спробував закопатися у сніг. Однак з невідомих причин відмовився від такої ідеї.

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Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) дрони (4706)


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ну й дурак, шо відмовився. сніг був жовтий, поїсти б на декілька днів вистачило ))
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09.02.2024 12:41 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2Ftjournal_refugees%2Fcomments%2F17cws0t%2F%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D0%25B2_%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2585_%25D1%2581%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D1%2588%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BC_%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%2F&psig=AOvVaw2nT-65jru6-g7aN4DNI3eU&ust=1707562107316000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCOjY4uOKnoQDFQAAAAAdAAAAABAI Мальчики в "трусиках" сходили на штурм . теперь бегают на 100 метровках
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09.02.2024 12:51 Відповісти
обычная выездная билетная касса.
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09.02.2024 18:06 Відповісти
Бігають швидше,ніж зайці...але рано чи
підно,його догонить цукерка...
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09.02.2024 12:57 Відповісти
тіко шось цукерки слабуваті
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09.02.2024 13:28 Відповісти
Первый делал какие-то занимательные отвлекающие маневры в снегу. Вроде закопаться в снегу хотел. Может из Чукотки приперся?!
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09.02.2024 13:23 Відповісти
Війна - справа молодих.
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09.02.2024 13:24 Відповісти
 
 