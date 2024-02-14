"С добрым утром, п#дорасы", - воины 3-й Отдельной штурмовой бригады атакуют россиян в Авдеевке. ВИДЕО
Воины 3-й отдельной штурмовой бригады ведут бой с российскими оккупантами в Авдеевке.
Как информирует Цензор.НЕТ, кадры обстрела российских оккупантов обнародованы в соцсетях.
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+27 Олександр ВАЛОВИЙ
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+18 Desar
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+18 Oleg Kikta #582037
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Бережіть себе, ви важливіші для України, ніж оті КВНщики на посадах, бо ЗАХИЩАЄТЕ її власним життям!
Слава Україні !!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Земля йому скловатою!
"успешно демобилизирован:
- на Запорізькому напрямку нажаль результативний російський оператор FPV-дронів із позивним "Астап" та його другий номер на кликуху "Лео" (фото немає). Який хизувався своїми відео на своєму телеграм каналі.
Смерть ворогам🔥"
Це з тг каналу Анатолія Штефана "Штірліца"
До речі, ті ж самі бухгалтера, на відміну від трактористів, що вміють професійно посрати на природі, професійно зможуть рахувати поправки при стрільбі артилерії, бо хоча б знають чотири арифметичні дії, а це трішки більше має значення для оперативного виконання бойових задач, ніж посрати на природі, щоправда бухгалтера легче чомусь навчити срать на природі, ніж тракториста користуватись балістичним обчислювасем чи планшетом з програмою управління стрільбою артилерії... Ось так, айстер сраннянаприроді🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
Вам самому не соромно за те, що ви написали?
Диванні експерти - такі зовсім диванні і коменти в них як ніби школяр писав.
Хороший бухгалтер за 3 месяца может стать хорошим дальномерщиком артиллерии.
Так что, надо поуважительнее относиться к этой категории мобилизованных.
Відносно механіка-водія то це взагалі очевидне. але складна імпортна техніка не всім механізаторам підходить (серед механізаторів стільки ж здатних засвоювати щось нове, тобто чомусь вчитись точно той же відсоток, як і у виборців). Працюють, ламають і їх потім переводять на мтз чи саджають на камаз, а до джон діра чи нью холанда вже зась.
ЧИМ СТРІЛЯТИ - ГІВНОМ чи ти сам будеш клєпати снаряди - і їх пошлють зразу в піхоту-штурмувиками......
На півдні міста схожа картина з укріпрайоном Зеніт та дорожної розв'язки "Чебурашка".
Нвйперше, необхідно зрізати ворожий виступ в районі готельного комплексу "Царська охота" і відновити позиції на півдні.
На півночі потрібні масовані артилерійські удари по лісопосадці в районі дач, де ворог має змогу накопичувати сили, не боячись атак дронів, від яких захишають крони дерев.
Там також захисникам Авдіївки необхідні боєздатні резерви, щоби відсікти рашистські війська, що прорвались у місто, від основних сил.
Якщо в нвйближчий тиждень не зрізати ворожі "язики", тоді з міста треба виходити.
І не таким як ти тут звиздіти про "дивани".
Молимось за Україну, за наших військових.
Зараз в Авдіївку відправили майже моїх дітей, чому майже, бо це друзі мого сина 21 - 22 рочки. Одного вже в вересні поховали.
Молимось, звертаємось до Господа і Він допоможе нам.
З нашою вірою Він прожене всю нечисть прокляту, як зовнішню так і внутрішню зелену провладну.
В ім'я Ісуса Христа. Амінь