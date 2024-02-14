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"С добрым утром, п#дорасы", - воины 3-й Отдельной штурмовой бригады атакуют россиян в Авдеевке. ВИДЕО

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады ведут бой с российскими оккупантами в Авдеевке.

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры обстрела российских оккупантов обнародованы в соцсетях.

Автор: 

Авдеевка (2444) 3-я Отдельная штурмовая бригада (426)


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Топ комментарии
+27
Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям !!
Бережіть себе, ви важливіші для України, ніж оті КВНщики на посадах, бо ЗАХИЩАЄТЕ її власним життям!
Слава Україні !!
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14.02.2024 01:29
+18
Мне больше интересно как там с ПВО неподалеку, потому что ставить штурмовые бригады под авиабомбы это так себе стратегия. Думаю об успехе этого решения можно будет судить по количеству сбитых самолётов
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14.02.2024 01:18
+18
Не погиб, а здох.
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14.02.2024 05:19
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https://www.youtube.com/watch?v=ERVVrHddW34 чотирьохсотдоларовий

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14.02.2024 01:04 Ответить
У рукопашну пішов, відчайдух...
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14.02.2024 01:11 Ответить
він просто не був готовий - багнета не примкнув.
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14.02.2024 01:18 Ответить
Вже не буде часу готуватися - пісень слухає
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14.02.2024 01:21 Ответить
І кави?
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14.02.2024 01:10 Ответить
Мне больше интересно как там с ПВО неподалеку, потому что ставить штурмовые бригады под авиабомбы это так себе стратегия. Думаю об успехе этого решения можно будет судить по количеству сбитых самолётов
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14.02.2024 01:18 Ответить
у 3-ї штурмової своє ППО Сухопутних військ.
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14.02.2024 08:48 Ответить
А хто казав, що дуже хороші?
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14.02.2024 01:32 Ответить
Шта?
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14.02.2024 06:30 Ответить
Жопой думаешь! Оттуда и твой голос.
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14.02.2024 07:00 Ответить
затычка Зеленая не трынди
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14.02.2024 07:23 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям !!
Бережіть себе, ви важливіші для України, ніж оті КВНщики на посадах, бо ЗАХИЩАЄТЕ її власним життям!
Слава Україні !!
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14.02.2024 01:29 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.02.2024 01:52 Ответить
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14.02.2024 02:39 Ответить
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14.02.2024 03:04 Ответить
"Астапа понесло"...відразу на концерт кобзона
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14.02.2024 04:50 Ответить
Не погиб, а здох.
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14.02.2024 05:19 Ответить
Вдова його, орчиха медальку отримає. Посмертно за бійця.
Земля йому скловатою!
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14.02.2024 05:39 Ответить
"Очєнь рєзультатівний" по кацапські-це "Жигулі" з мирняком,два сараї і велосипед.
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14.02.2024 06:33 Ответить
Та ні.

"успешно демобилизирован:

- на Запорізькому напрямку нажаль результативний російський оператор FPV-дронів із позивним "Астап" та його другий номер на кликуху "Лео" (фото немає). Який хизувався своїми відео на своєму телеграм каналі.

Смерть ворогам🔥"

Це з тг каналу Анатолія Штефана "Штірліца"
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14.02.2024 08:20 Ответить
Це серйозні хлопці, з таких і повинна складатись армія а не хватать трактористів по селах які, як це не важко говорити, не більше ніж м*ясо.
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14.02.2024 04:59 Ответить
трактористи були ще більш менш пристосованими і вони вже закінчилися в селах. Тепер намагаються тягнути бухгалтерів/інженерів/менеджерів з міст, які не тільки зброї в руках ніколи не тримали, але й не знають як посрати сходить на природі.
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14.02.2024 07:30 Ответить
Так поділись досвідом, - блисни голов дупов, серун🤔🧐😁
До речі, ті ж самі бухгалтера, на відміну від трактористів, що вміють професійно посрати на природі, професійно зможуть рахувати поправки при стрільбі артилерії, бо хоча б знають чотири арифметичні дії, а це трішки більше має значення для оперативного виконання бойових задач, ніж посрати на природі, щоправда бухгалтера легче чомусь навчити срать на природі, ніж тракториста користуватись балістичним обчислювасем чи планшетом з програмою управління стрільбою артилерії... Ось так, айстер сраннянаприроді🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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14.02.2024 08:00 Ответить
я не вважаю трактористів тупими. особливо, тих, що з перших днів в ЗСУ, як двої мужиків по 55 років, яких першими з нашого села мобілізували, бо треба було когось мадити на техніку.
Вам самому не соромно за те, що ви написали?
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14.02.2024 08:27 Ответить
він - павлік морозов
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14.02.2024 10:31 Ответить
ти того ********* тракториста хоч в очі бачив? чи його джон дір з компом, де потрібно добре володіти навиками водити пальцем по екрану. як і водять військові (ні той, ні той самі ж програму не пишуть). Бухгалтера не є добрими математиками, вони є добрими рахівниками. а це - різні речі. Зате, всі аграрники - водії сгтехніки мають добрий окомір і вміють визначати межі водіння своїм інколи і шістнадцяти метровим агрегатом, аби не вилізти на сусідню ділянку.
Диванні експерти - такі зовсім диванні і коменти в них як ніби школяр писав.
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14.02.2024 10:37 Ответить
Хороший тракторист - это почти уже готовый механик-водитель БТР-БМП.

Хороший бухгалтер за 3 месяца может стать хорошим дальномерщиком артиллерии.

Так что, надо поуважительнее относиться к этой категории мобилизованных.
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14.02.2024 14:04 Ответить
Денисе, ти перечиш людині, яка одночасно і тракторист, і бухгалтер. Бо був фермером. А отже напряму і сам мав дотичність до обох професій і весь час спілкувався з цими професіоналами. як з колгоспу совкового, так і з ******** підготовкою. Є добра поговорка: кесарю - кесареве, а слєсарю - слєсарєве.
Відносно механіка-водія то це взагалі очевидне. але складна імпортна техніка не всім механізаторам підходить (серед механізаторів стільки ж здатних засвоювати щось нове, тобто чомусь вчитись точно той же відсоток, як і у виборців). Працюють, ламають і їх потім переводять на мтз чи саджають на камаз, а до джон діра чи нью холанда вже зась.
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14.02.2024 15:03 Ответить
Оце то насмішив - рахувати поправки при стрільбі артилерії, -
ЧИМ СТРІЛЯТИ - ГІВНОМ чи ти сам будеш клєпати снаряди - і їх пошлють зразу в піхоту-штурмувиками......
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14.02.2024 11:05 Ответить
У Третій окремій штурмовій немає мобілізованих - лише мотивовані й фізично підготовлені (йде відбір) добровольці.
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14.02.2024 10:12 Ответить
Судячи із даних DeepStateMap, ворог захопив автобазу та ділянку Індустріального проспекту на півночі Авдіївки, чим перерізав основну логістмчну артерію постачання авдіївського гарнізону, який потрапив в оперативне оточення.
На півдні міста схожа картина з укріпрайоном Зеніт та дорожної розв'язки "Чебурашка".
Нвйперше, необхідно зрізати ворожий виступ в районі готельного комплексу "Царська охота" і відновити позиції на півдні.
На півночі потрібні масовані артилерійські удари по лісопосадці в районі дач, де ворог має змогу накопичувати сили, не боячись атак дронів, від яких захишають крони дерев.
Там також захисникам Авдіївки необхідні боєздатні резерви, щоби відсікти рашистські війська, що прорвались у місто, від основних сил.
Якщо в нвйближчий тиждень не зрізати ворожі "язики", тоді з міста треба виходити.
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14.02.2024 06:12 Ответить
З дивана легко керувати полками.
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14.02.2024 08:55 Ответить
Я на своєму місці і знаю про що пишу.
І не таким як ти тут звиздіти про "дивани".
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14.02.2024 09:08 Ответить
Усе добре сказано але - де взяти снаряди?
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14.02.2024 11:07 Ответить
Все залежить від рішення Командувача ЗСУ - відкривати склади з НЗ, свідомо розраховуючи на скоріше поповнення *********** зовнішеіми донорами, чи вже без надії на допомогу від союзників, ризиковано позабирати важкий БК з інших секторів для концентрацї вогню саме на ділянках рашистських проривів в Авдіївці.
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14.02.2024 11:20 Ответить
Бережіть себе хлопці, хоча б наскільки це взагалі можливо.
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14.02.2024 07:24 Ответить
Бережіть себе, Воїни. Ви нам важливіші, ніж руїни Авдіївки.
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14.02.2024 07:26 Ответить
в якому підрозділі військовий служить?
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14.02.2024 08:52 Ответить
з любовью від ЗСУ💙💛
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14.02.2024 12:24 Ответить
Молимось. Без Божої допомоги нам не перемогти, бо ми воюємо з самим ДиЯВОЛОМ і його нечистю.
Молимось за Україну, за наших військових.
Зараз в Авдіївку відправили майже моїх дітей, чому майже, бо це друзі мого сина 21 - 22 рочки. Одного вже в вересні поховали.
Молимось, звертаємось до Господа і Він допоможе нам.
З нашою вірою Він прожене всю нечисть прокляту, як зовнішню так і внутрішню зелену провладну.
В ім'я Ісуса Христа. Амінь
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14.02.2024 13:33 Ответить
пани Людмиле большое уважение за искреннюю душевную молитву.
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14.02.2024 14:07 Ответить
 
 