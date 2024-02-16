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Новости Видео Война
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Подразделение Команчи из 40-й ОАБ уничтожает артиллерию рашистов. ВИДЕО

Воины 40-й отдельной артиллерийской бригады с помощью FPV-дронов уничтожают российскую артиллерию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С января воины бригады уничтожили два артиллерийских дивизиона российских захватчиков.

Присоединяйтесь к сбору на новые дроны.

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Автор: 

уничтожение (6986) 40 артиллерийская бригада (33) Дикие шершни (227)


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Дякую!! Бийте кацапську пошесть, Хлопці!
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16.02.2024 11:38 Ответить
НЮНІ Й ГАРНЮНІ !)
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16.02.2024 19:28 Ответить
 
 