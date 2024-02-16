Подразделение Команчи из 40-й ОАБ уничтожает артиллерию рашистов. ВИДЕО
Воины 40-й отдельной артиллерийской бригады с помощью FPV-дронов уничтожают российскую артиллерию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
С января воины бригады уничтожили два артиллерийских дивизиона российских захватчиков.
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shokolad
показать весь комментарий16.02.2024 11:38 Ответить Мне нравится 6
ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий16.02.2024 19:28 Ответить Мне нравится 0
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