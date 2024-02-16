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Підрозділ Команчі із 40-ї ОАБ нищить артилерію рашистів. ВIДЕО

Воїни 40-ї окремої артилерійської бригади за допомогою FPV-дронів знищують російську артилерії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Із січня воїни бригади знищили два артилерійських дивізіони російських загарбників.

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Дивіться: Знищення ворожого танка двома дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7298) 40 артилерійська бригада (33) Дикі шершні (232)


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Дякую!! Бийте кацапську пошесть, Хлопці!
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16.02.2024 11:38 Відповісти
НЮНІ Й ГАРНЮНІ !)
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16.02.2024 19:28 Відповісти
 
 