Підрозділ Команчі із 40-ї ОАБ нищить артилерію рашистів. ВIДЕО
Воїни 40-ї окремої артилерійської бригади за допомогою FPV-дронів знищують російську артилерії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Із січня воїни бригади знищили два артилерійських дивізіони російських загарбників.
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shokolad
показати весь коментар16.02.2024 11:38 Відповісти Мені подобається 6
ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар16.02.2024 19:28 Відповісти Мені подобається 0
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