В российском Ижевске вечером 16 февраля вспыхнул масштабный пожар. ВИДЕО
В российском Ижевске вспыхнул масштабный пожар на площади в 2 800 квадратных метрах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает МЧС России
"Пожар в здании в Удмуртии – на 2 800 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", – отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+18 Luk Viktor
показать весь комментарий17.02.2024 01:00
+16 Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий17.02.2024 01:36
+14 vsbu vsbu
показать весь комментарий17.02.2024 01:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну така історія...
Не цікаво. Розходимось.
Може до ранку щось згорить на бєлгородщіні та курщині.