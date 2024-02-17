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В российском Ижевске вечером 16 февраля вспыхнул масштабный пожар. ВИДЕО

В российском Ижевске вспыхнул масштабный пожар на площади в 2 800 квадратных метрах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает  МЧС России

"Пожар в здании в Удмуртии – на 2 800 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", – отмечается в сообщении.

Автор: 

пожар (5954) россия (95638)


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Топ комментарии
+18
Щось тяга слабенька - вітерець потрібний трохи сильніший!!!
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17.02.2024 01:00
+16
Як на мене, нехай й не військове палає. Пів роїсі - то бараки..чому б їм не подихати перманентно..
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17.02.2024 01:36
+14
Ну от. виявляється по Полтаві сьогодні мона (шо аж собаки під машини потікали). А так і по Іжевську мона.
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17.02.2024 01:00
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Щось тяга слабенька - вітерець потрібний трохи сильніший!!!
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17.02.2024 01:00 Ответить
Ну от. виявляється по Полтаві сьогодні мона (шо аж собаки під машини потікали). А так і по Іжевську мона.
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17.02.2024 01:00 Ответить
Що , тепер за кожну пожежу сарая в козлостані будЬОнову по медалі давати?
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17.02.2024 02:31 Ответить
у цього 2800 кв.м. сараю клієнти були концерн Калашніков, Росатом, АО Корпорація Тактічєскоє ракєтноє вааруженіє, Алмаз-Антєй, Вєртольоти расії, Обєдіньоная авіастраітєльная корпорація, Іжевський радіозавод (розробляє апаратуру для ракетно-космічної промисловості).
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17.02.2024 03:29 Ответить
Це тобі ***** сказало чи будЬОнов?
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17.02.2024 04:31 Ответить
Не " мона" , а нуна
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17.02.2024 05:10 Ответить
Не тільки мона, але й нуна
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17.02.2024 11:55 Ответить
курять, собакі скажені, де не потрібно,,,,
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17.02.2024 01:04 Ответить
$355 мілліонс штрафчик такий собі...
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17.02.2024 01:15 Ответить
bars trump from serving as officer or director of a NY corporation for 3 years.
ну така історія...
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17.02.2024 01:19 Ответить
намахлював трампон, а чесний, хоч з хати не виходь...
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17.02.2024 01:25 Ответить
Трамп ментально дуже схожий на українських чиновників корупціонерів. І це дивно як в іншій країні, в іншій культурі уродився такий "унікум".
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17.02.2024 01:33 Ответить
близнюки однояйцеві...
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17.02.2024 01:38 Ответить
дуже сподіваюсь що горить ІЕМЗ "Купол.
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17.02.2024 01:21 Ответить
Схоже, горить "НПК Іжевський інструментальний завод". В них є сайт і на сайті серед клієнтів зазначені: концерн Калашніков, Росатом, АО Корпорація Тактічєскоє ракєтноє вааруженіє, Алмаз-Антєй, Вєртольоти расії, Обєдіньоная авіастраітєльная корпорація, Іжевський радіозавод (розробляє апаратуру для ракетно-космічної промисловості).
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17.02.2024 03:27 Ответить
безпосередньо війсковой продукції вони не виробляють: ріжучий та вимірювальний інструмент, прес-форми і таке інше. Логічно, що їх клієнтами може бути будь-яке підприємство, і навіть не ВПК.
Не цікаво. Розходимось.
Може до ранку щось згорить на бєлгородщіні та курщині.
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17.02.2024 04:39 Ответить
Трампа до речі на 350 млн USD оштрафували за шахрайство. Обманював державу здається щоб отримати вигідніші кредити на будівництво нерухомості.
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17.02.2024 01:28 Ответить
там і синулям по мілочі прилетіло - $4 мілліона для шахраїв не сумма...
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17.02.2024 01:33 Ответить
ви впевнені, що знаєте значення прислівникової сполуки "до речі"?
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17.02.2024 03:32 Ответить
Не знаю військовий об'єкт це чи ні. Але добре що в росіян щось цінне, хай навіть не військове, горить і руйнується.
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17.02.2024 01:31 Ответить
Як на мене, нехай й не військове палає. Пів роїсі - то бараки..чому б їм не подихати перманентно..
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17.02.2024 01:36 Ответить
та нехай все там палає - в іжевську, підері нема різниці
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17.02.2024 01:50 Ответить
Військовий.
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17.02.2024 03:28 Ответить
Не буду точно утверждать, но это вроде ТРЦ, который передали в цех по сборке беспилотников.
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17.02.2024 08:49 Ответить
Тварини повтікали заздалегідь, а лишньохромосомних не враховують.
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17.02.2024 02:00 Ответить
Іжевськ зараз - це гарна нічна заграва ... , але як казав один московитський фелдмаршал :: Что бі sпаsті раSSєю - надо sжєчь МаSкву ......
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17.02.2024 02:05 Ответить
Як це мило дивитись на нiч - як ********* палає
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17.02.2024 02:42 Ответить
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17.02.2024 04:40 Ответить
симпотний ....штуцер
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17.02.2024 05:35 Ответить
А ціль смачна була. Браво!
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17.02.2024 10:01 Ответить
ТЦ Новый дом ещё в прошлом году был передан под производство БПЛА
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17.02.2024 12:23 Ответить
 
 