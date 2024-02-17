В российском Ижевске вечером 16 февраля вспыхнул масштабный пожар. ВИДЕО

В российском Ижевске вспыхнул масштабный пожар на площади в 2 800 квадратных метрах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает МЧС России

"Пожар в здании в Удмуртии – на 2 800 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", – отмечается в сообщении.