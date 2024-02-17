В російському Іжевську ввечері 16 лютого спалахнула масштабна пожежа. ВIДЕО

У російському Іжевську спалахнула масштабна пожежа на площі 2 800 квадратних метрах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МНС Росії

"Пожежа в будівлі в Удмуртії – на 2 800 квадратних метрах. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначається у повідомленні.