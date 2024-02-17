В російському Іжевську ввечері 16 лютого спалахнула масштабна пожежа. ВIДЕО
У російському Іжевську спалахнула масштабна пожежа на площі 2 800 квадратних метрах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МНС Росії
"Пожежа в будівлі в Удмуртії – на 2 800 квадратних метрах. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+18 Luk Viktor
показати весь коментар17.02.2024 01:00
+16 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар17.02.2024 01:36
+14 vsbu vsbu
показати весь коментар17.02.2024 01:00
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ну така історія...
Не цікаво. Розходимось.
Може до ранку щось згорить на бєлгородщіні та курщині.