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В російському Іжевську ввечері 16 лютого спалахнула масштабна пожежа. ВIДЕО

У російському Іжевську спалахнула масштабна пожежа на площі 2 800 квадратних метрах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  МНС Росії

"Пожежа в будівлі в Удмуртії – на 2 800 квадратних метрах. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначається у повідомленні.

Автор: 

пожежа (4336) росія (65316)


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Топ коментарі
+18
Щось тяга слабенька - вітерець потрібний трохи сильніший!!!
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17.02.2024 01:00
+16
Як на мене, нехай й не військове палає. Пів роїсі - то бараки..чому б їм не подихати перманентно..
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17.02.2024 01:36
+14
Ну от. виявляється по Полтаві сьогодні мона (шо аж собаки під машини потікали). А так і по Іжевську мона.
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17.02.2024 01:00
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Щось тяга слабенька - вітерець потрібний трохи сильніший!!!
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17.02.2024 01:00 Відповісти
Ну от. виявляється по Полтаві сьогодні мона (шо аж собаки під машини потікали). А так і по Іжевську мона.
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17.02.2024 01:00 Відповісти
Що , тепер за кожну пожежу сарая в козлостані будЬОнову по медалі давати?
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17.02.2024 02:31 Відповісти
у цього 2800 кв.м. сараю клієнти були концерн Калашніков, Росатом, АО Корпорація Тактічєскоє ракєтноє вааруженіє, Алмаз-Антєй, Вєртольоти расії, Обєдіньоная авіастраітєльная корпорація, Іжевський радіозавод (розробляє апаратуру для ракетно-космічної промисловості).
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17.02.2024 03:29 Відповісти
Це тобі ***** сказало чи будЬОнов?
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17.02.2024 04:31 Відповісти
Не " мона" , а нуна
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17.02.2024 05:10 Відповісти
Не тільки мона, але й нуна
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17.02.2024 11:55 Відповісти
курять, собакі скажені, де не потрібно,,,,
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17.02.2024 01:04 Відповісти
$355 мілліонс штрафчик такий собі...
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17.02.2024 01:15 Відповісти
bars trump from serving as officer or director of a NY corporation for 3 years.
ну така історія...
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17.02.2024 01:19 Відповісти
намахлював трампон, а чесний, хоч з хати не виходь...
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17.02.2024 01:25 Відповісти
Трамп ментально дуже схожий на українських чиновників корупціонерів. І це дивно як в іншій країні, в іншій культурі уродився такий "унікум".
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17.02.2024 01:33 Відповісти
близнюки однояйцеві...
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17.02.2024 01:38 Відповісти
дуже сподіваюсь що горить ІЕМЗ "Купол.
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17.02.2024 01:21 Відповісти
Схоже, горить "НПК Іжевський інструментальний завод". В них є сайт і на сайті серед клієнтів зазначені: концерн Калашніков, Росатом, АО Корпорація Тактічєскоє ракєтноє вааруженіє, Алмаз-Антєй, Вєртольоти расії, Обєдіньоная авіастраітєльная корпорація, Іжевський радіозавод (розробляє апаратуру для ракетно-космічної промисловості).
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17.02.2024 03:27 Відповісти
безпосередньо війсковой продукції вони не виробляють: ріжучий та вимірювальний інструмент, прес-форми і таке інше. Логічно, що їх клієнтами може бути будь-яке підприємство, і навіть не ВПК.
Не цікаво. Розходимось.
Може до ранку щось згорить на бєлгородщіні та курщині.
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17.02.2024 04:39 Відповісти
Трампа до речі на 350 млн USD оштрафували за шахрайство. Обманював державу здається щоб отримати вигідніші кредити на будівництво нерухомості.
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17.02.2024 01:28 Відповісти
там і синулям по мілочі прилетіло - $4 мілліона для шахраїв не сумма...
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17.02.2024 01:33 Відповісти
ви впевнені, що знаєте значення прислівникової сполуки "до речі"?
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17.02.2024 03:32 Відповісти
Не знаю військовий об'єкт це чи ні. Але добре що в росіян щось цінне, хай навіть не військове, горить і руйнується.
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17.02.2024 01:31 Відповісти
Як на мене, нехай й не військове палає. Пів роїсі - то бараки..чому б їм не подихати перманентно..
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17.02.2024 01:36 Відповісти
та нехай все там палає - в іжевську, підері нема різниці
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17.02.2024 01:50 Відповісти
Військовий.
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17.02.2024 03:28 Відповісти
Не буду точно утверждать, но это вроде ТРЦ, который передали в цех по сборке беспилотников.
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17.02.2024 08:49 Відповісти
Тварини повтікали заздалегідь, а лишньохромосомних не враховують.
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17.02.2024 02:00 Відповісти
Іжевськ зараз - це гарна нічна заграва ... , але як казав один московитський фелдмаршал :: Что бі sпаsті раSSєю - надо sжєчь МаSкву ......
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17.02.2024 02:05 Відповісти
Як це мило дивитись на нiч - як ********* палає
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17.02.2024 02:42 Відповісти
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17.02.2024 04:40 Відповісти
симпотний ....штуцер
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17.02.2024 05:35 Відповісти
А ціль смачна була. Браво!
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17.02.2024 10:01 Відповісти
ТЦ Новый дом ещё в прошлом году был передан под производство БПЛА
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17.02.2024 12:23 Відповісти
 
 