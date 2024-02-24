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Пограничники уничтожили "Урал" оккупантов на Харьковском направлении. ВИДЕО

FPV-дроном пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили "Урал" оккупантов на Харьковском направлении

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6466) уничтожение (7010)


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Хробачі Урали можуть їздити тільки за Уралом! Або десь за Байкалом...
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24.02.2024 10:59 Ответить
 
 