Пограничники уничтожили "Урал" оккупантов на Харьковском направлении. ВИДЕО
FPV-дроном пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили "Урал" оккупантов на Харьковском направлении
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
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Luk Viktor
показать весь комментарий24.02.2024 10:59 Ответить Мне нравится 6
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