За два года войны в Киеве повреждено около 800 домов. 989 раз звучала тревога, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко во вторую годовщину полномасштабного вторжения поблагодарил киевлян, которые защитили столицу в первые дни полномасштабного вторжения, и показал, как столица жила во время войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Кличко.

"Два года широкомасштабной войны столица оборонялась, жила и работала. А всего уже 10 лет Украина отбивается от российского агрессора. Мы - каждый на своем месте - делаем все для Победы и освобождения нашего государства от российских варваров. Я благодарю киевлян, которые стали бок о бок, рука об руку в первые дни и недели полномасштабной войны, чтобы Киев - сердце Украины - выстоял. Спасибо киевлянам, которые работают, обеспечивая сервисы горожанам", – заявил Виталий Кличко.

Он также отметил, что Киев чтит память павших защитников, помогает их семьям. Направляет средства военным, обновляет поврежденную инфраструктуру и обеспечивает жизнедеятельность столицы.

"Наша сила в том, что мы отстаиваем правду и справедливость, свою свободу. И наша сила – в единении и достоинстве", – подчеркнул мэр Киева.

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Также Кличко обнародовал некоторые военные цифры. В частности, по его данным, с 24 февраля 2024 года в Киеве в 989 раз звучала воздушная тревога. В результате российской агрессии в городе повреждено около 800 жилых домов, 122 учебных заведения, 18 учреждений здравоохранения, 17 - социальной сферы. Погибли около 200 гражданских жителей, среди них - 6 детей.

Более 8 тысяч киевлян в первые месяцы войны ежедневно получали пособие от Гуманитарного штаба Киева. Около 200 тысяч продуктовых наборов дополнительно от штаба получили внутренне перемещенные лица и пенсионеры столицы. Гуманитарный штаб столицы привлек помощь от более чем 150 международных партнеров.

За два года войны в Киеве поженились 48 267 пар, развелись – 6 476 пар, родилось 36 620 младенцев: 18 768 мальчиков и 17 852 девочки. Среди новорожденных – 647 двоен и 6 троен.

На сегодняшний день в Киеве зарегистрировано почти 209,5 тысячи внутренне перемещенных лиц, среди которых около 46 тысяч детей.