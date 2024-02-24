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Хроника самообмана Украины накануне вторжения. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов подготовил и опубликовал хронику заявлений и событий в преддверии полномасштабного нападения России на Украину, начиная с 1 ноября 2021 года.

Соответствующее видео смотрите на Цензор.НЕТ.

Читайте также: Главреду Цензор.НЕТ Бутусову второй год подряд отказывают в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского: "Значит снова будут делать показуху"

Автор: 

Бутусов Юрий (4367)


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Топ комментарии
+101
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24.02.2024 20:30
+80
Це не самообман. Це свідоме злочинне введення в оману керівництвом держави власного народу. До речі, керівництво, включаючи і самого Зєлєнского в цьому зізналося на телекамери.
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24.02.2024 20:32
+71
В Чонгарі має висіти Верещущка.
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24.02.2024 20:33
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Страница 2 из 2
Після заміни 15-16 генералів на 1 + полковники, ситуація на фронті може змінюватися тільки в одну сторону. І поки не досягне нового рівня рівноваги. Набагато гіршого для нас.
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25.02.2024 23:56 Ответить
Фраза "коней на переправі не міняють" популярна, але не думаю, що завжди повно характеризую конкретну ситуацію.

Ситуація погіршувалась давно. Пишуть з-за зливів планів ворогу і дефіциту озброєнь.
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26.02.2024 12:01 Ответить
Причому тут "коней на переправі не міняють"??
Тут доречніше переформулювати "коней на поні не міняють"!

, , , - тут детальніше
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26.02.2024 13:44 Ответить
Коли Сирський керував звільненням Київської і Харківських областей поні не був ??
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26.02.2024 20:23 Ответить
Звільненням Київської керував Залужний, Сирський був тільки виконавцем, одним з багатьох.
Звільнення Харківської, читав, планувалося іншими людьми, а вже після перших успіхів туди призначили Сирського, щоб згорнув славу (як найлояльніший до д'Єрмака). І там ще була в нього невдача - частину кацапів випустив з незрозумілих причин за р.Оскіл.

Але "поні" я називав не Сирського. Його кваліфікації вистачає (проблемами є його схильності до надмірного контролю, до кровопролитної непотрібної стратегічно оборони, і його виняткова слухняність д'Єрмаку).
"Поні" називав всіх решта, крім Павлюка. Їм сильно бракує кваліфікації, котру здобувають роками! А тих років на експерименти в України немає. Ну і вибирали їх по низькому росту - щоб гарна фотка з ЗЕ вийшла. Тому теж "поні".

Детальніше - в моїх коментарях до новини
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26.02.2024 20:37 Ответить
А чому при Залужному не змінювалась? Стояли дуже стійко. Чи це теж «перезагрузка» позицій? Коротше - «все чисто».
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26.02.2024 14:17 Ответить
Тобто ? На дворі лютий 2024 р. ми стоїмо на межі 24 лютого 2022р. ??
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26.02.2024 20:26 Ответить
ті хто голосував за ЗЕ - кінчені тварюки! На вашій совісті - сотні тисяч смертей українців та поламане життя мільонів!
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24.02.2024 23:57 Ответить
вони єрмака приведуть до влади повторно як тільки зможуть
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25.02.2024 00:24 Ответить
Я этим тварям в глаза такое говорю. Перегрызся с кучей знакомых, да с некоторыми родственниками. "А Зеленский причем?", "Это все Порошенко!", "Какой хороший президент, ездит, договаривается!". Непробиваемо, руки опускаются.
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25.02.2024 08:18 Ответить
це не виліковно... виборці Зе - то Чівокуні. Я з цими падлами ще у 2003 році на виборчих дільницях стикався ... те ж саме - непробиваємі зомбаки ... тепер вони вже не топлять за Яніка - обрали собі нового лідора
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25.02.2024 11:14 Ответить
13,5 млн їх ...
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25.02.2024 14:22 Ответить
Та вас зелені пацани всіх судити та саджати треба. І це у Бутусова ще навіть не розслідування а просто хронологія, а як після просмотру становиться огидно та противно, ось що визначає що у керма шоумени…
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25.02.2024 00:11 Ответить
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25.02.2024 00:41 Ответить
Вони герої бо не втікли. А герої за брехню не вибачаються. А людей вважають дебілами (якщо нарід повівся на серіал і проголосував за голобородька, то це оправдано).
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25.02.2024 00:50 Ответить
Большинство когда пишешь об этом начинают делать вид что ничего не понимают. Только этот сайт исключение.
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25.02.2024 04:12 Ответить
Попри все інше, https://www.facebook.com/100009022784842/videos/224613983997780 багато чого замовчувалось , щоб не лякати насєлєніє.
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25.02.2024 04:38 Ответить
Це не хроніка самообману, це план саме з Оману.
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25.02.2024 07:06 Ответить
Відомий український депутат Гео Лерос вкотре викриває злочинні дії президента Зеленського та його проросійського інструктора Єрмака - керівника президентського офісу. Шокуючи факти, викладені Леросом, свідчать про те, що війна договірна (про що люди і так вже почали здогадуватись), а Єрмак є агентом російського ФСБ, який і спрямовує діяльність українського президента у потрібне русло. Тобто Єрмак - це така собі прокладка між російським керівництвом та резидентом, щоб у випадку викриття зради Зеленський вийшов сухим з тієї брудної води. Бо ж війна є великою змовою єврейських еліт Росії та України. Тільки завдяки патріотам - українським військовим, всупереч зрадницькому плану влади Україна ще не стала здобиччю Росії. Головні цілі змовників - перекроїти територію країни і знищити найактивніше чоловіче населення дітородного віку.
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25.02.2024 07:51 Ответить
Змова єврейських еліт ... це Ви батєнька загнули ... Це хотєлки роССійських керівництва та еліт.
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25.02.2024 14:25 Ответить
ти мабуть мінору підпираєш щоб не впала.
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25.02.2024 15:11 Ответить
якщо чесно ... то навпаки
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25.02.2024 23:29 Ответить
Евреи готовятся к масштабной эвакуации. 24 млн евреев ждут лучших земель России для переезда из США, Израиля и других стран, где будет идти война. Формируются списки. Белгород, Харьков, Одесса, Крым.

Це якийсь морок і маячня ! Як вони собі це уявляють ? Відсилити усих місцевих до Сибіру ??
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19.03.2024 19:21 Ответить
Для рашистів не новина. Євреї тут при чому ? Як хтось собі уявляє цей процес ?? Де стільки євреїв набрати ??
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20.03.2024 21:05 Ответить
Цікаво а чому СБУ не бачить не займається, не аналізує, не вивчає не веде таку аналогію, хроніку подій???? Дивно
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25.02.2024 07:53 Ответить
А скільки життів можна було врятувати, якби була відповідальна влада, якби наближені зрадники не очистили гостинно дороги з Криму для ворожої техніки, а високі посадові особи не розкрадали країну зсередини. Зеленський зуб дає, що в Україні вже нема корупції. Та чи можна йому вірити? Вирішувати кожному. Але знову таки згадаймо початок війни і всі ті запевнення.
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25.02.2024 08:16 Ответить
Слушайте, зачем тратить столько времени на обсасывание какой-то херни? Есть ведь действительно важные новости, заслуживающие внимания. Например, сегодня я узнал, что первая ледя (агентурный псевдоним "Скумбрия") сменила имидж, у нее новая прическа!
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25.02.2024 08:23 Ответить
Це на голові?
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25.02.2024 09:50 Ответить
Та зачіска буде дуже лічити відрізаній голові!!!!! Не забувають нехай, що завдяки їх зраді у нас у країні з'явилось дуже багато людей з неврівноваженою психікою!!!
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25.02.2024 09:56 Ответить
І дуже просте питання-- у нас що замало стовпів для зекоманди? І чому вони вільні? Що чекають?
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25.02.2024 08:59 Ответить
Зепідори готуйтесь до трибуналу!!!! З висячою на Чонгарі Верещучкою - супер ідея!
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25.02.2024 09:52 Ответить
Кожний має інтернет, а там США попереджали майже щодня про війну
Тому дехто зрозумів що буде війна
Але багато людей хотіли це почути від влади
Згадайте другу світову війну
Радянська влада попереджала народ про нарад Гітлера ?
Хоча знали що війна неминуча, оскільки накопичив на в Польщі на кордоні СРСР багато своїх гітлерівських військ
Теж саме і зараз
А ви хотіли паніку посіяти?
І звинуватити владу що пропагує що буде війна
Про таке жодна влада не скаже
Хоч і буде знати, бо могли виникнути протести
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25.02.2024 10:40 Ответить
То в нас вже сєсєсєр?
Це так ***** марафон стер мізки, що вже гнилу подоляцку пропаганду не відрізняєте від радницької підговки до здачі України????
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25.02.2024 11:18 Ответить
Ах ти ж підарас зєльоний! "могли виникнути протести" кажеш? хай краще кацапи всіх повбивали, головне шоб протести не виникли!
ми хотіли вас ****** закопати, і чорнобривці зверху посіяти!
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25.02.2024 12:16 Ответить
ти довбойоб ? якщо знали і не хотіли протестів - чому Мрію не вивели з аєропорту Гостомель,чому Гетьман Сагайдачний розібрали на ремонт в акурат перед вторгненням ? шкодили народу на всих рівнях а ти дебіл херню пишеш.
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25.02.2024 20:23 Ответить
Ещё одна история для хроники - как украинцам вбивали в голову, что мы обязательно победим рашу и дойдем до границ 91го. И так сильно вбили, что можно только удивляться, сколько сейчас в это верят.
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25.02.2024 10:51 Ответить
Якби ЗЄрмаків би усунуто на початку війни, то війна би закінчувалася, а кацапи залишалися б тільки в Лугандонії (де в них сильне логістичне плече).
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25.02.2024 15:20 Ответить
Це не самообман. А цілеспрямована операця зеленожопих. Цапи танцюючи захопили південь за 3 дні...
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25.02.2024 11:06 Ответить
Він і його шобло готувалися - вивезли сім'ї за кордон, підготували проект капітуляції і свої нові посади в Нооросії. А ще закупили мівіну, без якої ніяк не можливо пересидіти в бункеріі... А що нарід? А наріду сказали, що все окей, щоб йшли на шашлики.
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25.02.2024 11:09 Ответить
вибачте, а хто у нас тут "самообманювався"?, "зелені" просто обманювали, а наш "опозиціний" журналіст щось писав про небезпеку нападу?
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25.02.2024 11:16 Ответить
Ну буквально вчора Ю.Швець повідомив, що США припиняє надання розвідданних Генштабу ЗСУ, бо хочуть впевнитись в спроможності Сирка та його каманди суворо зберігати інформацію від всяких пройдисвітів в штанах та спідницях. Особливо новоявленого Главкомверха Дерьмака
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25.02.2024 11:32 Ответить
Слова тієї дівчинки - здається, сестри військового, у якого були ноги перебиті і осколок в спині, і якого пізніше розстріляли орки - не йдуть з голови.
Вона ридала і питала:
- Кому ж мені подзвонить, я не можу понять…
Лише уявити себе на її місці - це жах несусвітний. Кому ж ти могла подзвонити, Господи?
Довіри до влади нуль,людські життя для них - шекель,вони не люди а істоти які схиблені на силі грошей.
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25.02.2024 11:42 Ответить
Занадто дорого Україні обходиться цей троянський віслюк криворізької мануфактури ...
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25.02.2024 12:59 Ответить
https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-vzyav-uchast-u-vidkritti-centru-rozminuv-55909 https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-vzyav-uchast-u-vidkritti-centru-rozminuv-55909


Вот тут ответ на то , кто разминировал Юг Украины.
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25.02.2024 13:11 Ответить
О каких именно териториях шла речь ? Нахрен разминировали Юг Украины ?
"Сейчас на территории Донбасса, которая пребывает под контролем Украины, заминировано 7 тыс. кв. км. "
Разминирова 7 тысячь квадратных километров . Это нахрена было такое делать ?
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25.02.2024 16:36 Ответить
Це не самообман. На сцені - національні інтереси. За лаштунками - іудоглобалізація.
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25.02.2024 14:03 Ответить
Хроніки ЗРАДИ
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25.02.2024 18:20 Ответить
Вже у *****, як раз до виборів, два козирі - Авдіївка та це Ласточкіно. Шо наступне? Який подаруночок? Га, гарант зі своєю командою???
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26.02.2024 14:21 Ответить
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