Хроника самообмана Украины накануне вторжения. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов подготовил и опубликовал хронику заявлений и событий в преддверии полномасштабного нападения России на Украину, начиная с 1 ноября 2021 года.
Соответствующее видео смотрите на Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+101 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий24.02.2024 20:30
+80 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий24.02.2024 20:32
+71 ВІКТОР #474355
показать весь комментарий24.02.2024 20:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ситуація погіршувалась давно. Пишуть з-за зливів планів ворогу і дефіциту озброєнь.
Тут доречніше переформулювати "коней на поні не міняють"!
, , , - тут детальніше
Звільнення Харківської, читав, планувалося іншими людьми, а вже після перших успіхів туди призначили Сирського, щоб згорнув славу (як найлояльніший до д'Єрмака). І там ще була в нього невдача - частину кацапів випустив з незрозумілих причин за р.Оскіл.
Але "поні" я називав не Сирського. Його кваліфікації вистачає (проблемами є його схильності до надмірного контролю, до кровопролитної непотрібної стратегічно оборони, і його виняткова слухняність д'Єрмаку).
"Поні" називав всіх решта, крім Павлюка. Їм сильно бракує кваліфікації, котру здобувають роками! А тих років на експерименти в України немає. Ну і вибирали їх по низькому росту - щоб гарна фотка з ЗЕ вийшла. Тому теж "поні".
Детальніше - в моїх коментарях до новини
Це якийсь морок і маячня ! Як вони собі це уявляють ? Відсилити усих місцевих до Сибіру ??
Тому дехто зрозумів що буде війна
Але багато людей хотіли це почути від влади
Згадайте другу світову війну
Радянська влада попереджала народ про нарад Гітлера ?
Хоча знали що війна неминуча, оскільки накопичив на в Польщі на кордоні СРСР багато своїх гітлерівських військ
Теж саме і зараз
А ви хотіли паніку посіяти?
І звинуватити владу що пропагує що буде війна
Про таке жодна влада не скаже
Хоч і буде знати, бо могли виникнути протести
Це так ***** марафон стер мізки, що вже гнилу подоляцку пропаганду не відрізняєте від радницької підговки до здачі України????
ми хотіли вас ****** закопати, і чорнобривці зверху посіяти!
Вона ридала і питала:
- Кому ж мені подзвонить, я не можу понять…
Лише уявити себе на її місці - це жах несусвітний. Кому ж ти могла подзвонити, Господи?
Довіри до влади нуль,людські життя для них - шекель,вони не люди а істоти які схиблені на силі грошей.
Вот тут ответ на то , кто разминировал Юг Украины.
"Сейчас на территории Донбасса, которая пребывает под контролем Украины, заминировано 7 тыс. кв. км. "
Разминирова 7 тысячь квадратных километров . Это нахрена было такое делать ?