Россияне снова расстреляли украинских военнопленных, - Лубинец. ВИДЕО

Зафиксирован очередной расстрел украинских пленных россиянами.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Очередное военное преступление, вероятно, произошло 24 февраля 2024 года в Бахмутском районе.

"На видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружны и не несут угрозы. Россияне должны были взять их в плен, но беспощадно расстреляли", - написал омбудсмен.

Точное количество казненных россиянами украинцев неизвестно, вероятно их было как минимум семь. Это военнослужащие СОУ.

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По словам Лубинца, известно из какой воинской части российской армии военные, которые беспощадно казнили украинцев.

"Этот случай необходимо зафиксировать как очередное нарушение Россией норм международного гуманитарного права. В этом отношении немедленно обращусь с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации зафиксировали и публично признали, что российские военные убивают украинских пленных. Для российской армии Женевские конвенции, правила и обычаи ничего не значат. Они совершают по своим негласным "конвенциям", "правилам" и "обычаям" - жестокости, подлости, низости. Такие убийства военнопленных - случаи не одиночные. За них должно быть наказание", - подчеркнул уполномоченный.