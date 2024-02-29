В порту российского Санкт-Петербурга загорелся ледокол "Ермак". ВИДЕО

В российском Санкт-Петербурге загорелся ледокол "Ермак", который был пришвартован в местном порту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места пожара опубликована в соцсетях.

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