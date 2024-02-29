В порту российского Санкт-Петербурга загорелся ледокол "Ермак". ВИДЕО
В российском Санкт-Петербурге загорелся ледокол "Ермак", который был пришвартован в местном порту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места пожара опубликована в соцсетях.
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+52 Vadym #587068
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+40 MausMike
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+40 Тарас Бартусяк
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ІМХО це поламало б всі плани кремля і невідворотньо наблизило б нашу перемогу...
Шановні! Коли ви шось візуалізуєте в себе в голові - візуалізуйте КОНКРЕТНО!!!
Ерма́к Тимофе́евич - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 казачий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD атаман , исторический покоритель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C Сибири для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE руZZкого государства при правлении царя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9 Ивана Грозного .
В августе https://ru.wikipedia.org/wiki/1585_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1585 года погиб Ермак Тимофеевич. Он шёл с небольшим отрядом в 50 человек по Иртышу. Во время ночёвки на берегу в устье реки Вагай Кучум напал на спящих казаков и истребил почти весь отряд.
Сумели спастись всего несколько казаков. Согласно воспоминаниям очевидцев событий той ночи, атаман был обременён своими доспехами, в частности, подаренными царём двумя кольчугами.
*
P.S.
Втопло в річці лайно в двох кольчугах, тікаючи від ворога.
Не прийняло бій, як воїн, а втекло.