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У порту російського Санкт-Петербурга загорівся криголам "Ермак". ВIДЕО

У російському Санкт-Петербурзі загорівся криголам "Ермак", який був пришвартований у місцевому порту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця пожежі опублікований у соцмережах.

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Автор: 

пожежа (4336) порт (2050) Санкт-Петербург (277)


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Топ коментарі
+52
Ермак ЧЕЛОВЕК-Пароход! Уже ***** и ледокол успели в честь него назвать!!
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29.02.2024 15:19
+40
Нам би так.
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29.02.2024 15:19
+40
Поганий знак для андрія борисовича.🤔
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29.02.2024 15:20
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Точно Єрьмак!
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29.02.2024 15:17 Відповісти
Нам би так.
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29.02.2024 15:19 Відповісти
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29.02.2024 16:31 Відповісти
Ермак ЧЕЛОВЕК-Пароход! Уже ***** и ледокол успели в честь него назвать!!
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29.02.2024 15:19 Відповісти
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29.02.2024 15:20 Відповісти
Там в ньому ще ховається потужний гальюн "Зеленський".
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02.03.2024 09:14 Відповісти
Новий, чи музейний?
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29.02.2024 15:19 Відповісти
Другому Ермаку напрячься
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29.02.2024 15:20 Відповісти
Це тому, який "Козир"?
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29.02.2024 15:25 Відповісти
Поганий знак для андрія борисовича.🤔
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29.02.2024 15:20 Відповісти
Браво!
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29.02.2024 22:11 Відповісти
Краще б Єрмак загорвіся у нас і щоб пожежники не встигли вчасно приїхати...
ІМХО це поламало б всі плани кремля і невідворотньо наблизило б нашу перемогу...
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29.02.2024 15:21 Відповісти
Хто ж його підпалить?! Українські спецняки - боягузи.
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29.02.2024 15:31 Відповісти
В Дудинку - на свалку бл яшанок, поряд з Атомним криголамом "Арктика" . Его буфетчица сожгла. На новый год устроила интим со свечами под елкой. Забуханая потом забыла свечи потушить.
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29.02.2024 15:21 Відповісти
Потужний початок флешмобу - треба підтримати.
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29.02.2024 15:22 Відповісти
Захистить Арктику від кацапів - курить на криголамах
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29.02.2024 15:44 Відповісти
Єрмак - фсьо? 😲
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29.02.2024 15:23 Відповісти
Це як на початку війни десь в азії в зоопарку вмер тигр путін.
Шановні! Коли ви шось візуалізуєте в себе в голові - візуалізуйте КОНКРЕТНО!!!
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29.02.2024 15:24 Відповісти
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29.02.2024 15:29 Відповісти
Задимлення - це чудово, шкода, що ніхто з кацапсін не подох та не було бавовни...
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29.02.2024 15:28 Відповісти
буду сподіватися, що ця ж доля спіткає не лише "пароход", але й "чєловєка"...
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29.02.2024 15:29 Відповісти
Як символічно ))
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29.02.2024 15:29 Відповісти
На пристані матроси курили папироси.
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29.02.2024 15:29 Відповісти
а шо ж такое. шо воно в них все горить
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29.02.2024 15:29 Відповісти
Кращеб в нашого відірвався тромб !!
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29.02.2024 15:32 Відповісти
"в нашого" тромбоз буде як реакція організму на "майдан-3"
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29.02.2024 15:50 Відповісти
з повідомлень від кацапів: "єрмак" знаходиться на утилізації, на його борту зайнявся мусор. зе-лупо ублюдочна, я потлумачу це повідомлення для тебе: викидай нах свого потужного мєнєджера, а заразом й татарова... це, зелений утирку, знак з неба...
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29.02.2024 15:35 Відповісти
А "Татаров" там нема криголаму ?
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29.02.2024 15:35 Відповісти
Тонкий натяк долі голові Офісу.
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29.02.2024 15:36 Відповісти
Це попередження головному мародеру,що якщо не припинить грабувати країну і узурпувати владу,то згорить на роботі)
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29.02.2024 15:37 Відповісти
Краще б згорів нах опівський дєрьмак.
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29.02.2024 15:37 Відповісти
надо уничтожать весь кацапский флот
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29.02.2024 15:38 Відповісти
А за знищений Тихоокеанський кацапський флот США щеподяку видасть
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29.02.2024 15:46 Відповісти
сша на те лоханки *******,они уничтожатьсяя в течении нескольких часов в случаи нормальной большой мировой войны.
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29.02.2024 15:48 Відповісти
Заселення Льодовитого Полюса орками відміняється.
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29.02.2024 15:39 Відповісти
Та не, его уже вывели из эксплуатации навсегда. Да неправильно начали его резать на гвозди. Бо сначала его надо весь изнутри выжечь, посреди бухты, затем уже начинать резать.
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29.02.2024 15:42 Відповісти
Быстрее всего, начальство изнутри грабило оборудование, а без сварочных аппаратов, дискасандров(болгарок) НЕ ОБОЙТИСЬ.
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29.02.2024 15:46 Відповісти
Індуси босоніж ручними різаками без окулярів та рукавиць ріжуть остови. Перед тим розбирають все до нитки.
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29.02.2024 15:59 Відповісти
Всі єрмаки мають піти на дно і не спливати. Як і їхній однофамілець.

Ерма́к Тимофе́евич - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 казачий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD атаман , исторический покоритель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C Сибири для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE руZZкого государства при правлении царя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9 Ивана Грозного .

В августе https://ru.wikipedia.org/wiki/1585_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1585 года погиб Ермак Тимофеевич. Он шёл с небольшим отрядом в 50 человек по Иртышу. Во время ночёвки на берегу в устье реки Вагай Кучум напал на спящих казаков и истребил почти весь отряд.
Сумели спастись всего несколько казаков. Согласно воспоминаниям очевидцев событий той ночи, атаман был обременён своими доспехами, в частности, подаренными царём двумя кольчугами.

*
P.S.
Втопло в річці лайно в двох кольчугах, тікаючи від ворога.
Не прийняло бій, як воїн, а втекло.
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29.02.2024 15:40 Відповісти
Советская история, как преподаватель физ. географии СССР говорю. Это принятое в совке толкование. Не было Ермака Тимофеевича... был монгол или татарин Кермек, кажется, кторого екатерина канонизировала, всё враньё у кацапов, всё. Кстати - ермак тот жуткая мразь был, как и все первопроходцы, воспетые лаптями.
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29.02.2024 15:50 Відповісти
Курять і палять
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29.02.2024 15:41 Відповісти
лучше бы садовничали.
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29.02.2024 15:43 Відповісти
Нехай палять
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29.02.2024 15:47 Відповісти
Єрмак то він і тут і там..
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29.02.2024 15:43 Відповісти
Ще б ОПешного підсмалити
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29.02.2024 15:43 Відповісти
Сподіваюсь, полум'я дотягнеться до реактора
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29.02.2024 15:44 Відповісти
Це ЗНАК. Може, у єрмачидла рвоне пердачидло.
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29.02.2024 15:44 Відповісти
Ермак спалился в Питере!
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29.02.2024 15:45 Відповісти
очень полезная диверсия. побольше таких, чтоб отвлечь кацапа от войны и вынудить тратить ресурсы на другие цели.
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29.02.2024 15:48 Відповісти
ой, испугалась, что андрей ермак загорелся
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29.02.2024 15:56 Відповісти
Згорів сарай(чорноморський флот) гори і хата
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29.02.2024 16:05 Відповісти
Да от такой потери ни тепло ни холодно, вооружения, ракет на нем нет, похрен..
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29.02.2024 16:06 Відповісти
Погана прикмета для нашого Дерьмака, скоро погорить
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29.02.2024 16:10 Відповісти
"В 2022 году планируется разобрать судно для ремонта однотипного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD_(%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB,_1976) ледокола «Красин» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_(%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB,_1974)#cite_note-4 [4] " https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_(%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB,_1974) Це, якщо добре згорить, буде - мінус 2 криголами. Їх будували фіни, а тепер вони в НАТО, закрили кордон з немитою, душать її санкціями й всіляко підтримують Україну.
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29.02.2024 16:16 Відповісти
"на дєрьмаку не тільки шапка горить" ))
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29.02.2024 16:27 Відповісти
Нажаль не той…
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29.02.2024 16:30 Відповісти
Сваршшікі чи курільшшікі?
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29.02.2024 16:34 Відповісти
Еноты курили? Ой, не знаю.
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29.02.2024 16:43 Відповісти
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29.02.2024 17:10 Відповісти
Та і йух з ним.
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29.02.2024 16:48 Відповісти
ой, не той Єрмак запалав, ой не той
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29.02.2024 16:52 Відповісти
Це чорна мітка.Може ОПа запалає,тоді разом с хором Вірьовки вся Україна заспіває.
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29.02.2024 17:09 Відповісти
Ранцевий вогнегасник "Ермак"
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29.02.2024 17:58 Відповісти
Знай, Ермак - это знак.
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29.02.2024 19:12 Відповісти
гори гори ясно!
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29.02.2024 19:29 Відповісти
Шкода, що не той...
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01.03.2024 07:03 Відповісти
 
 