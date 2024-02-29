У порту російського Санкт-Петербурга загорівся криголам "Ермак". ВIДЕО

У російському Санкт-Петербурзі загорівся криголам "Ермак", який був пришвартований у місцевому порту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця пожежі опублікований у соцмережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака дронів СБУ на порт "Усть-Луга": Термінал "Новатека" не зможе відновити роботу ще кілька тижнів