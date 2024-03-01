Спецназовцы из ПТРК "Стугна" уничтожили шесть вражеских бронемашин и расчет аэроразведчиков вблизи Авдеевки. ВИДЕО

Бойцы первого штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" из ПТРК "Стугна" уничтожили шесть вражеских бронемашин и расчет аэроразведчиков на авдеевском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в соцсетях командующий НГУ Александр Пивненко и опубликовал видеозапись фрагментов боевой работы спецназовцев.

"Боевая группа с ПТРК "Стугна" в темное время суток вышла на заранее подготовленные позиции с целью уничтожения вражеской техники. Расчет наших спецназовцев был верен. Утром было обнаружено перемещение техники врага, которая двигалась колонной. Профессиональная подготовка и хладнокровие наших ребят сделали свое дело, было отражено 3 волны наступления и уничтожено 6 единиц техники. Для обнаружения позиции наших спецназовцев враг задействовал аэроразведчиков, пытавшихся направить FPV дроны по позициям наших бойцов, однако, в результате точным выстрелом было уничтожено укрытие, где прятались вражеские пилоты FPV дронов", - отметил Пивненко в комментарии.

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