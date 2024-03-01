Спецназовцы из ПТРК "Стугна" уничтожили шесть вражеских бронемашин и расчет аэроразведчиков вблизи Авдеевки. ВИДЕО
Бойцы первого штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" из ПТРК "Стугна" уничтожили шесть вражеских бронемашин и расчет аэроразведчиков на авдеевском направлении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в соцсетях командующий НГУ Александр Пивненко и опубликовал видеозапись фрагментов боевой работы спецназовцев.
"Боевая группа с ПТРК "Стугна" в темное время суток вышла на заранее подготовленные позиции с целью уничтожения вражеской техники. Расчет наших спецназовцев был верен. Утром было обнаружено перемещение техники врага, которая двигалась колонной. Профессиональная подготовка и хладнокровие наших ребят сделали свое дело, было отражено 3 волны наступления и уничтожено 6 единиц техники. Для обнаружения позиции наших спецназовцев враг задействовал аэроразведчиков, пытавшихся направить FPV дроны по позициям наших бойцов, однако, в результате точным выстрелом было уничтожено укрытие, где прятались вражеские пилоты FPV дронов", - отметил Пивненко в комментарии.
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Хоча все це чисто напівжартівлива дурня😏
В нас посівна рзпочинається. Аби падли насіння не забули до кишень покласти.
Рух на КПП "Шегині" повністю заблокований, - Держприкодонслужба
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Польські фермери повністю заблокували КПП "Шегині" - не пропускають фури ні на в'їзд, ні на виїзд з України. Частково перекритий і "Ягодин".
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає з https://www.rbc.ua/rus/news/kpp-shegini-stoyit-povnistyu-ka-situatsiya-1709297929.html посиланням на РБК-Україна.
"Ситуація за останні дні фактично не змінювалася, але сьогодні маємо певну зміну по напрямку пункту пропуску "Шегині". Бо о 13:00, як повідомила нам польська сторона, польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку яка слідує чи то в бік України, чи в бік Польщі. Хоч і до цього на цьому напрямку відмічався такий критичний мінімум перетину кордону вантажівками", - розповів він.
До прикладу, як зазначив Демченко, за минулу добу цей напрямок перетнули тільки 47 вантажних транспортних засобів в обох напрямках.
"А після 13:00 й зараз ми фіксуємо по нашому пункту пропуску безпосередньо, що вантажівки не рухаються ні з Польщі, ні в Польщу. Польська сторона не приймає вантажні транспортні засоби до себе з України", - констатував спікер.
Також, як каже представник ДПСУ, суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками залишається і по напрямку пункту пропуску "Ягодин".
"За минулу добу тут перетнуло кордон 111 вантажівок які слідували з Польщі в Україну. Як і раніше польські фермери не пропускають тут жодної вантажівки, яка слідує з України в Польщу. За останні дні це "нульові" показники перетину кордону в бік Польщі на цьому напрямку", - додав він. Джерело: