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Спецназовцы из ПТРК "Стугна" уничтожили шесть вражеских бронемашин и расчет аэроразведчиков вблизи Авдеевки. ВИДЕО

Бойцы первого штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" из ПТРК "Стугна" уничтожили шесть вражеских бронемашин и расчет аэроразведчиков на авдеевском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в соцсетях командующий НГУ Александр Пивненко и опубликовал видеозапись фрагментов боевой работы спецназовцев.

"Боевая группа с ПТРК "Стугна" в темное время суток вышла на заранее подготовленные позиции с целью уничтожения вражеской техники. Расчет наших спецназовцев был верен. Утром было обнаружено перемещение техники врага, которая двигалась колонной. Профессиональная подготовка и хладнокровие наших ребят сделали свое дело, было отражено 3 волны наступления и уничтожено 6 единиц техники. Для обнаружения позиции наших спецназовцев враг задействовал аэроразведчиков, пытавшихся направить FPV дроны по позициям наших бойцов, однако, в результате точным выстрелом было уничтожено укрытие, где прятались вражеские пилоты FPV дронов", - отметил Пивненко в комментарии.

Смотрите также: Бойцы ударили в тайник оккупантов из ПТРК "Стугна": "Ляп трусами об асфальт! Четыре штуки дохлые". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мы не потеряли ни одного бойца не на поле боя, – начальник Центра спецназначения "Омега" НГУ Яцюк. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) спецназ (617) уничтожение (7010) Национальная гвардия (2130) Авдеевка (2444) Стугна (79) ПТРК (91) Пивненко Александр (22)


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Топ комментарии
+13
Спецпризначенці із ПТРК "Стугна"--------"слава найвеличнішому" що не вспів знищити усі стугни
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01.03.2024 15:41
+8
Судячи з англійської мови на дисплеї, це експортний варіант, тобто одна з тих "Стугн" які врятував Пашинський, за участі Тетяни Чорновол. Бо на її екземплярі комплексу взагалі арабська в"язь, а на виробах для України мова українська.
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01.03.2024 16:29
+5
Парадно )) Красівоє ))
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01.03.2024 15:45
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Спецпризначенці із ПТРК "Стугна"--------"слава найвеличнішому" що не вспів знищити усі стугни
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01.03.2024 15:41 Ответить
Їх хтось знищував?! Наскільки я знаю воюють зараз свіже виготовленими. Горять танки смачно, але дорога штука, одна ракета як 100 FPV, навыть быльше!
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01.03.2024 17:12 Ответить
якщо б патриоты не вывезли перед ударом ракеты, то був бы гаплык,...и як судови справы тоди видкрывали проти тих хто вывозыв.
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01.03.2024 18:44 Ответить
у перши годыны нападу
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01.03.2024 18:45 Ответить
https://censor.net/ru/news/3325243/bombovym_udarom_unichtojeny_proizvodstvennye_moschnosti_kb_luch_chornovol
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01.03.2024 18:49 Ответить
А, ви про куйла! Ну не Зєля же їх бомбив, я к Ви спочатку написали.
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01.03.2024 19:06 Ответить
Парадно )) Красівоє ))
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01.03.2024 15:45 Ответить
В связи с позицией Шольца по Таурусам предлагаю подобные ролики озвучивать не немецкой, а французской музыкой. Мерей Метье, Азнавур, Джо Да Сен, Мелен Фамер вполне этого достойны.
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01.03.2024 15:48 Ответить
Шопеном треба, якщо не помиляюсь
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01.03.2024 16:02 Ответить
Знущаєтесь!?? Ф. Шопен польський композитор і піаніст.
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01.03.2024 16:16 Ответить
Траурний марш - це частина сі-бемоль мінорнорної сонати № 2 Шопена.
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01.03.2024 18:08 Ответить
Обговорювалось питання про національності композиторів, музикальні твори, которих були б доречні під відео. Ось тому я і написав, що наразі твори польських композиторів трохи недоречні.
Хоча все це чисто напівжартівлива дурня😏
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01.03.2024 18:29 Ответить
Ну я так можна, рібята навіть не встигли спіздити унітази для любімих
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01.03.2024 15:56 Ответить
Мовчати поручник!
В нас посівна рзпочинається. Аби падли насіння не забули до кишень покласти.
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01.03.2024 16:08 Ответить
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01.03.2024 16:21 Ответить
Ось тут траурний марш Фредеріка Шопена доречний!
Рух на КПП "Шегині" повністю заблокований, - Держприкодонслужба


https://images.cnscdn.com/images/e/6/8/1/********************************/original.jpg

Польські фермери повністю заблокували КПП "Шегині" - не пропускають фури ні на в'їзд, ні на виїзд з України. Частково перекритий і "Ягодин".

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає з https://www.rbc.ua/rus/news/kpp-shegini-stoyit-povnistyu-ka-situatsiya-1709297929.html посиланням на РБК-Україна.

"Ситуація за останні дні фактично не змінювалася, але сьогодні маємо певну зміну по напрямку пункту пропуску "Шегині". Бо о 13:00, як повідомила нам польська сторона, польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку яка слідує чи то в бік України, чи в бік Польщі. Хоч і до цього на цьому напрямку відмічався такий критичний мінімум перетину кордону вантажівками", - розповів він.

До прикладу, як зазначив Демченко, за минулу добу цей напрямок перетнули тільки 47 вантажних транспортних засобів в обох напрямках.

"А після 13:00 й зараз ми фіксуємо по нашому пункту пропуску безпосередньо, що вантажівки не рухаються ні з Польщі, ні в Польщу. Польська сторона не приймає вантажні транспортні засоби до себе з України", - констатував спікер.

Також, як каже представник ДПСУ, суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками залишається і по напрямку пункту пропуску "Ягодин".

"За минулу добу тут перетнуло кордон 111 вантажівок які слідували з Польщі в Україну. Як і раніше польські фермери не пропускають тут жодної вантажівки, яка слідує з України в Польщу. За останні дні це "нульові" показники перетину кордону в бік Польщі на цьому напрямку", - додав він. Джерело:
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01.03.2024 18:31 Ответить
Судячи з англійської мови на дисплеї, це експортний варіант, тобто одна з тих "Стугн" які врятував Пашинський, за участі Тетяни Чорновол. Бо на її екземплярі комплексу взагалі арабська в"язь, а на виробах для України мова українська.
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01.03.2024 16:29 Ответить
а стугну виробляє Пашинський
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01.03.2024 16:58 Ответить
Особисто виробляє? Як и зе-шобла воює?
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01.03.2024 18:20 Ответить
Молодці! Так тримати! Аж "Бальзам на душу"
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01.03.2024 17:29 Ответить
 
 