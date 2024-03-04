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Новости Видео Война
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Башня вражеской БМД-4 летит в воздухе после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО

Воины 117-й отдельной механизированной бригады в районе Работино на Запорожском направлении дронами-камикадзе уничтожили вражескую САУ 2С1 "Гвоздика" и БМД-4.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Обгоревшие тела оккупантов валяются у только что подбитого российского бронетранспортера. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7040) САУ (214) БМД (33)


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Топ комментарии
+9
Башта високо злетіла - це до хорошої "льотної" погоди
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04.03.2024 09:38
+7
"Поехали" (Гагарин)
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04.03.2024 09:36
+7
...... і запіл водой (с.) ? Гарно хлопці вжарили, екіпаж анігіліровався!
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04.03.2024 09:40
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"Поехали" (Гагарин)
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04.03.2024 09:36 Ответить
...... і запіл водой (с.) ? Гарно хлопці вжарили, екіпаж анігіліровався!
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04.03.2024 09:40 Ответить
Башта високо злетіла - це до хорошої "льотної" погоди
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04.03.2024 09:38 Ответить
Третій рік, а точніше десятий. І кінця цьому безладу немає. Бо з однієї сторони оркоханиг довели до того, що їм просто нічого робити, окрім згинути де сказали.
З другої сторони боневтіки наживаються на цьому швидше за ВеликеКрадівництво. Так і живемо, в надії без надії.
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04.03.2024 09:42 Ответить
живемо з надією і вірою! Крім того, Захід нас не кидає, а допомогає! Тримаємось і допомогаємо ЗСУ!
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04.03.2024 09:57 Ответить
Бugjloві з-за парєбріка ніхто на українських сайтах голосу не давав.
Іди вий над трупом правальнава.
Скоро мобілізація.
Підеш під Куп'янськ селфитися з дроном Стерненка, ви *** goк.
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04.03.2024 10:55 Ответить
Ти звідки такий висралось?
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04.03.2024 15:21 Ответить
Да, в 4-ке б/к дохрена...
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04.03.2024 09:44 Ответить
Руzкіх nigapiв треба в6ивати.
Всіх.
100 млн.
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04.03.2024 09:50 Ответить
БМД с вертикальным взлётом !
Однако...
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04.03.2024 10:11 Ответить
металобрухт буде легше збирати. також щурам та воронам подрібнений шашлик
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04.03.2024 10:14 Ответить
до конца марта будет уничтожено 13к бронетехники !!! откуда она у них есть ? да еще и новая БМД 4 ПМП 3 и БТРы 80-82 у меня лично по по этому поводу разрыв шаблона.
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04.03.2024 10:19 Ответить
Это они раскинули мозгами.
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04.03.2024 10:45 Ответить
Кацапопідари освоїли нову технологію - башня, що літає.
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04.03.2024 13:18 Ответить
Скрепненько і зі смаком!
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04.03.2024 21:10 Ответить
Дуже сподобався креативний аєродром для зльоту дрона ,особливо приямок для бомбочки .
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05.03.2024 12:25 Ответить
 
 