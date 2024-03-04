Башня вражеской БМД-4 летит в воздухе после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО
Воины 117-й отдельной механизированной бригады в районе Работино на Запорожском направлении дронами-камикадзе уничтожили вражескую САУ 2С1 "Гвоздика" и БМД-4.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+9 Luk Viktor
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З другої сторони боневтіки наживаються на цьому швидше за ВеликеКрадівництво. Так і живемо, в надії без надії.
Іди вий над трупом правальнава.
Скоро мобілізація.
Підеш під Куп'янськ селфитися з дроном Стерненка, ви *** goк.
Всіх.
100 млн.
Однако...