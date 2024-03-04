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Башта ворожої БМД-4 летить у повітрі після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Воїни 117-ої окремої механізованої бригади в районі Роботино на Запорізькому напрямку дронами-камікадзе знищили ворожу САУ 2С1 "Гвоздика" та БМД-4.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Обгорілі тіла окупантів валяються біля щойно підбитого російського бронетранспортера. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7352) САУ (229) БМД (33)


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Топ коментарі
+9
Башта високо злетіла - це до хорошої "льотної" погоди
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04.03.2024 09:38
+7
"Поехали" (Гагарин)
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04.03.2024 09:36
+7
...... і запіл водой (с.) ? Гарно хлопці вжарили, екіпаж анігіліровався!
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04.03.2024 09:40
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"Поехали" (Гагарин)
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04.03.2024 09:36 Відповісти
...... і запіл водой (с.) ? Гарно хлопці вжарили, екіпаж анігіліровався!
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04.03.2024 09:40 Відповісти
Башта високо злетіла - це до хорошої "льотної" погоди
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04.03.2024 09:38 Відповісти
Третій рік, а точніше десятий. І кінця цьому безладу немає. Бо з однієї сторони оркоханиг довели до того, що їм просто нічого робити, окрім згинути де сказали.
З другої сторони боневтіки наживаються на цьому швидше за ВеликеКрадівництво. Так і живемо, в надії без надії.
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04.03.2024 09:42 Відповісти
живемо з надією і вірою! Крім того, Захід нас не кидає, а допомогає! Тримаємось і допомогаємо ЗСУ!
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04.03.2024 09:57 Відповісти
Бugjloві з-за парєбріка ніхто на українських сайтах голосу не давав.
Іди вий над трупом правальнава.
Скоро мобілізація.
Підеш під Куп'янськ селфитися з дроном Стерненка, ви *** goк.
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04.03.2024 10:55 Відповісти
Ти звідки такий висралось?
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04.03.2024 15:21 Відповісти
Да, в 4-ке б/к дохрена...
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04.03.2024 09:44 Відповісти
Руzкіх nigapiв треба в6ивати.
Всіх.
100 млн.
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04.03.2024 09:50 Відповісти
БМД с вертикальным взлётом !
Однако...
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04.03.2024 10:11 Відповісти
металобрухт буде легше збирати. також щурам та воронам подрібнений шашлик
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04.03.2024 10:14 Відповісти
до конца марта будет уничтожено 13к бронетехники !!! откуда она у них есть ? да еще и новая БМД 4 ПМП 3 и БТРы 80-82 у меня лично по по этому поводу разрыв шаблона.
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04.03.2024 10:19 Відповісти
Это они раскинули мозгами.
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04.03.2024 10:45 Відповісти
Кацапопідари освоїли нову технологію - башня, що літає.
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04.03.2024 13:18 Відповісти
Скрепненько і зі смаком!
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04.03.2024 21:10 Відповісти
Дуже сподобався креативний аєродром для зльоту дрона ,особливо приямок для бомбочки .
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05.03.2024 12:25 Відповісти
 
 