Башта ворожої БМД-4 летить у повітрі після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Воїни 117-ої окремої механізованої бригади в районі Роботино на Запорізькому напрямку дронами-камікадзе знищили ворожу САУ 2С1 "Гвоздика" та БМД-4.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Обгорілі тіла окупантів валяються біля щойно підбитого російського бронетранспортера. ВIДЕО