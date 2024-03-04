Башта ворожої БМД-4 летить у повітрі після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО
Воїни 117-ої окремої механізованої бригади в районі Роботино на Запорізькому напрямку дронами-камікадзе знищили ворожу САУ 2С1 "Гвоздика" та БМД-4.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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+9 Luk Viktor
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+7 U A #508723
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+7 Red_Sky_On
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З другої сторони боневтіки наживаються на цьому швидше за ВеликеКрадівництво. Так і живемо, в надії без надії.
Іди вий над трупом правальнава.
Скоро мобілізація.
Підеш під Куп'янськ селфитися з дроном Стерненка, ви *** goк.
Всіх.
100 млн.
Однако...