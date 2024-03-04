Россиянину оторвало голову после попадания боеприпаса с украинского дрона. ВИДЕО
Операторы дронов 1-го штурмового батальона 92-й механизированной бригады опубликовали видеоподборку успешных сбросов боеприпасов на оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видны десятки тел ликвидированных оккупантов.
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- Какая-то странная у русских анатомия.
- Почему?
- Вот иду по улице, слышу:
«Вань, одень ***** шапку, а то уши замерзнут!»
Її там ніколи і не було - особливо у тих хробаків, хто їде в Україну!
Дізнався, як виглядає "пєтухорєз"...
Чудово!
Немного о не полете Гагаріна в коцмас😁🚀