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Россиянину оторвало голову после попадания боеприпаса с украинского дрона. ВИДЕО

Операторы дронов 1-го штурмового батальона 92-й механизированной бригады опубликовали видеоподборку успешных сбросов боеприпасов на оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видны десятки тел ликвидированных оккупантов.

Смотрите также: Обгоревшие тела оккупантов валяются у только что подбитого российского бронетранспортера. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) ликвидация (3604)


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Топ комментарии
+30
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04.03.2024 10:59
+16
То ви погано анатомію узкіх знаєте.там після шиї срака йде
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04.03.2024 11:02
+11
каждому кацапу по дрону
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04.03.2024 11:02
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04.03.2024 10:59 Ответить
каждому кацапу по дрону
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04.03.2024 11:02 Ответить
То ви погано анатомію узкіх знаєте.там після шиї срака йде
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04.03.2024 11:02 Ответить
Иностранец говорит:
- Какая-то странная у русских анатомия.
- Почему?
- Вот иду по улице, слышу:
«Вань, одень ***** шапку, а то уши замерзнут!»
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04.03.2024 11:57 Ответить
Це саме то. І гармат не треба.
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04.03.2024 11:05 Ответить
В каком ухе звенит, Ваня?
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04.03.2024 11:07 Ответить
славний заміс
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04.03.2024 11:09 Ответить
У кацапів немає голови. То пункт прийому їжі.
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04.03.2024 11:10 Ответить
Він контракт вже без неї підписував.
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04.03.2024 11:14 Ответить
"Отрыв башки", - подумала голова, отлетев в кусты.
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04.03.2024 11:14 Ответить
"Росіянину відірвало голову"?
Її там ніколи і не було - особливо у тих хробаків, хто їде в Україну!
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04.03.2024 11:15 Ответить
всім росіянам такого...
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04.03.2024 11:18 Ответить
Дякую!
Дізнався, як виглядає "пєтухорєз"...
Чудово!
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04.03.2024 11:18 Ответить
Нічого страшного, водку можна через капельницю вводити. Буде жити
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04.03.2024 11:19 Ответить
а была ли у него голова ?
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04.03.2024 11:22 Ответить
https://youtu.be/8T2ba5RwLQQ?si=_gVo0TpZKbGoVVHP ...

Немного о не полете Гагаріна в коцмас😁🚀
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04.03.2024 11:32 Ответить
Душевна відеопідбірка!
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04.03.2024 11:35 Ответить
а вона у нього взагалі була, коли їхав в Україну вбивати ???
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04.03.2024 11:37 Ответить
Самая ненужная часть тела у кацапа.Конечно,лучше,когда отрывает ноги-руки,так ещё помучается и денег из бюджета рашландии потянет.
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04.03.2024 11:43 Ответить
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04.03.2024 12:00 Ответить
он остался жив поскольку мозга там нет!
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04.03.2024 12:06 Ответить
ставки сделаны ! ставка сыграла Зеро по черному
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04.03.2024 13:14 Ответить
Смотрел бы и смотрел...
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04.03.2024 15:45 Ответить
может их ещё можно спасти,ну искусственое дыхание....
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04.03.2024 15:47 Ответить
 
 