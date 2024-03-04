УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5477 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
15 629 25

Росіянину відірвало голову після влучання боєприпасу з українського дрона. ВIДЕО

Оператори дронів 1-го штурмового батальйону 92-ої механізованої бригади опублікували відеодобірку успішних скидів боєприпасів на окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно десятки тіл ліквідованих окупантів.

Дивіться: Протитанкісти вистежили російську БМП та завдали удару по ній з ПТРК "Стугна". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17551) ліквідація (3991)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+30
показати весь коментар
04.03.2024 10:59
+16
То ви погано анатомію узкіх знаєте.там після шиї срака йде
показати весь коментар
04.03.2024 11:02
+11
каждому кацапу по дрону
показати весь коментар
04.03.2024 11:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.03.2024 10:59 Відповісти
каждому кацапу по дрону
показати весь коментар
04.03.2024 11:02 Відповісти
То ви погано анатомію узкіх знаєте.там після шиї срака йде
показати весь коментар
04.03.2024 11:02 Відповісти
Иностранец говорит:
- Какая-то странная у русских анатомия.
- Почему?
- Вот иду по улице, слышу:
«Вань, одень ***** шапку, а то уши замерзнут!»
показати весь коментар
04.03.2024 11:57 Відповісти
Це саме то. І гармат не треба.
показати весь коментар
04.03.2024 11:05 Відповісти
В каком ухе звенит, Ваня?
показати весь коментар
04.03.2024 11:07 Відповісти
славний заміс
показати весь коментар
04.03.2024 11:09 Відповісти
У кацапів немає голови. То пункт прийому їжі.
показати весь коментар
04.03.2024 11:10 Відповісти
Він контракт вже без неї підписував.
показати весь коментар
04.03.2024 11:14 Відповісти
"Отрыв башки", - подумала голова, отлетев в кусты.
показати весь коментар
04.03.2024 11:14 Відповісти
"Росіянину відірвало голову"?
Її там ніколи і не було - особливо у тих хробаків, хто їде в Україну!
показати весь коментар
04.03.2024 11:15 Відповісти
всім росіянам такого...
показати весь коментар
04.03.2024 11:18 Відповісти
Дякую!
Дізнався, як виглядає "пєтухорєз"...
Чудово!
показати весь коментар
04.03.2024 11:18 Відповісти
Нічого страшного, водку можна через капельницю вводити. Буде жити
показати весь коментар
04.03.2024 11:19 Відповісти
а была ли у него голова ?
показати весь коментар
04.03.2024 11:22 Відповісти
https://youtu.be/8T2ba5RwLQQ?si=_gVo0TpZKbGoVVHP ...

Немного о не полете Гагаріна в коцмас😁🚀
показати весь коментар
04.03.2024 11:32 Відповісти
Душевна відеопідбірка!
показати весь коментар
04.03.2024 11:35 Відповісти
а вона у нього взагалі була, коли їхав в Україну вбивати ???
показати весь коментар
04.03.2024 11:37 Відповісти
Самая ненужная часть тела у кацапа.Конечно,лучше,когда отрывает ноги-руки,так ещё помучается и денег из бюджета рашландии потянет.
показати весь коментар
04.03.2024 11:43 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2024 12:00 Відповісти
он остался жив поскольку мозга там нет!
показати весь коментар
04.03.2024 12:06 Відповісти
ставки сделаны ! ставка сыграла Зеро по черному
показати весь коментар
04.03.2024 13:14 Відповісти
Смотрел бы и смотрел...
показати весь коментар
04.03.2024 15:45 Відповісти
может их ещё можно спасти,ну искусственое дыхание....
показати весь коментар
04.03.2024 15:47 Відповісти
 
 