Росіянину відірвало голову після влучання боєприпасу з українського дрона. ВIДЕО
Оператори дронів 1-го штурмового батальйону 92-ої механізованої бригади опублікували відеодобірку успішних скидів боєприпасів на окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно десятки тіл ліквідованих окупантів.
Топ коментарі
+30 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар04.03.2024 10:59
+16 Алексей #550763
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+11 Vadim Izumov #511001
показати весь коментар04.03.2024 11:02
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- Какая-то странная у русских анатомия.
- Почему?
- Вот иду по улице, слышу:
«Вань, одень ***** шапку, а то уши замерзнут!»
Її там ніколи і не було - особливо у тих хробаків, хто їде в Україну!
Дізнався, як виглядає "пєтухорєз"...
Чудово!
Немного о не полете Гагаріна в коцмас😁🚀