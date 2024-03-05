Уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов". ВИДЕО беспилотника
Главное управление разведки Министерство обороны Украины опубликовало видеозапись уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов".
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана камерами надводных беспилотников, атаковавших российское судно.
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+71 Евгений Пэ
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українські акули, зроблені за допомоги бритів патрають кацапський новітній корабель під норвежський саундтрек.
хотіли НАТУ ? получітє- распішитесь!
Подяка всім союзникам по НАТІ за підтримку , а особливо Великобританії та Норвегії (у т.ч. за варяжску пісню) 😂
Ну так його на модулі і розібрали....
Так кацапам раз плюнути - підняти та зібрати з модулів...
надо этим магурам крылья приделать и по жилым домам херачить, туда в глубь кацапстана. кто за, поднимайте руки?
"Сергей Котов" - новітній патрульний корабель проєкту 22160, який спустили на воду у 2021 році.
До складу Чорноморського флоту РФ корабель увійшов вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну - у липні 2022 року.
Екіпаж судна становить до 80 людей.
Bартість - понад 60 млн доларів.
Грета Тумблєр () має бути задоволена: чорноморські краби не голодують!
чтобы по общепринятой кацапской традиции вылизать задницу своему главному начальнику-флагману.