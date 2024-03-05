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Уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов". ВИДЕО беспилотника

Главное управление разведки Министерство обороны Украины опубликовало видеозапись уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана камерами надводных беспилотников, атаковавших российское судно.

Также читайте: ГУР подтверждает уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов"

Автор: 

Черноморский флот РФ (1561) уничтожение (7030) дроны (3980) ГУР (442)


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Топ комментарии
+71
Ну насчёт технологии стелс не соврали: его теперь над водой хрен увидишь
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05.03.2024 10:49
+62
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05.03.2024 10:38
+50
Музон теж зачьотний!!!
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05.03.2024 10:39
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Страница 3 из 3
Нарешти дійшли руки. https://www.google.com/maps/place/51%C2%B018 Всього 149 км від кордону , давно вже повинна була згоріти вся.
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05.03.2024 13:09 Ответить
ще незрозуміло чого до цих пір не горить https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B012 НБ "ОсколНєфтєСнаб" біля Виползово. До ней всього 80 км.
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05.03.2024 13:16 Ответить
Буйло із поплічниками накаркав:

українські акули, зроблені за допомоги бритів патрають кацапський новітній корабель під норвежський саундтрек.

хотіли НАТУ ? получітє- распішитесь!

Подяка всім союзникам по НАТІ за підтримку , а особливо Великобританії та Норвегії (у т.ч. за варяжску пісню) 😂
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05.03.2024 13:25 Ответить
Дуже хвилююсь за бичків та крабів - чи наїлись, може добавки треба? ану русня давайте пафтарим..
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05.03.2024 13:30 Ответить
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05.03.2024 14:00 Ответить
"Модульного типу" кажете?
Ну так його на модулі і розібрали....
Так кацапам раз плюнути - підняти та зібрати з модулів...
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05.03.2024 14:04 Ответить
Название ролика : заполучи падаль !
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05.03.2024 14:38 Ответить
який сенс в тих кораблях якщо їх знищують беспілотні човни вартістю в тисячі разів менше?
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05.03.2024 14:42 Ответить
Тільки тепер стає зрозумілим геніальність рішення української влади, яка вирішила в 2014 не відновлювати свій флот, захоплений парашею в Криму, і зекономила купу бабла.
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06.03.2024 01:20 Ответить
это уже не чф а пчф ..подводный чф.. там и флагман ..масква.. и бдк несколько и подлодка . уже наверно штук 16 набралось --- а вода хааалодная а бычки гааалодные а на ахрану маста новае карыто пришлют на пополнение пчф
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05.03.2024 15:10 Ответить
молодцы гур. так бы на суше, было бы дело. топить, жечь, давить немытых кацапских свиней везде где можем достать.
надо этим магурам крылья приделать и по жилым домам херачить, туда в глубь кацапстана. кто за, поднимайте руки?
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05.03.2024 15:34 Ответить
По жилым нельзя. Мы ж не кацыпы.
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06.03.2024 00:13 Ответить
Дякую ЗСУ! Отримав купу задоволення.
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05.03.2024 16:28 Ответить
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... Для ума." (с)
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05.03.2024 16:53 Ответить
А ведь вас же, 3.14дорасов казламордых предупреждали!
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05.03.2024 16:59 Ответить
ППЦ! Для надійнішогого захисту від українських дронів мер міста Петербург Бєглов (в центрі фото) і митрополит Варсонофий з "протиповітряними" іконами та молитвами об'їхали своє місто на автобусі 😂🖕
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05.03.2024 18:15 Ответить
Вони всі реально йогнуті...
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06.03.2024 00:55 Ответить
BBC

"Сергей Котов" - новітній патрульний корабель проєкту 22160, який спустили на воду у 2021 році.

До складу Чорноморського флоту РФ корабель увійшов вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну - у липні 2022 року.

Екіпаж судна становить до 80 людей.

Bартість - понад 60 млн доларів.

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05.03.2024 18:37 Ответить
"Технология СТЕЛС" - ГАВНОМ помазали и ПОП Гундяй святой водой окропил.
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05.03.2024 19:32 Ответить

Грета Тумблєр () має бути задоволена: чорноморські краби не голодують!
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05.03.2024 20:05 Ответить
Дуже гарна робота. Чи на можна ще?
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05.03.2024 20:12 Ответить
Я завжди в таких випадках кажу,щодня так давайте!!!
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05.03.2024 20:20 Ответить
вау, надійсь ніхто з свинособак не вижив
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05.03.2024 20:45 Ответить
Здоров,я потонулим...
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06.03.2024 00:57 Ответить
.
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05.03.2024 21:27 Ответить
не каліброносій, але на безриб'ї і патрульний корабель - риба
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05.03.2024 21:53 Ответить
ібо нех..й в наших водах якесь лайно охороняти, що мостом зветься
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06.03.2024 13:04 Ответить
Дуже файно!
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05.03.2024 22:09 Ответить
ЗСУ які флоту немають, вже ********** половину аналоГовнетного флоту. Але кацапи вперто хочуть махача з НАТО. Леммінги, ***
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05.03.2024 22:56 Ответить
ГУР це прям щось страшне, результативність зашкалює. Дуже надихаючий відос. І дах у них міцний, повище Єрмака буде, інакше б їх вже знищили перевірками, звільненнями, і карними справами.
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06.03.2024 01:36 Ответить
Пірнув під воду,підводним човном став! Там ескадра рашистських суден скоро буде! Слава ЗСУ! Українцям Слава!
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06.03.2024 01:44 Ответить
сколько там еще осталось?
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06.03.2024 02:07 Ответить
Приобрел отрицательную плавучесть
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06.03.2024 02:28 Ответить
кацапы, Маськваа остается флагманом, а все ее корабли стремятся присоединиться к ней.
чтобы по общепринятой кацапской традиции вылизать задницу своему главному начальнику-флагману.
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06.03.2024 09:13 Ответить
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