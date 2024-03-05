ГУР подтверждает уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов"

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль черноморского флота РФ "Сергей Котов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

"В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" подвергся повреждению кормы, правого и левого бортов. Огневое поражение "Котова" произошло в территориальных водах Украины, неподалеку от Керченского пролива", - говорится в сообщении.

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По оценкам ГУР, стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Украина потопила патрульный корабль "Сергей Котов" в Черном море.