ГУР подтверждает уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов"
В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль черноморского флота РФ "Сергей Котов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.
"В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" подвергся повреждению кормы, правого и левого бортов. Огневое поражение "Котова" произошло в территориальных водах Украины, неподалеку от Керченского пролива", - говорится в сообщении.
По оценкам ГУР, стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что Украина потопила патрульный корабль "Сергей Котов" в Черном море.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут "Точка" прилетела и БДК взорвался
На крейсере "Москва" катали адмирала
Заметил их Нептун и крейсера не стало
Буксир "Василий Бех" тащил кудато Тор
Но после "Гарпуна" плывет он как топор
Ракета "Storm Shadow" "Новочеркаск" нашла
В обломках Феодосия, п***а ему пришла
"Горняк Оленегорский" в Новороссийске спал
Но "Sea Baby" группой и там его достал
Проекта "Варшавянка" субмарину "Ростов"
Прям в доке замочили ракеты "Storm Shadow"
И те же "Storm Shadow" чтоб дважды не вставать
Решили на фрагменты и "Минск" там разобрать
Был катерок "Ивановец" с ракетами "Москит"
С ним дроны поигрались, он в Донузлаве спит
Корабль "Цезарь Куников" проверил календарь
Решил "Пора гнуться, ведь дата и февраль"
И снова в Феодосии резвился дрон Малюк
И от "Сережи Котова" остался только люк ...
Magura тому "Котову" устроила бабах
До нього завітав наш дрон Магура-5!
😊 Без нього не потопили б.
Корабли обстреливают Украину, блокируют торговые суда, могут высадить десант, перевозят боеприпасы...
Де ракетоносці орди? Сховані.
маємо надію шо пішли на відгодівлю бичків
90 метрів - довжина катерка! там і команда не маленька. І вертольотик на ньому може розміщуватися. або й був розміщений. про бпла навіть не заїкаюсь. дуже шкідлива для нас ******** втонула ( а вибух був таки моцний, то навряд чи вцілів).
по всіх попередніх атаках, є відео підтвердження.
Ещё про ядерку неплохие видео
https://youtu.be/--uyhh8nKGU?si=IAv5Sofe-4AjLmB5
https://tsn.ua/ru/ato/moment-porazheniya-katera-sergey-kotov-snyali-na-video-2527630.html Момент поражения катера "Сергей Котов" сняли на видео
І орків корита топитись готові!
Ніколи так душа ще не мужала!
Ніколи так ще дух не безумів!
Буданов ріже без кінжала,
Без куль знищає ворогів!