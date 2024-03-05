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ГУР подтверждает уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов"

котов

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль черноморского флота РФ "Сергей Котов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

"В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" подвергся повреждению кормы, правого и левого бортов. Огневое поражение "Котова" произошло в территориальных водах Украины, неподалеку от Керченского пролива", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морские дроны "Магура" планируют оборудовать системами ПВО, - ГУР

По оценкам ГУР, стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Украина потопила патрульный корабль "Сергей Котов" в Черном море.

Автор: 

корабль (2042) Крым (26412) уничтожение (7030) ГУР (442)


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05.03.2024 08:51
+24
Бо то - "Magura V5"!!!
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05.03.2024 09:09
+19
час платити 500К героям? чи не на часі?
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05.03.2024 08:52
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Правила форума Совет форумчан
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Заметил их Нептун и крейсера не стало

Буксир "Василий Бех" тащил кудато Тор
Но после "Гарпуна" плывет он как топор

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В обломках Феодосия, п***а ему пришла

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Но "Sea Baby" группой и там его достал

Проекта "Варшавянка" субмарину "Ростов"
Прям в доке замочили ракеты "Storm Shadow"

И те же "Storm Shadow" чтоб дважды не вставать
Решили на фрагменты и "Минск" там разобрать

Был катерок "Ивановец" с ракетами "Москит"
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Корабль "Цезарь Куников" проверил календарь
Решил "Пора гнуться, ведь дата и февраль"

И снова в Феодосии резвился дрон Малюк
И от "Сережи Котова" остался только люк ...
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05.03.2024 08:51 Ответить
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05.03.2024 09:03 Ответить
"зазнав пошкоджень", чи потоплений?
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05.03.2024 09:55 Ответить
Та що ж ви робите! Вже на дні моря і місця не має!
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05.03.2024 10:24 Ответить
Бо то - "Magura V5"!!!
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05.03.2024 09:09 Ответить
По уточненным данным Малюк не при делах
Magura тому "Котову" устроила бабах
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05.03.2024 09:16 Ответить
На "Котова Сірожи" падьож скота Апять!

До нього завітав наш дрон Магура-5!
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05.03.2024 09:23 Ответить
"Як зазначається, сісія відбулась". Хтось поспішав з хорошими новинами.
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05.03.2024 09:17 Ответить
Жаба сіські дала))
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05.03.2024 09:25 Ответить
с какого это фильму??))
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05.03.2024 09:35 Ответить
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05.03.2024 09:37 Ответить
«Великі перегони» - американська епічна кінокомедія 1965 року режисера Блейка Едвардса з використанням технології «техніколор»
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05.03.2024 09:52 Ответить
А Аскольд?
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05.03.2024 09:50 Ответить
час платити 500К героям? чи не на часі?
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05.03.2024 08:52 Ответить
А якщо це магура побудована на донати українців? Про це свідчіть хитрий допис "за підтримки Міністерства цифрової трансформації України". Тоді розділити винагороду між волонтерами))
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05.03.2024 09:24 Ответить
Заплатять Фьодорову з Мінцифри. "Як зазначається, місія відбулась у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Джерело:
😊 Без нього не потопили б.
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05.03.2024 09:30 Ответить
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05.03.2024 08:54 Ответить
Молодці!!!! Дякуємо!!!!!
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05.03.2024 08:54 Ответить
А там глубоко?😳
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05.03.2024 08:54 Ответить
Після перемоги дізнаємося.
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05.03.2024 09:15 Ответить
Та то вже по*уй. Цому звіздєц що на 20-ти метрах, що на 120-ти. Підняти не пвднімуть - нема чим. І ремонтувати нема кому, нема де і нема за що.
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05.03.2024 09:21 Ответить
Отличная новость с утра. Ета тварь обстреливала Украину калибрами. Еще бы с подводной лодкой и рашистскими Тушками так разобрались. Какое было бы облегчение для нашей ПВО.
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05.03.2024 08:57 Ответить
це не носій калібрів
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05.03.2024 09:05 Ответить
2 × 4 модульных ракетных комплекса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80-%D0%9A Калибр-К с ракетами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-35 Х-35 или ракетами семейства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) Калибр
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05.03.2024 09:46 Ответить
шахеды останутся((
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06.03.2024 02:16 Ответить
Красави!
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05.03.2024 08:58 Ответить
зараз кожен день схожий на інший, такий же сірий та безрадісний...й тільки такі новини здатні підняти настрій! дякую всім причетним! бажаю не зупинятися
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05.03.2024 09:00 Ответить
Никогда такого не было и вот опять....
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05.03.2024 09:01 Ответить
Доброе утро..
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05.03.2024 09:02 Ответить
Otlycnaja novost
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05.03.2024 09:02 Ответить
Російський воєнний корабель комплектує підводний флот. Удачі йому і натхнення!
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05.03.2024 09:04 Ответить
Сірожа ти де ? ---- А я у морі ,а я у морі...
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05.03.2024 09:05 Ответить
Алкашу, перед тим, як писати, потрібно похмелитись...
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05.03.2024 09:11 Ответить
У результаті пошкодження і внутрішньої кровотечі Котов з 300-того стрімко став 200-тим! Шо ніпанятна? все як завжди.
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05.03.2024 09:49 Ответить
Кацапи пишуть відправили буксир,65чол зняли,10чол лишили для транспортування пошкодженого,чи правда фіг їх знає.
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05.03.2024 10:31 Ответить
За Чорноморський флот, до дна!
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05.03.2024 09:08 Ответить
до дна і не чокаясь
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05.03.2024 10:09 Ответить
Може, спочатку знищувати ворожу піхоту, яка лізе на наші міста, а не займатись піар акціями та не витрачати дарма ресурси? Куди ці корита дінуться? Чи ми вже беремо Крим?
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05.03.2024 09:11 Ответить
Вася - геостратег!
Корабли обстреливают Украину, блокируют торговые суда, могут высадить десант, перевозят боеприпасы...
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05.03.2024 09:16 Ответить
Чим патрульний катер обстрілював Україну? Це просто дарма витрачені морські дрони.
Де ракетоносці орди? Сховані.
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05.03.2024 09:20 Ответить
Вооружение (возможна установка): 2 × 4 модульных ракетных комплекса «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80-%D0%9A Калибр-К » с ракетами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-35 Х-35 или ракетами семейства «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) Калибр ».
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05.03.2024 09:30 Ответить
Не гони беса. Можливе.
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05.03.2024 09:34 Ответить
вас ждут в зсу с вашими ценными советами
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06.03.2024 02:17 Ответить
От джанкой - "ворота Криму", особливо зал. станцію точно давно треба розфігачити, через нього йде поповнення на Південний фронт.
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05.03.2024 09:20 Ответить
І яким чином безекіпажним катером можеа знищувати піхоту кацапську в степах України?
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05.03.2024 09:26 Ответить
В тому то і справа. Катер не може наступати по суходолу.
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05.03.2024 09:37 Ответить
А ти можеш.
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05.03.2024 09:38 Ответить
він тільки своїм ******** може. з крапового дивану. як раз проходить бойове злагодження на південно-північному напрямку.
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05.03.2024 09:53 Ответить
Тепер це корито не зможе прикрити своїм бортом опору "сісястого мосту".
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05.03.2024 09:37 Ответить
Згоден. Це в нас зараз головне. Підірвемо міст і за два тижні будемо пити каву в Ялті.
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05.03.2024 09:40 Ответить
Порушення логістичних шляхів ворога - завжди ціль номер один. Даремно іронізуєте.
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05.03.2024 09:43 Ответить
Не включайте дурня. Ви чітко зрозуміли що я хотів сказати.
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05.03.2024 09:45 Ответить
Ні, не зрозумів. Ви вважаєте, що БЕКи повинні просто "відпочивати" в очікуванні саме ракетоносців, а інші "корита" зачекають? І як використання БЕКів пов'язано зі знищенням ворога на суходолі? Ви пропонуєте на суші / на морі / у повітрі воювати по черзі, одночасно нецікаво? Дивна логіка. Щоб вас чітко розуміли, не вмикайте дурня і пишіть не про каву, а про те що хочете сказати.
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05.03.2024 09:55 Ответить
Не вгодили?
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05.03.2024 09:50 Ответить
Воно вам треба?
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05.03.2024 12:04 Ответить
Хай буде.
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05.03.2024 13:56 Ответить
Экипаж: до 80 человек
маємо надію шо пішли на відгодівлю бичків
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05.03.2024 10:01 Ответить
васілій, як я думаю - той сірьожа охороняв собою кримський міст. а ним возять дуже багато всякої зброї, аби вбивати наших людей. і правильно зробили, що прибрали те, що заважає розбити той міст. Підтягнуть ще одного катерка - і той потоплять. ЇХ там таких свіжоспечених не так і багато.
90 метрів - довжина катерка! там і команда не маленька. І вертольотик на ньому може розміщуватися. або й був розміщений. про бпла навіть не заїкаюсь. дуже шкідлива для нас ******** втонула ( а вибух був таки моцний, то навряд чи вцілів).
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05.03.2024 10:16 Ответить
Генерал-блогеру Буданову треба пиаритися. Для цого он перехопив функції ВМС ЗСУ - топить кораблі ЧФ рф, бо успіхів на інших напрямках у нього немає, одни втрати.
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05.03.2024 10:56 Ответить
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05.03.2024 09:19 Ответить
Ранок почався з прикрасних новин . Слава ЗСУ!
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05.03.2024 09:20 Ответить
Арріведеррчі Катсьонак .
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05.03.2024 09:26 Ответить
яка різниця: носій він чи не носій..Нам все одно-приємно
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05.03.2024 09:30 Ответить
Шайга, путлер, где "котов", ******** ???

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05.03.2024 09:30 Ответить
відео буде?
по всіх попередніх атаках, є відео підтвердження.
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05.03.2024 09:36 Ответить
Є непогане відео, темно, але усе зрозуміло.
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05.03.2024 09:37 Ответить
на ЛО тільки но бачив.
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05.03.2024 10:18 Ответить
треба почекати аправєржєніє від свиноскотів - потім викотять відосик)). Щоб було як завжди)
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05.03.2024 09:55 Ответить
65 миллионов.... а толку ноль! Ужаст!
Ещё про ядерку неплохие видео
https://youtu.be/--uyhh8nKGU?si=IAv5Sofe-4AjLmB5
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05.03.2024 09:36 Ответить
https://tsn.ua/ru/ato/moment-porazheniya-katera-sergey-kotov-snyali-na-video-2527630.html "Сергей Котов", которого утопила Украина: основные характеристики и особенности российского корабля

https://tsn.ua/ru/ato/moment-porazheniya-katera-sergey-kotov-snyali-na-video-2527630.html Момент поражения катера "Сергей Котов" сняли на видео

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05.03.2024 09:38 Ответить
Був Котов, а став Рибов))
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05.03.2024 09:42 Ответить
став Риболовов ))
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05.03.2024 10:55 Ответить
Рибонагодовник...
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05.03.2024 11:43 Ответить
Уражений і потоплений - різні значення
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05.03.2024 10:02 Ответить
Буданов - одне тільки слово..
І орків корита топитись готові!
Ніколи так душа ще не мужала!
Ніколи так ще дух не безумів!
Буданов ріже без кінжала,
Без куль знищає ворогів!
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05.03.2024 10:02 Ответить
можно сказать - грудничком помер, и двух лет даже не было.
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05.03.2024 10:32 Ответить
СЭР ГЕЙ КОТОВ ))) ПУТИН ЕЩЁ И ЗООФИЛ !!!
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05.03.2024 19:12 Ответить
 
 