Морские дроны "Магура" планируют оборудовать системами ПВО, - ГУР

Разработчики морских дронов "Магура" и ГУР МО анонсировали модификации, которые может в будущем получить беспилотник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

В частности, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что сейчас специалисты работают над тем, чтобы на беспилотную платформу поставить средства ПВО.

"Я не техник, но понимаю, что это задача достаточно сложная. Ведь нужны средства обнаружения цели, захват воздушного объекта, средство поражения - и это все нужно разместить на достаточно небольшой платформе. Это непростая задача чисто технически, но она реальна" , – добавил он.

Один из разработчиков объясняет, что удары волн и перепады давления от этого создают такую нагрузку на конструкции дрона, что разработать стабилизатор, способный поглотить такие колебания – это мегазадача. А без стабильной платформы ни одна система поражения не будет работать, потому что просто не сможет завестись и выстрелить.

Однако, по его словам, уже сейчас эта работа ведется, и очень скоро дроны смогут нести разные модули для поражения всех типов целей: наземных, надводных, воздушных.

Также дроны обещают сделать все менее заметными, вплоть до умения нырять под воду на время.

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