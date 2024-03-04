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Морские дроны "Магура" планируют оборудовать системами ПВО, - ГУР

магура

Разработчики морских дронов "Магура" и ГУР МО анонсировали модификации, которые может в будущем получить беспилотник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

В частности, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что сейчас специалисты работают над тем, чтобы на беспилотную платформу поставить средства ПВО.

"Я не техник, но понимаю, что это задача достаточно сложная. Ведь нужны средства обнаружения цели, захват воздушного объекта, средство поражения - и это все нужно разместить на достаточно небольшой платформе. Это непростая задача чисто технически, но она реальна" , – добавил он.

Один из разработчиков объясняет, что удары волн и перепады давления от этого создают такую нагрузку на конструкции дрона, что разработать стабилизатор, способный поглотить такие колебания – это мегазадача. А без стабильной платформы ни одна система поражения не будет работать, потому что просто не сможет завестись и выстрелить.

Однако, по его словам, уже сейчас эта работа ведется, и очень скоро дроны смогут нести разные модули для поражения всех типов целей: наземных, надводных, воздушных.

Также дроны обещают сделать все менее заметными, вплоть до умения нырять под воду на время.

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Автор: 

ГУР (442) морской дрон (49)


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Топ комментарии
+15
Для чого писати? Ще мультик зробіть як робить путін.
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04.03.2024 19:30
+10
Все розповів... Ну от нахєра????
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04.03.2024 19:33
+7
Там ще про мільйон дронів щось казали, і про підготовлені позиції...
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04.03.2024 19:34
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Для чого писати? Ще мультик зробіть як робить путін.
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04.03.2024 19:30 Ответить
і це ще всі сєкрєти:

дрони обіцяють зробити все менш помітними, аж до вміння пірнати під воду на деякий час
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04.03.2024 19:33 Ответить
ага. з рлс, та пусковою системою, для ракети море-повітря.
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04.03.2024 19:43 Ответить
Краще розповіси навіщо ти з янелохом положив пацанов на Тендерской косе ?
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04.03.2024 20:25 Ответить
Все розповів... Ну от нахєра????
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04.03.2024 19:33 Ответить
Тіпа, дезу вкинув? Щоб кацапів заплутати?
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04.03.2024 19:37 Ответить
Може ІПСО? Тобто "розводняк"? Американці у часи Рейгана так СРСР "розвели" на "СОІ" - СРСР вбухав у подібну програму купу грошей а виявилося що то - "пшик" Якщо вже щось робить реальне - то вже краще зробить катер на підводних крилах При малій хвилі можна було-б їх висувать та збільшувать швидкість за рахунок підняття корпусу над водою
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04.03.2024 19:42 Ответить
да, після "Зіркових воєн" Іпса про СОЇ пройшла на "ура" !

совок здувся
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04.03.2024 19:56 Ответить
Для виходу на крило потрібен дуже потужний двигун.
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04.03.2024 23:10 Ответить
А він там хіба слабкий? А переваги наявні - бо лобовий спротив різко зменшиться!
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04.03.2024 23:18 Ответить
Там ще про мільйон дронів щось казали, і про підготовлені позиції...
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04.03.2024 19:34 Ответить
написали вже путіну, попередили? а то ж може не прочита тут.
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04.03.2024 19:35 Ответить
у буданова, якесь ротове нетримання.
у всьому світі, є військові таємниці. промислові таємниці. корпоративні таємниці.
чи, що це за маячня, на атакуючий морський дрон вішати ппо?
як це, взагалі, компонується, і головне навіщо?
ппо - протиповітряна оборона. може буданов не знає?
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04.03.2024 19:37 Ответить
А... а може мова про "вузьку спеціалізацію" дронів в "зграях". Ну там одні нападають, другі прикривають?
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04.03.2024 20:01 Ответить
Тільки не наділяйте морські дрони штучним інтелектом: вони або втечуть за кордон, або підуть зграями на Київ!
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04.03.2024 19:37 Ответить
Закрийте роти свої робіть і топіть кожен день московські лоханки
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04.03.2024 19:43 Ответить
То може, якщо вже виконав свій денний план по потоплєнію московських лоханок, підеш та своїми руками ГУРовцям рота позатикаеш?
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04.03.2024 20:34 Ответить
Краще б ГУРівці займалися тим, для чого вони існують: для військової розвідки і для системних диверсій в глибокому тилу ворога. Всі визнають, що у нас відсутнє і те, і друге
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04.03.2024 20:46 Ответить
йо@не криваве шоу... нащо про це писати? нащо це анонсувати? хтось воює, кладе своє життя, а для ОПешної швалі (бо без їхньої згоди, а можливо й за їхнім наказом, такі анонси неможливо уявити)... Коли воюючою країною керує тупорилий ватний скоморох, то замість реготати, країна вмивається кривавими сльозми...
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04.03.2024 19:46 Ответить
А еще можно поставить на них колонки и круглосуточно крутить сказки Буданова про кофе в Крыму и т.д. Рано или поздно, россияне не выдержат этого и сами убегут.
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04.03.2024 19:47 Ответить
Ідіоти нема слів просто
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04.03.2024 19:49 Ответить
ГУР-95 прЄдставляєт.....
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04.03.2024 19:50 Ответить
Та ви шо це ж цілий генерал та ще і герой, який на початку війни всіх послав на смерть своїм піздежом з янелохом що нічого блояться бо вонисамі вумні а сам з жінкою та янелохом сховався в бункере чекая на *****.
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04.03.2024 20:34 Ответить
Буданга не на жарт розійшовся, скоро пообіцяє лазерну гармату встановити на "магуру" і скаже, що це "анала-говнет", козел
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04.03.2024 19:54 Ответить
Башню от линкора "Айова", впрочем и турболазеры пойдут.
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04.03.2024 20:01 Ответить
Перше що було б варто зробити, це поставити на них систему самознищення. Бо кацапи їх вже https://topwar.ru/230937-atakovavshij-krym-ukrainskij-bezjekipazhnyj-kater-magura-v5-popal-v-ruki-rossijskih-*******.html захопили і розібрали .

Кому з спеціалістів цікаво проаналізувати начинку - тримайте фотки. Як бачите там все на зрозумілих raspbery. Гарна машинка, але мабуть 250 тис. $ це дещо завищена ціна.

https://telegra.ph/Magura-03-04
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04.03.2024 20:02 Ответить
ВОНИ ВСІ РОЗУМОВО ВІДСТАЛІ - зелена плісінь зїла мозг
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04.03.2024 20:08 Ответить
Особливо зенітні снаряди буде збивати🤣. Хтось пошуткував....
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04.03.2024 20:17 Ответить
самолет как два пальца
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04.03.2024 20:36 Ответить
Лазер ?
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04.03.2024 20:24 Ответить
Буданов вже зовсім з глузду з'їхав. Мабудь сам від своїх бреднів кончає в штани.

Щоб поставити системи ППО на дрон, треба побудувати невеликий корабель. І тоді це буде вже не дрон.
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04.03.2024 20:26 Ответить
Хіба що «Стінгер» на борту розмістить, але ж «Стінгер» сам по собі не стріляє і ціль не побачить: потрібна система, яка зможе побачити літак, та навести на нього пускову…
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04.03.2024 22:19 Ответить
А на уя анонсувати, чи відсотки та піар наше всьо? Дбл ***
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04.03.2024 23:23 Ответить
Да это радует что новые технологии улучшают оборону страны против коварного врага. Но зачем об этом рассказывать? Такие темы обычно остаются закрытыми. А они почти выдают военную тайну. Скорее всего таким же образом они и слили важную информацию о контрнаступленнии-2023 года. Итог -столько неоправданно погибших ребят. Когда нибудь будет ли трибунал над теми чиновниками за такое преступление? Конечно нет.
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05.03.2024 05:54 Ответить
 
 