Морські дрони "Магура" планують обладнати системами ППО, - ГУР

Розробники морських дронів "Магура" та ГУР МО анонсували модифікації, які може в майбутньому отримати безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на УП.

Так керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що зараз спеціалісти працюють над тим, щоб на безпілотну платформу поставити засоби ППО.

"Я не технік, але розумію, що це задача доволі складна. Бо ж потрібні засоби виявлення цілі, захоплення повітряного об'єкта, засіб ураження - і це все треба розмістити на досить малій платформі. Це непроста задача чисто технічно, але вона реальна", - додав він.

Один із розробників пояснює, що удари хвиль і перепади тиску від цього створюють таке навантаження на конструкції дрона, що розробити стабілізатор, здатний поглинути такі коливання - це мегазадача. А без стабільної платформи жодна система ураження не буде працювати, бо просто не зможе завестись і вистрілити.

Однак за його словами, вже зараз ця робота ведеться, і дуже скоро дрони зможуть нести різні модулі для ураження всіх типів цілей: наземних, надводних, повітряних.

Також дрони обіцяють зробити все менш помітними, аж до вміння пірнати під воду на деякий час.

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