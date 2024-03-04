УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5464 відвідувача онлайн
Новини
4 546 39

Морські дрони "Магура" планують обладнати системами ППО, - ГУР

магура

Розробники морських дронів "Магура" та ГУР МО анонсували модифікації, які може в майбутньому отримати безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на УП.

Так керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що зараз спеціалісти працюють над тим, щоб на безпілотну платформу поставити засоби ППО.

"Я не технік, але розумію, що це задача доволі складна. Бо ж потрібні засоби виявлення цілі, захоплення повітряного об'єкта, засіб ураження - і це все треба розмістити на досить малій платформі. Це непроста задача чисто технічно, але вона реальна", - додав він.

Один із розробників пояснює, що удари хвиль і перепади тиску від цього створюють таке навантаження на конструкції дрона, що розробити стабілізатор, здатний поглинути такі коливання - це мегазадача. А без стабільної платформи жодна система ураження не буде працювати, бо просто не зможе завестись і вистрілити.

Однак за його словами, вже зараз ця робота ведеться, і дуже скоро дрони зможуть нести різні модулі для ураження всіх типів цілей: наземних, надводних, повітряних.

Також дрони обіцяють зробити все менш помітними, аж до вміння пірнати під воду на деякий час.

Також читайте: Буданов: "Цезар Куніков" був знищений п’ятьма морськими безпілотниками MAGURA V5. ВIДЕО

Автор: 

ГУР (519) морський дрон (50)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Для чого писати? Ще мультик зробіть як робить путін.
показати весь коментар
04.03.2024 19:30
+10
Все розповів... Ну от нахєра????
показати весь коментар
04.03.2024 19:33
+7
Там ще про мільйон дронів щось казали, і про підготовлені позиції...
показати весь коментар
04.03.2024 19:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для чого писати? Ще мультик зробіть як робить путін.
показати весь коментар
04.03.2024 19:30 Відповісти
і це ще всі сєкрєти:

дрони обіцяють зробити все менш помітними, аж до вміння пірнати під воду на деякий час
показати весь коментар
04.03.2024 19:33 Відповісти
ага. з рлс, та пусковою системою, для ракети море-повітря.
показати весь коментар
04.03.2024 19:43 Відповісти
Краще розповіси навіщо ти з янелохом положив пацанов на Тендерской косе ?
показати весь коментар
04.03.2024 20:25 Відповісти
Все розповів... Ну от нахєра????
показати весь коментар
04.03.2024 19:33 Відповісти
Тіпа, дезу вкинув? Щоб кацапів заплутати?
показати весь коментар
04.03.2024 19:37 Відповісти
Може ІПСО? Тобто "розводняк"? Американці у часи Рейгана так СРСР "розвели" на "СОІ" - СРСР вбухав у подібну програму купу грошей а виявилося що то - "пшик" Якщо вже щось робить реальне - то вже краще зробить катер на підводних крилах При малій хвилі можна було-б їх висувать та збільшувать швидкість за рахунок підняття корпусу над водою
показати весь коментар
04.03.2024 19:42 Відповісти
да, після "Зіркових воєн" Іпса про СОЇ пройшла на "ура" !

совок здувся
показати весь коментар
04.03.2024 19:56 Відповісти
Для виходу на крило потрібен дуже потужний двигун.
показати весь коментар
04.03.2024 23:10 Відповісти
А він там хіба слабкий? А переваги наявні - бо лобовий спротив різко зменшиться!
показати весь коментар
04.03.2024 23:18 Відповісти
Там ще про мільйон дронів щось казали, і про підготовлені позиції...
показати весь коментар
04.03.2024 19:34 Відповісти
написали вже путіну, попередили? а то ж може не прочита тут.
показати весь коментар
04.03.2024 19:35 Відповісти
у буданова, якесь ротове нетримання.
у всьому світі, є військові таємниці. промислові таємниці. корпоративні таємниці.
чи, що це за маячня, на атакуючий морський дрон вішати ппо?
як це, взагалі, компонується, і головне навіщо?
ппо - протиповітряна оборона. може буданов не знає?
показати весь коментар
04.03.2024 19:37 Відповісти
А... а може мова про "вузьку спеціалізацію" дронів в "зграях". Ну там одні нападають, другі прикривають?
показати весь коментар
04.03.2024 20:01 Відповісти
Тільки не наділяйте морські дрони штучним інтелектом: вони або втечуть за кордон, або підуть зграями на Київ!
показати весь коментар
04.03.2024 19:37 Відповісти
Закрийте роти свої робіть і топіть кожен день московські лоханки
показати весь коментар
04.03.2024 19:43 Відповісти
То може, якщо вже виконав свій денний план по потоплєнію московських лоханок, підеш та своїми руками ГУРовцям рота позатикаеш?
показати весь коментар
04.03.2024 20:34 Відповісти
Краще б ГУРівці займалися тим, для чого вони існують: для військової розвідки і для системних диверсій в глибокому тилу ворога. Всі визнають, що у нас відсутнє і те, і друге
показати весь коментар
04.03.2024 20:46 Відповісти
йо@не криваве шоу... нащо про це писати? нащо це анонсувати? хтось воює, кладе своє життя, а для ОПешної швалі (бо без їхньої згоди, а можливо й за їхнім наказом, такі анонси неможливо уявити)... Коли воюючою країною керує тупорилий ватний скоморох, то замість реготати, країна вмивається кривавими сльозми...
показати весь коментар
04.03.2024 19:46 Відповісти
А еще можно поставить на них колонки и круглосуточно крутить сказки Буданова про кофе в Крыму и т.д. Рано или поздно, россияне не выдержат этого и сами убегут.
показати весь коментар
04.03.2024 19:47 Відповісти
Ідіоти нема слів просто
показати весь коментар
04.03.2024 19:49 Відповісти
ГУР-95 прЄдставляєт.....
показати весь коментар
04.03.2024 19:50 Відповісти
Та ви шо це ж цілий генерал та ще і герой, який на початку війни всіх послав на смерть своїм піздежом з янелохом що нічого блояться бо вонисамі вумні а сам з жінкою та янелохом сховався в бункере чекая на *****.
показати весь коментар
04.03.2024 20:34 Відповісти
Буданга не на жарт розійшовся, скоро пообіцяє лазерну гармату встановити на "магуру" і скаже, що це "анала-говнет", козел
показати весь коментар
04.03.2024 19:54 Відповісти
Башню от линкора "Айова", впрочем и турболазеры пойдут.
показати весь коментар
04.03.2024 20:01 Відповісти
Перше що було б варто зробити, це поставити на них систему самознищення. Бо кацапи їх вже https://topwar.ru/230937-atakovavshij-krym-ukrainskij-bezjekipazhnyj-kater-magura-v5-popal-v-ruki-rossijskih-*******.html захопили і розібрали .

Кому з спеціалістів цікаво проаналізувати начинку - тримайте фотки. Як бачите там все на зрозумілих raspbery. Гарна машинка, але мабуть 250 тис. $ це дещо завищена ціна.

https://telegra.ph/Magura-03-04
показати весь коментар
04.03.2024 20:02 Відповісти
ВОНИ ВСІ РОЗУМОВО ВІДСТАЛІ - зелена плісінь зїла мозг
показати весь коментар
04.03.2024 20:08 Відповісти
Особливо зенітні снаряди буде збивати🤣. Хтось пошуткував....
показати весь коментар
04.03.2024 20:17 Відповісти
самолет как два пальца
показати весь коментар
04.03.2024 20:36 Відповісти
Лазер ?
показати весь коментар
04.03.2024 20:24 Відповісти
Буданов вже зовсім з глузду з'їхав. Мабудь сам від своїх бреднів кончає в штани.

Щоб поставити системи ППО на дрон, треба побудувати невеликий корабель. І тоді це буде вже не дрон.
показати весь коментар
04.03.2024 20:26 Відповісти
Хіба що «Стінгер» на борту розмістить, але ж «Стінгер» сам по собі не стріляє і ціль не побачить: потрібна система, яка зможе побачити літак, та навести на нього пускову…
показати весь коментар
04.03.2024 22:19 Відповісти
А на уя анонсувати, чи відсотки та піар наше всьо? Дбл ***
показати весь коментар
04.03.2024 23:23 Відповісти
Да это радует что новые технологии улучшают оборону страны против коварного врага. Но зачем об этом рассказывать? Такие темы обычно остаются закрытыми. А они почти выдают военную тайну. Скорее всего таким же образом они и слили важную информацию о контрнаступленнии-2023 года. Итог -столько неоправданно погибших ребят. Когда нибудь будет ли трибунал над теми чиновниками за такое преступление? Конечно нет.
показати весь коментар
05.03.2024 05:54 Відповісти
 
 