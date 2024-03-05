ГУР підтверджує знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов"
У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель чорноморського флоту РФ "Сергій Котов".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Як зазначається, місія відбулась у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.
"Внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Вогневе ураження "Котова" відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки", - йдеться у повідомленні.
За оцінками ГУР, вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.
Раніше повідомлялося, що Україна потопила патрульний корабель "Сергій Котов" у Чорному морі.
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Тут "Точка" прилетела и БДК взорвался
На крейсере "Москва" катали адмирала
Заметил их Нептун и крейсера не стало
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Но после "Гарпуна" плывет он как топор
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Magura тому "Котову" устроила бабах
До нього завітав наш дрон Магура-5!
😊 Без нього не потопили б.
Корабли обстреливают Украину, блокируют торговые суда, могут высадить десант, перевозят боеприпасы...
Де ракетоносці орди? Сховані.
маємо надію шо пішли на відгодівлю бичків
90 метрів - довжина катерка! там і команда не маленька. І вертольотик на ньому може розміщуватися. або й був розміщений. про бпла навіть не заїкаюсь. дуже шкідлива для нас ******** втонула ( а вибух був таки моцний, то навряд чи вцілів).
по всіх попередніх атаках, є відео підтвердження.
Ещё про ядерку неплохие видео
https://youtu.be/--uyhh8nKGU?si=IAv5Sofe-4AjLmB5
https://tsn.ua/ru/ato/moment-porazheniya-katera-sergey-kotov-snyali-na-video-2527630.html Момент поражения катера "Сергей Котов" сняли на видео
І орків корита топитись готові!
Ніколи так душа ще не мужала!
Ніколи так ще дух не безумів!
Буданов ріже без кінжала,
Без куль знищає ворогів!