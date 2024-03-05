ГУР підтверджує знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов"

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель чорноморського флоту РФ "Сергій Котов".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, місія відбулась у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.



"Внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Вогневе ураження "Котова" відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки", - йдеться у повідомленні.

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За оцінками ГУР, вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що Україна потопила патрульний корабель "Сергій Котов" у Чорному морі.