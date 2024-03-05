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Новини
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ГУР підтверджує знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов"

котов

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель чорноморського флоту РФ "Сергій Котов".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, місія відбулась у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

"Внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Вогневе ураження "Котова" відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морські дрони "Магура" планують обладнати системами ППО, - ГУР

За оцінками ГУР, вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що Україна потопила патрульний корабель "Сергій Котов" у Чорному морі.

Автор: 

корабель (1613) Крим (14176) знищення (7355) ГУР (520)


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Топ коментарі
+52
БДК "Саратов" в Бердянске разгружался
Тут "Точка" прилетела и БДК взорвался

На крейсере "Москва" катали адмирала
Заметил их Нептун и крейсера не стало

Буксир "Василий Бех" тащил кудато Тор
Но после "Гарпуна" плывет он как топор

Ракета "Storm Shadow" "Новочеркаск" нашла
В обломках Феодосия, п***а ему пришла

"Горняк Оленегорский" в Новороссийске спал
Но "Sea Baby" группой и там его достал

Проекта "Варшавянка" субмарину "Ростов"
Прям в доке замочили ракеты "Storm Shadow"

И те же "Storm Shadow" чтоб дважды не вставать
Решили на фрагменты и "Минск" там разобрать

Был катерок "Ивановец" с ракетами "Москит"
С ним дроны поигрались, он в Донузлаве спит

Корабль "Цезарь Куников" проверил календарь
Решил "Пора гнуться, ведь дата и февраль"

И снова в Феодосии резвился дрон Малюк
И от "Сережи Котова" остался только люк ...
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05.03.2024 08:51
+24
Бо то - "Magura V5"!!!
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05.03.2024 09:09
+19
час платити 500К героям? чи не на часі?
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05.03.2024 08:52
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Правила форума Рада форумчан
БДК "Саратов" в Бердянске разгружался
Тут "Точка" прилетела и БДК взорвался

На крейсере "Москва" катали адмирала
Заметил их Нептун и крейсера не стало

Буксир "Василий Бех" тащил кудато Тор
Но после "Гарпуна" плывет он как топор

Ракета "Storm Shadow" "Новочеркаск" нашла
В обломках Феодосия, п***а ему пришла

"Горняк Оленегорский" в Новороссийске спал
Но "Sea Baby" группой и там его достал

Проекта "Варшавянка" субмарину "Ростов"
Прям в доке замочили ракеты "Storm Shadow"

И те же "Storm Shadow" чтоб дважды не вставать
Решили на фрагменты и "Минск" там разобрать

Был катерок "Ивановец" с ракетами "Москит"
С ним дроны поигрались, он в Донузлаве спит

Корабль "Цезарь Куников" проверил календарь
Решил "Пора гнуться, ведь дата и февраль"

И снова в Феодосии резвился дрон Малюк
И от "Сережи Котова" остался только люк ...
показати весь коментар
05.03.2024 08:51 Відповісти
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05.03.2024 09:03 Відповісти
"зазнав пошкоджень", чи потоплений?
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05.03.2024 09:55 Відповісти
Та що ж ви робите! Вже на дні моря і місця не має!
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05.03.2024 10:24 Відповісти
Бо то - "Magura V5"!!!
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05.03.2024 09:09 Відповісти
По уточненным данным Малюк не при делах
Magura тому "Котову" устроила бабах
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05.03.2024 09:16 Відповісти
На "Котова Сірожи" падьож скота Апять!

До нього завітав наш дрон Магура-5!
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05.03.2024 09:23 Відповісти
"Як зазначається, сісія відбулась". Хтось поспішав з хорошими новинами.
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05.03.2024 09:17 Відповісти
Жаба сіські дала))
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05.03.2024 09:25 Відповісти
с какого это фильму??))
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05.03.2024 09:35 Відповісти
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05.03.2024 09:37 Відповісти
«Великі перегони» - американська епічна кінокомедія 1965 року режисера Блейка Едвардса з використанням технології «техніколор»
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05.03.2024 09:52 Відповісти
А Аскольд?
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05.03.2024 09:50 Відповісти
час платити 500К героям? чи не на часі?
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05.03.2024 08:52 Відповісти
А якщо це магура побудована на донати українців? Про це свідчіть хитрий допис "за підтримки Міністерства цифрової трансформації України". Тоді розділити винагороду між волонтерами))
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05.03.2024 09:24 Відповісти
Заплатять Фьодорову з Мінцифри. "Як зазначається, місія відбулась у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Джерело:
😊 Без нього не потопили б.
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05.03.2024 09:30 Відповісти
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05.03.2024 08:54 Відповісти
Молодці!!!! Дякуємо!!!!!
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05.03.2024 08:54 Відповісти
А там глубоко?😳
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05.03.2024 08:54 Відповісти
Після перемоги дізнаємося.
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05.03.2024 09:15 Відповісти
Та то вже по*уй. Цому звіздєц що на 20-ти метрах, що на 120-ти. Підняти не пвднімуть - нема чим. І ремонтувати нема кому, нема де і нема за що.
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05.03.2024 09:21 Відповісти
Отличная новость с утра. Ета тварь обстреливала Украину калибрами. Еще бы с подводной лодкой и рашистскими Тушками так разобрались. Какое было бы облегчение для нашей ПВО.
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05.03.2024 08:57 Відповісти
це не носій калібрів
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05.03.2024 09:05 Відповісти
2 × 4 модульных ракетных комплекса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80-%D0%9A Калибр-К с ракетами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-35 Х-35 или ракетами семейства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) Калибр
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05.03.2024 09:46 Відповісти
шахеды останутся((
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06.03.2024 02:16 Відповісти
Красави!
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05.03.2024 08:58 Відповісти
зараз кожен день схожий на інший, такий же сірий та безрадісний...й тільки такі новини здатні підняти настрій! дякую всім причетним! бажаю не зупинятися
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05.03.2024 09:00 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять....
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05.03.2024 09:01 Відповісти
Доброе утро..
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05.03.2024 09:02 Відповісти
Otlycnaja novost
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05.03.2024 09:02 Відповісти
Російський воєнний корабель комплектує підводний флот. Удачі йому і натхнення!
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05.03.2024 09:04 Відповісти
Сірожа ти де ? ---- А я у морі ,а я у морі...
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05.03.2024 09:05 Відповісти
Алкашу, перед тим, як писати, потрібно похмелитись...
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05.03.2024 09:11 Відповісти
У результаті пошкодження і внутрішньої кровотечі Котов з 300-того стрімко став 200-тим! Шо ніпанятна? все як завжди.
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05.03.2024 09:49 Відповісти
Кацапи пишуть відправили буксир,65чол зняли,10чол лишили для транспортування пошкодженого,чи правда фіг їх знає.
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05.03.2024 10:31 Відповісти
За Чорноморський флот, до дна!
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05.03.2024 09:08 Відповісти
до дна і не чокаясь
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05.03.2024 10:09 Відповісти
Може, спочатку знищувати ворожу піхоту, яка лізе на наші міста, а не займатись піар акціями та не витрачати дарма ресурси? Куди ці корита дінуться? Чи ми вже беремо Крим?
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05.03.2024 09:11 Відповісти
Вася - геостратег!
Корабли обстреливают Украину, блокируют торговые суда, могут высадить десант, перевозят боеприпасы...
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05.03.2024 09:16 Відповісти
Чим патрульний катер обстрілював Україну? Це просто дарма витрачені морські дрони.
Де ракетоносці орди? Сховані.
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05.03.2024 09:20 Відповісти
Вооружение (возможна установка): 2 × 4 модульных ракетных комплекса «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80-%D0%9A Калибр-К » с ракетами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-35 Х-35 или ракетами семейства «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) Калибр ».
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05.03.2024 09:30 Відповісти
Не гони беса. Можливе.
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05.03.2024 09:34 Відповісти
вас ждут в зсу с вашими ценными советами
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06.03.2024 02:17 Відповісти
От джанкой - "ворота Криму", особливо зал. станцію точно давно треба розфігачити, через нього йде поповнення на Південний фронт.
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05.03.2024 09:20 Відповісти
І яким чином безекіпажним катером можеа знищувати піхоту кацапську в степах України?
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05.03.2024 09:26 Відповісти
В тому то і справа. Катер не може наступати по суходолу.
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05.03.2024 09:37 Відповісти
А ти можеш.
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05.03.2024 09:38 Відповісти
він тільки своїм ******** може. з крапового дивану. як раз проходить бойове злагодження на південно-північному напрямку.
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05.03.2024 09:53 Відповісти
Тепер це корито не зможе прикрити своїм бортом опору "сісястого мосту".
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05.03.2024 09:37 Відповісти
Згоден. Це в нас зараз головне. Підірвемо міст і за два тижні будемо пити каву в Ялті.
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05.03.2024 09:40 Відповісти
Порушення логістичних шляхів ворога - завжди ціль номер один. Даремно іронізуєте.
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05.03.2024 09:43 Відповісти
Не включайте дурня. Ви чітко зрозуміли що я хотів сказати.
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05.03.2024 09:45 Відповісти
Ні, не зрозумів. Ви вважаєте, що БЕКи повинні просто "відпочивати" в очікуванні саме ракетоносців, а інші "корита" зачекають? І як використання БЕКів пов'язано зі знищенням ворога на суходолі? Ви пропонуєте на суші / на морі / у повітрі воювати по черзі, одночасно нецікаво? Дивна логіка. Щоб вас чітко розуміли, не вмикайте дурня і пишіть не про каву, а про те що хочете сказати.
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05.03.2024 09:55 Відповісти
Не вгодили?
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05.03.2024 09:50 Відповісти
Воно вам треба?
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05.03.2024 12:04 Відповісти
Хай буде.
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05.03.2024 13:56 Відповісти
Экипаж: до 80 человек
маємо надію шо пішли на відгодівлю бичків
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05.03.2024 10:01 Відповісти
васілій, як я думаю - той сірьожа охороняв собою кримський міст. а ним возять дуже багато всякої зброї, аби вбивати наших людей. і правильно зробили, що прибрали те, що заважає розбити той міст. Підтягнуть ще одного катерка - і той потоплять. ЇХ там таких свіжоспечених не так і багато.
90 метрів - довжина катерка! там і команда не маленька. І вертольотик на ньому може розміщуватися. або й був розміщений. про бпла навіть не заїкаюсь. дуже шкідлива для нас ******** втонула ( а вибух був таки моцний, то навряд чи вцілів).
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05.03.2024 10:16 Відповісти
Генерал-блогеру Буданову треба пиаритися. Для цого он перехопив функції ВМС ЗСУ - топить кораблі ЧФ рф, бо успіхів на інших напрямках у нього немає, одни втрати.
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05.03.2024 10:56 Відповісти
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05.03.2024 09:19 Відповісти
Ранок почався з прикрасних новин . Слава ЗСУ!
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05.03.2024 09:20 Відповісти
Арріведеррчі Катсьонак .
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05.03.2024 09:26 Відповісти
яка різниця: носій він чи не носій..Нам все одно-приємно
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05.03.2024 09:30 Відповісти
Шайга, путлер, где "котов", ******** ???

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05.03.2024 09:30 Відповісти
відео буде?
по всіх попередніх атаках, є відео підтвердження.
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05.03.2024 09:36 Відповісти
Є непогане відео, темно, але усе зрозуміло.
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05.03.2024 09:37 Відповісти
на ЛО тільки но бачив.
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05.03.2024 10:18 Відповісти
треба почекати аправєржєніє від свиноскотів - потім викотять відосик)). Щоб було як завжди)
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05.03.2024 09:55 Відповісти
65 миллионов.... а толку ноль! Ужаст!
Ещё про ядерку неплохие видео
https://youtu.be/--uyhh8nKGU?si=IAv5Sofe-4AjLmB5
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05.03.2024 09:36 Відповісти
https://tsn.ua/ru/ato/moment-porazheniya-katera-sergey-kotov-snyali-na-video-2527630.html "Сергей Котов", которого утопила Украина: основные характеристики и особенности российского корабля

https://tsn.ua/ru/ato/moment-porazheniya-katera-sergey-kotov-snyali-na-video-2527630.html Момент поражения катера "Сергей Котов" сняли на видео

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05.03.2024 09:38 Відповісти
Був Котов, а став Рибов))
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05.03.2024 09:42 Відповісти
став Риболовов ))
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05.03.2024 10:55 Відповісти
Рибонагодовник...
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05.03.2024 11:43 Відповісти
Уражений і потоплений - різні значення
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05.03.2024 10:02 Відповісти
Буданов - одне тільки слово..
І орків корита топитись готові!
Ніколи так душа ще не мужала!
Ніколи так ще дух не безумів!
Буданов ріже без кінжала,
Без куль знищає ворогів!
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05.03.2024 10:02 Відповісти
можно сказать - грудничком помер, и двух лет даже не было.
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05.03.2024 10:32 Відповісти
СЭР ГЕЙ КОТОВ ))) ПУТИН ЕЩЁ И ЗООФИЛ !!!
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05.03.2024 19:12 Відповісти
 
 