В российской Казани горят казармы танкового училища. ВИДЕО
В российской Казани произошел пожар в казармах танкового училища.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с места пожара публикуются в соцсетях.
Топ комментарии
+11 Iqor shool
показать весь комментарий07.03.2024 12:03 Ответить Ссылка
+10 Maria Sofia Douglas #585494
показать весь комментарий07.03.2024 12:14 Ответить Ссылка
+9 Victor Bilousenko
показать весь комментарий07.03.2024 12:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
замість цього ця тупорила орда йде на мʼясо у кацапів