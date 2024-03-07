РУС
В российской Казани горят казармы танкового училища. ВИДЕО

В российской Казани произошел пожар в казармах танкового училища.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с места пожара публикуются в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Губернатор Старовойт сообщил о пожаре на складе горюче-смазочных материалов в Курской области. Телеграм-канал пишет о попадании в Михайловский ГОК. ФОТО

+11
Маловато будет! Но приятно, не спорю
07.03.2024 12:03
+10
Татари, маючі нафту, могли би і відділитися від раши.

замість цього ця тупорила орда йде на мʼясо у кацапів
07.03.2024 12:14
+9
ещё танки спалите и тогда не придется ехать в Украину.
07.03.2024 12:07
Маловато будет! Но приятно, не спорю
07.03.2024 12:03
Маловато. Надеюсь, хоть аборигены этих казарм не успели выбежать...
07.03.2024 14:35
07.03.2024 18:51
Скільки майна в ротах посписують старшини!
07.03.2024 12:06
Ото попойка буде, брага річкою.
07.03.2024 12:18
ещё танки спалите и тогда не придется ехать в Украину.
07.03.2024 12:07
Гори, гори ясно, щоби не погасло !
07.03.2024 12:14
Татари, маючі нафту, могли би і відділитися від раши.

замість цього ця тупорила орда йде на мʼясо у кацапів
07.03.2024 12:14
А їм подобається, бо їх в рузькіми записали.
07.03.2024 12:20
Записали у руцке мʼясо
07.03.2024 12:44
Вони вже не просто татари, а кацапотатари.
07.03.2024 13:32
Дурню написали....без нафти неможна відокремитися? Вам надати приклади надрозвинутих країн без краплини нафти та взагалі копалин.... так що не чудіть, панове
07.03.2024 14:36
У Татарстана є така маленька проблема - він оточений кацапстаном .
07.03.2024 15:46
там вже написали, але кацапи татарську нафту не дадуть прокачати нікуди, хіба самі куплять за копійки і продадуть, а татарам з того буде ніфіга, але нема вже там татар там вже скрізь рабсіянє
07.03.2024 21:45
Це навчання, як не згоріти у підбитому танку.
07.03.2024 12:19
портянки горят
07.03.2024 12:26
Горящие портянки это химическое оружие на уровне зарина.
07.03.2024 12:33
Все вірно. Їхнім танкістам треба завчасно звикати до того.
07.03.2024 12:36
Слово пацана смотрели???)
07.03.2024 12:40
А молодих під@рів-бурятів багато засмаж, т.п. забаранили?
07.03.2024 13:00
Та то перекур влаштували.....
07.03.2024 13:16
07.03.2024 13:26
Казанские татары очень любят тех кто вырезал их поголовно. Опущенцы одним словом.
07.03.2024 15:30
Красіво.
07.03.2024 23:25
 
 