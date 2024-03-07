УКР
У російській Казані горять казарми танкового училища. ВIДЕО

У російській Казані сталася пожежа в казармах танкового училища.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи з місця пожежі публікуються у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Губернатор Старовойт повідомив про пожежу на складі паливно-мастильних матеріалів у Курській області. Телеграм-канал пише про влучання в Михайлівський ГЗК. ФОТО

армія рф (18477) Казань (20) пожежа (4404) танк (2108)
+11
Маловато будет! Но приятно, не спорю
07.03.2024 12:03 Відповісти
+10
Татари, маючі нафту, могли би і відділитися від раши.

замість цього ця тупорила орда йде на мʼясо у кацапів
07.03.2024 12:14 Відповісти
+9
ещё танки спалите и тогда не придется ехать в Украину.
07.03.2024 12:07 Відповісти
Маловато. Надеюсь, хоть аборигены этих казарм не успели выбежать...
показати весь коментар
07.03.2024 14:35 Відповісти
07.03.2024 18:51 Відповісти
Скільки майна в ротах посписують старшини!
показати весь коментар
07.03.2024 12:06 Відповісти
Ото попойка буде, брага річкою.
показати весь коментар
07.03.2024 12:18 Відповісти
Гори, гори ясно, щоби не погасло !
показати весь коментар
07.03.2024 12:14 Відповісти
А їм подобається, бо їх в рузькіми записали.
показати весь коментар
07.03.2024 12:20 Відповісти
Записали у руцке мʼясо
показати весь коментар
07.03.2024 12:44 Відповісти
Вони вже не просто татари, а кацапотатари.
показати весь коментар
07.03.2024 13:32 Відповісти
Дурню написали....без нафти неможна відокремитися? Вам надати приклади надрозвинутих країн без краплини нафти та взагалі копалин.... так що не чудіть, панове
показати весь коментар
07.03.2024 14:36 Відповісти
У Татарстана є така маленька проблема - він оточений кацапстаном .
показати весь коментар
07.03.2024 15:46 Відповісти
там вже написали, але кацапи татарську нафту не дадуть прокачати нікуди, хіба самі куплять за копійки і продадуть, а татарам з того буде ніфіга, але нема вже там татар там вже скрізь рабсіянє
показати весь коментар
07.03.2024 21:45 Відповісти
Це навчання, як не згоріти у підбитому танку.
показати весь коментар
07.03.2024 12:19 Відповісти
портянки горят
показати весь коментар
07.03.2024 12:26 Відповісти
Горящие портянки это химическое оружие на уровне зарина.
показати весь коментар
07.03.2024 12:33 Відповісти
Все вірно. Їхнім танкістам треба завчасно звикати до того.
показати весь коментар
07.03.2024 12:36 Відповісти
Слово пацана смотрели???)
показати весь коментар
07.03.2024 12:40 Відповісти
А молодих під@рів-бурятів багато засмаж, т.п. забаранили?
показати весь коментар
07.03.2024 13:00 Відповісти
Та то перекур влаштували.....
показати весь коментар
07.03.2024 13:16 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 13:26 Відповісти
Казанские татары очень любят тех кто вырезал их поголовно. Опущенцы одним словом.
показати весь коментар
07.03.2024 15:30 Відповісти
Красіво.
показати весь коментар
07.03.2024 23:25 Відповісти
 
 