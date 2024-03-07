РУС
20 491 41

Дрон-камикадзе Switchblade 300 ликвидирует пятерых оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Американский дрон-камикадзе Switchblade 300 "минусирует" группу российских военнослужащих на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Дрон-камикадзе атаковал квадроцикл с оккупантами на Авдеевском направлении. ВИДЕО

+31
07.03.2024 21:33 Ответить
+24
07.03.2024 21:32 Ответить
+23
5:0
07.03.2024 21:31 Ответить
5:0
07.03.2024 21:31 Ответить
Аргентина--- Ямайка!?
07.03.2024 22:22 Ответить
Украина-Балалайка
08.03.2024 02:44 Ответить
Гарненько лягли свині кацапські.
07.03.2024 21:32 Ответить
07.03.2024 21:32 Ответить
07.03.2024 21:33 Ответить
Ходоки?
07.03.2024 21:33 Ответить
одне тільки погано шо у пі-арів дронів в рази більше і отаких відео на пі-арських ресурсах теж повно
07.03.2024 21:35 Ответить
Четверо несли п'ятого.
Питання: скільки дронів знадобиться, коли тепер тим же чином нестимуть п'ятьох?
)))
07.03.2024 21:36 Ответить
Все,що вбиває або калічить свинособак-то є добре...
07.03.2024 21:47 Ответить
Не страшен никакой РЭБ и картинка может передаваться в высочайшем качестве: россияне прикрепляют к FPV-дронам катушки тонкого оптоволоконного кабеля

Это новая технология управления FPV дроном. Кабель длиной 10 километров и разматывается в воздухе. Этот образец изучает команда Мадяра и ВСУ попытаются оснащать наши дроны таким же образом.


07.03.2024 21:48 Ответить
Никуя себе. Засрут этими фпв трассами теперь всю страну.
07.03.2024 21:50 Ответить
та ну не може бути, кацапи ж тупіє алкаші.
дрон аналог птрк, дивно як раніше до цього не дійшли, хоч звісно котушка і зменшує корисне навантаження та оптоволокно може обірватись, але переваги очевидні, не потрібно ретраслятор ставити і ніякий РЕБ з рельєфом не страшні.
07.03.2024 22:05 Ответить
А навіщо котушку на дрон? На дрон медіа-конвертер, котушка у оператора
07.03.2024 22:13 Ответить
ну на фото котушка прикріплена до дрона, і ще трохи є різниця між розмотуванням по мірі руху, та буксируванням по всім перешкодам волокна, так потрібен потужніший дрон і нитка точно порветься.
Проста фізика.
07.03.2024 23:32 Ответить
Так, котушку не побачив. Але до чого буксирування та протягування? Натяг оптоволоконного кабелю буде ж такий самий
07.03.2024 23:41 Ответить
оптоволокно навіть 1 кілометр не буває без проміжної станції
08.03.2024 01:26 Ответить
switchblade300 trudno pogasit REB,tolko mocnost kak granati
07.03.2024 22:06 Ответить
Примерно как управление некоторыми противотанковыми ракетами (TOW и подобные). Действительно довольно надёжною Есть пара минусов - может обрыватся и зацепится в деревях и порядочно засырает окружающую среду кусками кабелей.
07.03.2024 22:17 Ответить
та дурниця, кабель заплутає за дерево й обірветься або дрон впаде і літати дрон повинен по прямій, без маневрів...
07.03.2024 22:21 Ответить
Але якщо котушку причепити на прив'язний аеростат то ці недоліки зникають.
07.03.2024 22:32 Ответить
не пройшло і двох років війни поки обидві сторони доперли що дротовий звязок надійніший ніж стільниковий
Полифем (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. Πολύφημος) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 тактический ракетный комплекс и одноимённая облегчённая ракета класса «поверхность-поверхность» с командным наведением по оптоволоконному кабелю, с дальностью действия до 60 километров, БЧ - 20 кг
07.03.2024 22:29 Ответить
ALAS - сербская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 противотанковая /многофункциональная ракетная система большой дальности (до 60 км), БЧ - 10 кг. теж оптоволоконна
07.03.2024 22:33 Ответить
бред. на 10 км что-то растянуть. на км два - еще куда ни шло.
08.03.2024 00:55 Ответить
Можно взять тот оптический кабель и лазером посветить назад. Пока вражеский оператор пытается понять, что с сигналом, штурмовики пойдут вдоль кабеля, найдут оператора и возьмут его в плен, а потом выменяют его на кого-нибудь из наших. Как вам такая идея? Норм?
07.03.2024 23:15 Ответить
Несколько километров по полностью просматриваемой территории (на нуле, полно разведывательных дронов с обеих сторон), возможно заминированной... Вы прям гений военного дела!)
07.03.2024 23:35 Ответить
а вот интересно, если еще тонкие злектро провода для питания подсоединить, убрать батарею для облегчения и на высоту поднимать чисто для наблюдения, он без приземления вечно будет парить, как цепелины раньше...
08.03.2024 00:57 Ответить
скорее всего просто связь прокладывали. типа "защищенную". по-быстрому.
08.03.2024 02:08 Ответить
1-волоконный кабель при диаметре 4,7 мм будет иметь вес примерно 15-20 кг на 1 км, так что очень сомнительно, чтобы дрон мог поднять катушку на 10 км.
08.03.2024 02:58 Ответить
неправильно несли, нє по пратаколу
07.03.2024 21:54 Ответить
Зате здохли "по-багатому"
07.03.2024 22:33 Ответить
Вот вам чэпэ под Авдеевкой -
Четверо орков несли одного.
Все, как один, получили увечья,
Только носилкам почти ничего....
07.03.2024 21:56 Ответить
Я помню чудное мгновенье
Когда весенний первый гром
Дрон-камикадзе под Авдеевкой
В тумане моря голубом
08.03.2024 09:21 Ответить
цей дрон на відміну від фпв практично безшумний.
07.03.2024 22:02 Ответить
От і я хотів сказати те саме. Switchblade 300 прилетів зненацька. Ненацьк рулить! Вони навіть не встигли злякатися і втомитися бігаючи від дрона.
07.03.2024 23:05 Ответить
але і менш маневрений, значно складніше міняти направлення.
07.03.2024 23:13 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b8q8xz/ukrainian_drone_unnamed_unit_approaches_russian/ акробат попався, чотко тримав рівновагу, приземлився на ноги і втік.
07.03.2024 22:31 Ответить
 
 