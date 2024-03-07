Дрон-камикадзе Switchblade 300 ликвидирует пятерых оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Американский дрон-камикадзе Switchblade 300 "минусирует" группу российских военнослужащих на Авдеевском направлении.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Питання: скільки дронів знадобиться, коли тепер тим же чином нестимуть п'ятьох?
)))
Это новая технология управления FPV дроном. Кабель длиной 10 километров и разматывается в воздухе. Этот образец изучает команда Мадяра и ВСУ попытаются оснащать наши дроны таким же образом.
дрон аналог птрк, дивно як раніше до цього не дійшли, хоч звісно котушка і зменшує корисне навантаження та оптоволокно може обірватись, але переваги очевидні, не потрібно ретраслятор ставити і ніякий РЕБ з рельєфом не страшні.
Проста фізика.
Полифем (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. Πολύφημος) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 тактический ракетный комплекс и одноимённая облегчённая ракета класса «поверхность-поверхность» с командным наведением по оптоволоконному кабелю, с дальностью действия до 60 километров, БЧ - 20 кг
