Двое воинов 25-го штурмового батальона 47-й механизированной бригады ликвидировали девятерых российских штурмовиков под Авдеевкой. ВИДЕО

Двое украинских воинов 25-го штурмового батальона 47-й механизированной бригады ликвидировали девятерых российских штурмовиков. Сообщается, что это произошло под Авдеевкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российских штурмовиков прижали к земле огнем. Украинцы забросали россиян гранатами, а затем один из наших воинов вышел во весь рост из окопа и расстрелял всех штурмовиков.

Смотрите также: FPV-дрон атакует пятерых оккупантов на броне вражеской БМП. ВИДЕО