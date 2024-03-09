Двое воинов 25-го штурмового батальона 47-й механизированной бригады ликвидировали девятерых российских штурмовиков под Авдеевкой. ВИДЕО
Двое украинских воинов 25-го штурмового батальона 47-й механизированной бригады ликвидировали девятерых российских штурмовиков. Сообщается, что это произошло под Авдеевкой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российских штурмовиков прижали к земле огнем. Украинцы забросали россиян гранатами, а затем один из наших воинов вышел во весь рост из окопа и расстрелял всех штурмовиков.
Бережіть себе хлопці.
таке враження що і не було тих 1000+ років
все так же нос в нос...
США втратили в війнах Іраку і Афганістану 8000 солдат. Це так, їжа для роздумів, на рахунок найціннішого ресурсу в армії
Украiнськi воiни-найкращi в свiтi!
Не смешайте, благородные быстро умирают!
Вы бы умерли с такими манерами ОЧЕНЬ БЫСТРО!!!!
Героїзм солдатів це в 99% випадків результат пройопу керівництва. Тут повезло, але при перевазі 9 на 2 це буває дуже рідко..
Почали скиглити. І ці люди вчили наших хлопців якихось "стандартів НАТО". Ось стандарти!!
Згадую "статейку" якогось французького журналіста який в 2015р. побував на передовій... врізалась в пам'ять фраза "...бачив брудних українських солдатів..."
Тобто для НАТО війна це просижування штанів на базах та чергування на блок постах, а все інше зробить авіація.
А зараз вони прозрівають. Бо проти орди, яка не рахує своїх солдатів високоточна зброя не працює. Треба лізти в окопи...
Такие отдельные огневые позиции на 1-3 человека должны прикрываться огнем (фланговым или косоприцельным) так, чтобы атакующий противник был остановлен на дистанции 300-250 метров до ОП.
Видео скорее говорит о том, что под Авдеевкой (если это действительно Авдеевка) оборонительные позиции из системы оборонительных рубежей превратились в отдельные рудиментарные позиции, без увязанной системы огня. Видимо, в силу недостатка личного состава (истощения сил обороняющихся).