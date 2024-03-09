РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5122 посетителя онлайн
Новости Видео Война
16 963 22

FPV-дрон атакует пятерых оккупантов на броне вражеской БМП. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов РУБпАК 12-й бригады спецназначения НГУ прицельно атаковали беспилотником вражескую БМП с пехотой. После остановки техники второй дрон точно залетел в открытый люк бронетехники и сжег ее.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Украинские артиллеристы накрыли кассетными боеприпасами оккупантов: "Енисей, мы "триста"!. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3981) дроны (4465) БМП (407)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Полку Азов великий респект і побажання перетворитися на дивізію Азов!
показать весь комментарий
09.03.2024 14:39 Ответить
+20
свинособачі покидьки,смерть вас чекає на кожному кроці УКРАЇНСЬКОЇ землі!
показать весь комментарий
09.03.2024 14:36 Ответить
+19
Майстерно в люк залетів! Респект оператору!👍🙏🙏🙏
показать весь комментарий
09.03.2024 14:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
свинособачі покидьки,смерть вас чекає на кожному кроці УКРАЇНСЬКОЇ землі!
показать весь комментарий
09.03.2024 14:36 Ответить
Полку Азов великий респект і побажання перетворитися на дивізію Азов!
показать весь комментарий
09.03.2024 14:39 Ответить
Вони давно вже стали бригадою.
показать весь комментарий
09.03.2024 21:10 Ответить
Майстерно в люк залетів! Респект оператору!👍🙏🙏🙏
показать весь комментарий
09.03.2024 14:40 Ответить
Печінковий свино-собачій торт у броньованому горшику зі свино-собачими родзинками.
показать весь комментарий
09.03.2024 14:44 Ответить
Повідомляють що ЗСУ гепнули ще один А-50 https://t.me/frontline_news_ua
показать весь комментарий
09.03.2024 14:47 Ответить
це, мабудь, той, що на ремонт прилетів.....
показать весь комментарий
09.03.2024 14:54 Ответить
Пофіг, головне що знищили!
показать весь комментарий
09.03.2024 14:58 Ответить
Полювання на А-50 від ЗСУ
20 вибухів після прильоту безпілотників в Таганрозі.
Пишуть, що знищений третій А-50.
Гарно набрали темп! Слава Україні!
показать весь комментарий
09.03.2024 14:59 Ответить
Якщо так то сьогодні опрокину рюмаху Егермайстера ..
показать весь комментарий
09.03.2024 15:19 Ответить
А може дві...
показать весь комментарий
09.03.2024 15:28 Ответить
А може і три ...
показать весь комментарий
09.03.2024 15:33 Ответить
Підтримуй українське, пий горілку)))
показать весь комментарий
09.03.2024 21:13 Ответить
В тому то і річ, що її тут нема, стоїть на полицях якесь кацапське лайно ...
показать весь комментарий
09.03.2024 22:27 Ответить
дрон точно залетів у відкритий люк

...с кріком: "Люк! Я твой отєц!"
)))
показать весь комментарий
09.03.2024 15:27 Ответить
Русорізу ура!!!!
показать весь комментарий
09.03.2024 15:33 Ответить
Ювелірна робота !
показать весь комментарий
09.03.2024 15:53 Ответить
Судячи з усього це одна й та сама беха. Другий і третій дрон дають загальну картину де нема жодного дохлого орка після першого прильоту...
показать весь комментарий
09.03.2024 16:15 Ответить
Спочатку дрон відпрацював по десанту на броні. Рашист порозлітались від вибуху на землю, хто 200 а хто 300. Після цього БМП могла проїхати значну відстань поки зупинилась і з неї втік єкіпаж. Після цього дрон завітав у відкритий люк. Я так бачу розвиток цієї події.
показать весь комментарий
09.03.2024 17:39 Ответить
Dobrá práce chlapci. Česká munice je už na cestě k vám, vydržte. Sláva Ukrajině, Sláva hrdinům.
показать весь комментарий
09.03.2024 21:05 Ответить
Красавцы, "ювелирка".
показать весь комментарий
09.03.2024 22:25 Ответить
пристали як бжоли до Віні Пуха
показать весь комментарий
11.03.2024 00:06 Ответить
 
 