FPV-дрон атакует пятерых оккупантов на броне вражеской БМП. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов РУБпАК 12-й бригады спецназначения НГУ прицельно атаковали беспилотником вражескую БМП с пехотой. После остановки техники второй дрон точно залетел в открытый люк бронетехники и сжег ее.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
20 вибухів після прильоту безпілотників в Таганрозі.
Пишуть, що знищений третій А-50.
Гарно набрали темп! Слава Україні!
...с кріком: "Люк! Я твой отєц!"
)))