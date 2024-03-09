РУС
Украинские артиллеристы накрыли кассетными боеприпасами оккупантов: "Енисей, мы "триста"!. ВИДЕО

Группу российских военнослужащих украинские артиллеристы накрыли кассетными боеприпасами в Запорожской области.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

армия РФ (20363) ликвидация (3981) Запорожская область (3445)
Топ комментарии
+21
******, що не 200
09.03.2024 12:16 Ответить
+15
Типове члЄновредітєльство, від улуськага міра, в чужій їм Україні!
Кари, оркам, смертельної кари!!

Слава Захисникам України та їх Родинам!
09.03.2024 12:18 Ответить
+11
Ще не вечір...
09.03.2024 12:21 Ответить
Що воно ото затвором калаша клацає? Дуже від касетного ********** допоможе!😁
09.03.2024 12:11 Ответить
У него ещё и калаш не чищенный ибо шомпол отсутствует на том калаше, десь загубив
09.03.2024 13:07 Ответить
200 можна не забирати, а на евакуацію 300 потрібні ресурси! Снайпери не дурні, коли не вбивають, а тяжко ранять ворога, на їх крики підповзають нові цілі!!!😉
09.03.2024 12:41 Ответить
Українські артилерити

Артилерит - це більше скидається на назву якоїсь хвороби: артрит, дерматит, гастрит тощо...
)))
09.03.2024 12:18 Ответить
Вже виправили, але най буде.
09.03.2024 12:39 Ответить
09.03.2024 12:18 Ответить
Вася , я снеслася !!!!
09.03.2024 12:31 Ответить
він каже я 300, а йому в рацію відповідають, ну то відсмокчи у тракториста)))
09.03.2024 12:34 Ответить
Ему отвечают, - перезвони, когда 200 будешь
09.03.2024 14:12 Ответить
Відповідають: "Ясно. Вьічеркиваю".
09.03.2024 12:39 Ответить
Вам енісей тризда, як і вашій недокраїні, що зветься парашею.
09.03.2024 12:56 Ответить
Єнісей х** зна де, за тисячі км. Якого х** вони тут роблять ?!
09.03.2024 13:04 Ответить
енисей в степях Украины ??!! географию следовало в школе изучать.
09.03.2024 13:06 Ответить
"Енисей, мы "триста"!

Енисей, нам пиз...
09.03.2024 13:14 Ответить
Єнісею не до вас, він Гомера шукає...
09.03.2024 13:27 Ответить
А мене занесло на Енисей народитися, хоч у два роки назад на неньку повернувся ...не думав що колись ця назва буде для рвотного рефлексу ...
09.03.2024 13:35 Ответить
..выжгите это недаразумение природы болот мацковии...
09.03.2024 13:43 Ответить
Чмошники
09.03.2024 15:08 Ответить
Частично демократизирован.
09.03.2024 20:11 Ответить
Не забывайте про тракториста!
10.03.2024 13:46 Ответить
 
 