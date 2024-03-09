Украинские артиллеристы накрыли кассетными боеприпасами оккупантов: "Енисей, мы "триста"!. ВИДЕО
Группу российских военнослужащих украинские артиллеристы накрыли кассетными боеприпасами в Запорожской области.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+21 Name #588221
показать весь комментарий09.03.2024 12:16 Ответить Ссылка
+15 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий09.03.2024 12:18 Ответить Ссылка
+11 Sergii Ustim
показать весь комментарий09.03.2024 12:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Артилерит - це більше скидається на назву якоїсь хвороби: артрит, дерматит, гастрит тощо...
)))
Кари, оркам, смертельної кари!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Енисей, нам пиз...