УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4669 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
18 322 22

Українські артилеристи накрили касетними боєприпасами окупантів: "Енисей, мы "триста"!. ВIДЕО

Групу російських військовослужбовців українські артилеристи накрили касетними боєприпасами у Запорізькій області.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Через брак бронетехніки росіяни для штурмів використовують квадроцикли і гольф-кари. Ми це називаємо "колимажні м’ясні штурми", - Тарнавський. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18498) ліквідація (4363) Запорізька область (3975)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
******, що не 200
показати весь коментар
09.03.2024 12:16 Відповісти
+15
Типове члЄновредітєльство, від улуськага міра, в чужій їм Україні!
Кари, оркам, смертельної кари!!

Слава Захисникам України та їх Родинам!
показати весь коментар
09.03.2024 12:18 Відповісти
+11
Ще не вечір...
показати весь коментар
09.03.2024 12:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що воно ото затвором калаша клацає? Дуже від касетного ********** допоможе!😁
показати весь коментар
09.03.2024 12:11 Відповісти
У него ещё и калаш не чищенный ибо шомпол отсутствует на том калаше, десь загубив
показати весь коментар
09.03.2024 13:07 Відповісти
******, що не 200
показати весь коментар
09.03.2024 12:16 Відповісти
Ще не вечір...
показати весь коментар
09.03.2024 12:21 Відповісти
200 можна не забирати, а на евакуацію 300 потрібні ресурси! Снайпери не дурні, коли не вбивають, а тяжко ранять ворога, на їх крики підповзають нові цілі!!!😉
показати весь коментар
09.03.2024 12:41 Відповісти
Українські артилерити

Артилерит - це більше скидається на назву якоїсь хвороби: артрит, дерматит, гастрит тощо...
)))
показати весь коментар
09.03.2024 12:18 Відповісти
Вже виправили, але най буде.
показати весь коментар
09.03.2024 12:39 Відповісти
Типове члЄновредітєльство, від улуськага міра, в чужій їм Україні!
Кари, оркам, смертельної кари!!

Слава Захисникам України та їх Родинам!
показати весь коментар
09.03.2024 12:18 Відповісти
Вася , я снеслася !!!!
показати весь коментар
09.03.2024 12:31 Відповісти
він каже я 300, а йому в рацію відповідають, ну то відсмокчи у тракториста)))
показати весь коментар
09.03.2024 12:34 Відповісти
Ему отвечают, - перезвони, когда 200 будешь
показати весь коментар
09.03.2024 14:12 Відповісти
Відповідають: "Ясно. Вьічеркиваю".
показати весь коментар
09.03.2024 12:39 Відповісти
Вам енісей тризда, як і вашій недокраїні, що зветься парашею.
показати весь коментар
09.03.2024 12:56 Відповісти
Єнісей х** зна де, за тисячі км. Якого х** вони тут роблять ?!
показати весь коментар
09.03.2024 13:04 Відповісти
енисей в степях Украины ??!! географию следовало в школе изучать.
показати весь коментар
09.03.2024 13:06 Відповісти
"Енисей, мы "триста"!

Енисей, нам пиз...
показати весь коментар
09.03.2024 13:14 Відповісти
Єнісею не до вас, він Гомера шукає...
показати весь коментар
09.03.2024 13:27 Відповісти
А мене занесло на Енисей народитися, хоч у два роки назад на неньку повернувся ...не думав що колись ця назва буде для рвотного рефлексу ...
показати весь коментар
09.03.2024 13:35 Відповісти
..выжгите это недаразумение природы болот мацковии...
показати весь коментар
09.03.2024 13:43 Відповісти
Чмошники
показати весь коментар
09.03.2024 15:08 Відповісти
Частично демократизирован.
показати весь коментар
09.03.2024 20:11 Відповісти
Не забывайте про тракториста!
показати весь коментар
10.03.2024 13:46 Відповісти
 
 