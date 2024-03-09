Українські артилеристи накрили касетними боєприпасами окупантів: "Енисей, мы "триста"!. ВIДЕО
Групу російських військовослужбовців українські артилеристи накрили касетними боєприпасами у Запорізькій області.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
Name #588221
09.03.2024 12:16
Олександр ВАЛОВИЙ
09.03.2024 12:18
Sergii Ustim
09.03.2024 12:21
Артилерит - це більше скидається на назву якоїсь хвороби: артрит, дерматит, гастрит тощо...
)))
Кари, оркам, смертельної кари!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Енисей, нам пиз...