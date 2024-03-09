УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4669 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
16 961 22

FPV-дрон атакує п’ятьох окупантів на броні ворожої БМП. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів РУБпАК 12-ої бригади спецпризначення НГУ прицільно атакували безпілотником ворожу БМП з піхотою. Після зупинки техніки другий дрон точно залетів у відкритий люк бронетехніки і спалив її.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Двоє українських воїнів ліквідували дев’ятьох російських штурмовиків під Авдіївкою. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4363) дрони (5302) БМП (417)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
Полку Азов великий респект і побажання перетворитися на дивізію Азов!
показати весь коментар
09.03.2024 14:39 Відповісти
+20
свинособачі покидьки,смерть вас чекає на кожному кроці УКРАЇНСЬКОЇ землі!
показати весь коментар
09.03.2024 14:36 Відповісти
+19
Майстерно в люк залетів! Респект оператору!👍🙏🙏🙏
показати весь коментар
09.03.2024 14:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
свинособачі покидьки,смерть вас чекає на кожному кроці УКРАЇНСЬКОЇ землі!
показати весь коментар
09.03.2024 14:36 Відповісти
Полку Азов великий респект і побажання перетворитися на дивізію Азов!
показати весь коментар
09.03.2024 14:39 Відповісти
Вони давно вже стали бригадою.
показати весь коментар
09.03.2024 21:10 Відповісти
Майстерно в люк залетів! Респект оператору!👍🙏🙏🙏
показати весь коментар
09.03.2024 14:40 Відповісти
Печінковий свино-собачій торт у броньованому горшику зі свино-собачими родзинками.
показати весь коментар
09.03.2024 14:44 Відповісти
Повідомляють що ЗСУ гепнули ще один А-50 https://t.me/frontline_news_ua
показати весь коментар
09.03.2024 14:47 Відповісти
це, мабудь, той, що на ремонт прилетів.....
показати весь коментар
09.03.2024 14:54 Відповісти
Пофіг, головне що знищили!
показати весь коментар
09.03.2024 14:58 Відповісти
Полювання на А-50 від ЗСУ
20 вибухів після прильоту безпілотників в Таганрозі.
Пишуть, що знищений третій А-50.
Гарно набрали темп! Слава Україні!
показати весь коментар
09.03.2024 14:59 Відповісти
Якщо так то сьогодні опрокину рюмаху Егермайстера ..
показати весь коментар
09.03.2024 15:19 Відповісти
А може дві...
показати весь коментар
09.03.2024 15:28 Відповісти
А може і три ...
показати весь коментар
09.03.2024 15:33 Відповісти
Підтримуй українське, пий горілку)))
показати весь коментар
09.03.2024 21:13 Відповісти
В тому то і річ, що її тут нема, стоїть на полицях якесь кацапське лайно ...
показати весь коментар
09.03.2024 22:27 Відповісти
дрон точно залетів у відкритий люк

...с кріком: "Люк! Я твой отєц!"
)))
показати весь коментар
09.03.2024 15:27 Відповісти
Русорізу ура!!!!
показати весь коментар
09.03.2024 15:33 Відповісти
Ювелірна робота !
показати весь коментар
09.03.2024 15:53 Відповісти
Судячи з усього це одна й та сама беха. Другий і третій дрон дають загальну картину де нема жодного дохлого орка після першого прильоту...
показати весь коментар
09.03.2024 16:15 Відповісти
Спочатку дрон відпрацював по десанту на броні. Рашист порозлітались від вибуху на землю, хто 200 а хто 300. Після цього БМП могла проїхати значну відстань поки зупинилась і з неї втік єкіпаж. Після цього дрон завітав у відкритий люк. Я так бачу розвиток цієї події.
показати весь коментар
09.03.2024 17:39 Відповісти
Dobrá práce chlapci. Česká munice je už na cestě k vám, vydržte. Sláva Ukrajině, Sláva hrdinům.
показати весь коментар
09.03.2024 21:05 Відповісти
Красавцы, "ювелирка".
показати весь коментар
09.03.2024 22:25 Відповісти
пристали як бжоли до Віні Пуха
показати весь коментар
11.03.2024 00:06 Відповісти
 
 