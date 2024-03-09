FPV-дрон атакує п’ятьох окупантів на броні ворожої БМП. ВIДЕО
Оператори FPV-дронів РУБпАК 12-ої бригади спецпризначення НГУ прицільно атакували безпілотником ворожу БМП з піхотою. Після зупинки техніки другий дрон точно залетів у відкритий люк бронетехніки і спалив її.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
20 вибухів після прильоту безпілотників в Таганрозі.
Пишуть, що знищений третій А-50.
Гарно набрали темп! Слава Україні!
...с кріком: "Люк! Я твой отєц!"
)))