Россиянин с голой задницей убегает от дрона-камикадзе 82-й ОДШБр. ВИДЕО
Дроны-камикадзе подразделения "Wild Division" 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады атаковали оккупантов, скрывавшихся под пораженным танком.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+23 phantom4
показать весь комментарий10.03.2024 17:30 Ответить Ссылка
+22 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий10.03.2024 17:23 Ответить Ссылка
+19 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий10.03.2024 18:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але что-то пошло не так.
это второе видео за сегодня , которое можно в коллекцию брать.
первое -брат голожопого с хабаровска и его дамы
Лапотне бидло з голою сракой приїхало в Україну строїть руський мир.
браття та сестри
ти зрівняла наших воїнів з цими підарами
або ти орчиха
або краще мовчати чим таку ***** писати
Весна блин! Рузькэ трахает друг друга.