18 654 53

Россиянин с голой задницей убегает от дрона-камикадзе 82-й ОДШБр. ВИДЕО

Дроны-камикадзе подразделения "Wild Division" 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады атаковали оккупантов, скрывавшихся под пораженным танком.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Оккупант не спеша убегает от ударного дрона и прячется за сожженной техникой россиян. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3983) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (69)
Топ комментарии
+23
Вони шо трахають одне одного для зняття стресу?

10.03.2024 17:30 Ответить
+22
Шо нє панятна-лапатнікі апять к іконкє прікладивалісь...

10.03.2024 17:23 Ответить
+19
ти хочеш сказати що все ж ми однакові...
браття та сестри
ти зрівняла наших воїнів з цими підарами
або ти орчиха
або краще мовчати чим таку ***** писати

10.03.2024 18:01 Ответить
Судячи з червонястих "розводів" у калюжі між танками - "голозадого бігуна" уже непогано "зачепило" А потім - "добило третім вибухом

10.03.2024 17:22 Ответить
На морозі, без штанів, без ботинків теж недовго проіснувати можна. Тому згоден, що третій вибух був актом милосердя: щоб кацап не мучився

10.03.2024 17:59 Ответить
Він навіть без носків був

10.03.2024 18:00 Ответить
Шо нє панятна-лапатнікі апять к іконкє прікладивалісь...

10.03.2024 17:23 Ответить
Акт соітія був перерваний дроном, тепер замість 1 пакєта потрібно буде 2.

10.03.2024 19:00 Ответить
За що подох сабж? Що там а голові було...

10.03.2024 17:24 Ответить
солодка парочка гамадрил з печери

10.03.2024 17:26 Ответить
Нехрен бухать на двоих, когда третьи в окопе. Ну а голубчик без штанов вообще красавчик.

10.03.2024 17:29 Ответить
"голубец"

10.03.2024 18:50 Ответить
Вони шо трахають одне одного для зняття стресу?

10.03.2024 17:30 Ответить
Ага. Щоб потім років через 10 казати малому кацапенку "Я твого батю під танком їбaв!".
Але что-то пошло не так.

10.03.2024 17:38 Ответить
патрахалісь с аганьком і будя

10.03.2024 17:30 Ответить
Кохання не зупинить навіть війна...

10.03.2024 17:32 Ответить
они что там размножались?
это второе видео за сегодня , которое можно в коллекцию брать.
первое -брат голожопого с хабаровска и его дамы

10.03.2024 17:33 Ответить
Жорстко, але справедливо

10.03.2024 17:34 Ответить
Не зважаючи на всі висери кацапської пропоганди про їх вяличие, все реалії кацапні на цьому фото. Як була кацапня голожопою на протязі всіх віків їх існування, так і осталась.

Лапотне бидло з голою сракой приїхало в Україну строїть руський мир.

10.03.2024 17:35 Ответить

10.03.2024 20:50 Ответить
комментарий отмечен как спам

10.03.2024 17:35 Ответить
ти хочеш сказати що все ж ми однакові...
браття та сестри
ти зрівняла наших воїнів з цими підарами
або ти орчиха
або краще мовчати чим таку ***** писати

10.03.2024 18:01 Ответить
Ти лявра не думай, а швиденько за рюзьке кораблем.

10.03.2024 19:35 Ответить
Та да, кожен по собі міряє інших, полякова...

10.03.2024 20:23 Ответить
Від долі не втечеш....

10.03.2024 17:37 Ответить
Видно зліз з дагського буя.

10.03.2024 17:43 Ответить
Добре хоч другий російський танк остаточно розвалили. На росіян людей байдуже.

10.03.2024 17:45 Ответить
Дурепа, росіяни не люди. Це істоти.

10.03.2024 20:51 Ответить
Оргазмнізми.

10.03.2024 23:17 Ответить
Секаса нада насяльніка !... Ато ручкі очумєлиє усталі уже...

10.03.2024 17:53 Ответить
Щось сьогодні забагато кацапських срак показали - дєла ідут па плану? Чи вже заїб@лись воювати?

10.03.2024 17:54 Ответить
Хотел напугать ежика, и вот опять!

10.03.2024 18:00 Ответить
Подымали демографию...

10.03.2024 18:04 Ответить

10.03.2024 18:14 Ответить
А я подумав, що то сиквел "Горбатої гори"

10.03.2024 18:15 Ответить
Не випадково Ета единственая армия у весь свит, которая називаеться *******. Пид танчик блт, скрепиносьй приносят скрепьй друг друга прям в зад.

10.03.2024 18:27 Ответить
А вот и ответ на питання всим украинци - що с ****** у русни. да вот ето...

10.03.2024 18:30 Ответить
Оскар отдыхает, ну молодцы ну профи , берегите себя , слава Украине !

10.03.2024 18:34 Ответить
Добили лаптів і в калюжі, і біля танку.... як вони вижили під залізякою....

10.03.2024 18:42 Ответить
Это было боевое слаживание, если чо. Без него у русских никак.

10.03.2024 18:43 Ответить
...так что ета вісна со мною дєлаєт... (Подерев'янський)

10.03.2024 18:47 Ответить
Мужа бросил(а) и сбежал(а)!

10.03.2024 18:47 Ответить
обосрался херой ****! СЛАВА ВСУ!

10.03.2024 18:49 Ответить
обсосался

10.03.2024 18:53 Ответить
чем эти 2 ****** таким занимались что у одного срака голая?!

10.03.2024 18:52 Ответить
Та вже не плани наступу на Лісабон розробляли, очевидно...

10.03.2024 20:40 Ответить
Поржать это хорошо, но если серьезно без штанов это не секс. Сверху кто-то правильно написал - таких фото много с обеих сторон. Кто помнит 14- 15 года - очень много было такого. А вот что грохнули обоих это да, хорошо!

10.03.2024 19:27 Ответить
Весна прийшла, кругом кохання..)))

10.03.2024 19:39 Ответить
Российский мальчик без трусиков, распятый злыми украми

10.03.2024 20:42 Ответить
Ета агалтєлая руSSафобія .. ... мальчікі Ф труSіках просто хотєлі уєдінітЦа ......

10.03.2024 21:41 Ответить
Умерли от любви. Кацапской...

10.03.2024 22:06 Ответить
Дрон був збитий голою сракою кацапа👍

10.03.2024 23:19 Ответить
Сьогодні якийсь день голих кацапських дуп

11.03.2024 02:58 Ответить
Ля мур шалунишек под танком.
Весна блин! Рузькэ трахает друг друга.

11.03.2024 07:44 Ответить
А примерно в то же время кацапы подбили за 2 дня 3 "патриота". "СПАСИБО" главзебу за смену руководства.

11.03.2024 08:09 Ответить
They are waiting for the end of the war and spend a long time under the slogan: "make love - not war"

11.03.2024 21:08 Ответить
 
 