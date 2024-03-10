Росіянин з голою дупою тікає від дрона-камікадзе 82 ОДШБр. ВIДЕО
Дрони-камікадзе підрозділу "Wild Division" 82-ої окремої десантно-штурмової бригади атакували окупантів, які ховались під ураженим танком.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Але что-то пошло не так.
это второе видео за сегодня , которое можно в коллекцию брать.
первое -брат голожопого с хабаровска и его дамы
Лапотне бидло з голою сракой приїхало в Україну строїть руський мир.
браття та сестри
ти зрівняла наших воїнів з цими підарами
або ти орчиха
або краще мовчати чим таку ***** писати
Весна блин! Рузькэ трахает друг друга.