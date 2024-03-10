УКР
Росіянин з голою дупою тікає від дрона-камікадзе 82 ОДШБр. ВIДЕО

Дрони-камікадзе підрозділу "Wild Division" 82-ої окремої десантно-штурмової бригади атакували окупантів, які ховались під ураженим танком.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Голозадий окупант після прильоту українського дрона шукає порятунку у розбитому автомобілі. ВIДЕО

ліквідація (4388) 82 окрема десантно-штурмова бригада (69)
+23
Вони шо трахають одне одного для зняття стресу?
10.03.2024 17:30 Відповісти
+22
Шо нє панятна-лапатнікі апять к іконкє прікладивалісь...
10.03.2024 17:23 Відповісти
+19
ти хочеш сказати що все ж ми однакові...
браття та сестри
ти зрівняла наших воїнів з цими підарами
або ти орчиха
або краще мовчати чим таку ***** писати
10.03.2024 18:01 Відповісти
Судячи з червонястих "розводів" у калюжі між танками - "голозадого бігуна" уже непогано "зачепило" А потім - "добило третім вибухом
10.03.2024 17:22 Відповісти
На морозі, без штанів, без ботинків теж недовго проіснувати можна. Тому згоден, що третій вибух був актом милосердя: щоб кацап не мучився
10.03.2024 17:59 Відповісти
Він навіть без носків був
10.03.2024 18:00 Відповісти
Шо нє панятна-лапатнікі апять к іконкє прікладивалісь...
10.03.2024 17:23 Відповісти
Акт соітія був перерваний дроном, тепер замість 1 пакєта потрібно буде 2.
10.03.2024 19:00 Відповісти
За що подох сабж? Що там а голові було...
10.03.2024 17:24 Відповісти
солодка парочка гамадрил з печери
10.03.2024 17:26 Відповісти
Нехрен бухать на двоих, когда третьи в окопе. Ну а голубчик без штанов вообще красавчик.
10.03.2024 17:29 Відповісти
"голубец"
10.03.2024 18:50 Відповісти
Вони шо трахають одне одного для зняття стресу?
10.03.2024 17:30 Відповісти
Ага. Щоб потім років через 10 казати малому кацапенку "Я твого батю під танком їбaв!".
Але что-то пошло не так.
10.03.2024 17:38 Відповісти
патрахалісь с аганьком і будя
10.03.2024 17:30 Відповісти
Кохання не зупинить навіть війна...
10.03.2024 17:32 Відповісти
они что там размножались?
это второе видео за сегодня , которое можно в коллекцию брать.
первое -брат голожопого с хабаровска и его дамы
10.03.2024 17:33 Відповісти
Жорстко, але справедливо
10.03.2024 17:34 Відповісти
Не зважаючи на всі висери кацапської пропоганди про їх вяличие, все реалії кацапні на цьому фото. Як була кацапня голожопою на протязі всіх віків їх існування, так і осталась.

Лапотне бидло з голою сракой приїхало в Україну строїть руський мир.
10.03.2024 17:35 Відповісти
10.03.2024 20:50 Відповісти
коментар відмічено як спам
10.03.2024 17:35 Відповісти
ти хочеш сказати що все ж ми однакові...
браття та сестри
ти зрівняла наших воїнів з цими підарами
або ти орчиха
або краще мовчати чим таку ***** писати
10.03.2024 18:01 Відповісти
Ти лявра не думай, а швиденько за рюзьке кораблем.
10.03.2024 19:35 Відповісти
Та да, кожен по собі міряє інших, полякова...
10.03.2024 20:23 Відповісти
Від долі не втечеш....
10.03.2024 17:37 Відповісти
Видно зліз з дагського буя.
10.03.2024 17:43 Відповісти
Добре хоч другий російський танк остаточно розвалили. На росіян людей байдуже.
10.03.2024 17:45 Відповісти
Дурепа, росіяни не люди. Це істоти.
10.03.2024 20:51 Відповісти
Оргазмнізми.
10.03.2024 23:17 Відповісти
Секаса нада насяльніка !... Ато ручкі очумєлиє усталі уже...
10.03.2024 17:53 Відповісти
Щось сьогодні забагато кацапських срак показали - дєла ідут па плану? Чи вже заїб@лись воювати?
10.03.2024 17:54 Відповісти
Хотел напугать ежика, и вот опять!
10.03.2024 18:00 Відповісти
Подымали демографию...
10.03.2024 18:04 Відповісти
10.03.2024 18:14 Відповісти
А я подумав, що то сиквел "Горбатої гори"
10.03.2024 18:15 Відповісти
Не випадково Ета единственая армия у весь свит, которая називаеться *******. Пид танчик блт, скрепиносьй приносят скрепьй друг друга прям в зад.
10.03.2024 18:27 Відповісти
А вот и ответ на питання всим украинци - що с ****** у русни. да вот ето...
10.03.2024 18:30 Відповісти
Оскар отдыхает, ну молодцы ну профи , берегите себя , слава Украине !
10.03.2024 18:34 Відповісти
Добили лаптів і в калюжі, і біля танку.... як вони вижили під залізякою....
10.03.2024 18:42 Відповісти
Это было боевое слаживание, если чо. Без него у русских никак.
10.03.2024 18:43 Відповісти
...так что ета вісна со мною дєлаєт... (Подерев'янський)
10.03.2024 18:47 Відповісти
Мужа бросил(а) и сбежал(а)!
10.03.2024 18:47 Відповісти
обосрался херой ****! СЛАВА ВСУ!
10.03.2024 18:49 Відповісти
обсосался
10.03.2024 18:53 Відповісти
чем эти 2 ****** таким занимались что у одного срака голая?!
10.03.2024 18:52 Відповісти
Та вже не плани наступу на Лісабон розробляли, очевидно...
10.03.2024 20:40 Відповісти
Поржать это хорошо, но если серьезно без штанов это не секс. Сверху кто-то правильно написал - таких фото много с обеих сторон. Кто помнит 14- 15 года - очень много было такого. А вот что грохнули обоих это да, хорошо!
10.03.2024 19:27 Відповісти
Весна прийшла, кругом кохання..)))
10.03.2024 19:39 Відповісти
Российский мальчик без трусиков, распятый злыми украми
10.03.2024 20:42 Відповісти
Ета агалтєлая руSSафобія .. ... мальчікі Ф труSіках просто хотєлі уєдінітЦа ......
10.03.2024 21:41 Відповісти
Умерли от любви. Кацапской...
10.03.2024 22:06 Відповісти
Дрон був збитий голою сракою кацапа👍
10.03.2024 23:19 Відповісти
Сьогодні якийсь день голих кацапських дуп
11.03.2024 02:58 Відповісти
Ля мур шалунишек под танком.
Весна блин! Рузькэ трахает друг друга.
11.03.2024 07:44 Відповісти
А примерно в то же время кацапы подбили за 2 дня 3 "патриота". "СПАСИБО" главзебу за смену руководства.
11.03.2024 08:09 Відповісти
They are waiting for the end of the war and spend a long time under the slogan: "make love - not war"
11.03.2024 21:08 Відповісти
 
 