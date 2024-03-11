Украинская авиация попала по командному пункту РФ на танкере. ВИДЕО

Пилоты Вооруженных сил Украины уничтожили пункт управления российских войск. Пока неизвестно, где именно был поражен вражеский пункт.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо летчикам за успешную боевую работу по вражескому пункту управления", – говорится в сообщении.

Удар снял беспилотник, наблюдавший за пунктом управления. На видео видно, как ракета попадает в стоящий на побережье корабль.

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