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НПЗ горит в Самарской области РФ после атаки БПЛА. ВИДЕО

Под утро 16 марта неизвестные беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области РФ.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

Беспилотник атаковал территорию завода в Сызрани. Начался пожар, площадь которого – 500 кв.

"Атака произошла в 6 утра по местному времени. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар. Сейчас площадь возгорания составляет 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Также дрон атаковал Новокуйбышевский НПЗ. Там тоже возник пожар, который спасатели потушили.

"В это же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевский НПЗ. Там тоже начался пожар, который через полчаса был ликвидирован", - информирует Baza.

Местный телеграм-канал Город Сызрань также подтверждает информацию о пожаре на НПЗ, впрочем, о его причинах не сообщается.

Читайте также: Минобороны РФ сообщило о массированной атаке дронами на РФ, в Орле горит резервуар с нефтепродуктами, в Кстово пожар на "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез". ФОТО

Автор: 

НПЗ (242) пожар (5969) россия (96095)


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Топ комментарии
+79
А то санкции,санкции-вот вам самые надежные санкции..
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16.03.2024 07:38
+61
ставимо файникі
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16.03.2024 07:36
+54
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16.03.2024 07:57
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16.03.2024 12:00 Ответить
зачет
сбили беспилотник нефтебазой
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16.03.2024 12:08 Ответить
Ах, Самара-городок,
Беспокойная я,
Беспокойная я,
Да успокой ты меня, ох.
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16.03.2024 12:06 Ответить
Чекатіло двічі повторювати не треба...
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16.03.2024 15:15 Ответить
Боляче було б коли по Новоросійську наші вліпили. Ось там якби спалити, це було б дуже боляче для параші!
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16.03.2024 12:45 Ответить
все буде, дайте час, бойові гуси тільки почали повертатись і гніздитись
а як почнуть ставати на крило гусенята F 16 ..........далі буде,
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16.03.2024 14:07 Ответить
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16.03.2024 18:05 Ответить
там нема НПЗ. Є нафтобаза і Новоросійський нафтоперевалочний термінал, який зараз майже не працює.
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16.03.2024 14:08 Ответить
По сути гражданская война!

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16.03.2024 14:10 Ответить
На России гражданская война:Татарская Народная Республика влупила по Самарской Народной Республике. Братья Татары-не останавливайтесь!
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16.03.2024 15:29 Ответить
. ......!
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16.03.2024 16:20 Ответить
..
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16.03.2024 16:21 Ответить
Сызрань ссыт с утра! Ссызранку!
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16.03.2024 17:42 Ответить
К дню мордорских выборов :

17 марта произведён массированный удар дронов ГУР по НПЗ в городе Славянск на Кубани:

Орки заявляют, что "все дроны были успешно сбиты", однако, НПЗ горит и пылает. Гойда !

https://twitter.com/*********/status/1769164083427692742
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17.03.2024 09:25 Ответить
500 кв. м це 20 метрів на 25 .
От перемога!
А якщо підпалити ліс, то пожежа може бути у тисячі разів більша.
Чого це не роблять ті добровольчі легіони, що зайшли на росію?
Щоб зробити ЦЮ диверсію у Самарській обл. скільки було необхідно часу?
А для тих, хто на території росії- підпалити ліс, поле, скупчення автівок, АЗС, все, що на шляху - скільки часу треба?
А от якщо палати ВСЕ буде , тоді вже й війну вести буде складніше+
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16.03.2024 17:45 Ответить
у вас абсолютно невірне сприйняття цієї події. Так, знищено об'єкт висотою всього біля 40 метрів і діаметром иетрів вісім. Але виробництво такої установки коштує до пів-мільярда доларів, а проектування, виготовлення, транспортування та монтаж займає півтора-два роки, бо це устаткування штучне, і підхід для інтегрування у технологічний процес підприємства індівідуальний. Більшість компонентів і устаткування колони виробляють за кордоном, виробників можно порахувать на пальцях двох рук. Тому про відновлення виробництва мова вже не йде.

Ось що таке ваше "500 кв. м це 20 метрів на 25"
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16.03.2024 20:39 Ответить
100 на 50,математик
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16.03.2024 22:35 Ответить
100 на 50 це 5000 кв м
можете перевірити калькулятором. Якщо вмієте
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16.03.2024 23:08 Ответить
справа там не у розмірах
це точне влучання у колону

розмір ***** ще меньше але ж варто було б попасти?
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17.03.2024 07:25 Ответить
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16.03.2024 17:59 Ответить
гарна робота, палить цих ублюдків
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16.03.2024 18:49 Ответить
Один дрон впав на нпз Сизрані,загорілась ділянка площею 20м×25м.А сам нпз скільки має площі,щоб уявити шкоду від дрона? Там треба кілька добрих ракет і то на найважливіші обєкти нпз,тому що площа нпз- величезна.
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16.03.2024 19:32 Ответить
ви здивуєтесь - щоб зупинити Сизранський НПЗ, який переробляє на рік близько 8 мільйонів тон нафти, достатньо одного влучання дрона в установку ЕЛОУ-АВТ-6, яка забезпечує первинний основний процес електрознесолювання та зневоднення нафти (ЕЛОУ) та атмосферної та вакуумної перегонки нафти (АВТ). Після цього виробництво стає. В даному випадку воно стало до моменту зняття санкцій.
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16.03.2024 20:56 Ответить
Це якби...Це ракети мають шанс залетіти на цю ж таки установку.Дронів багато збивають,до того ж вони,далекої дії,ще не мають тої точності,що шахеди.
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16.03.2024 21:41 Ответить
чому якби? У цього дрона такий же самий машинний зір із завантаженим у програмне забезпечення зображенням конкретної колони на конкретному підприємстві, як і у Storm Shadow чи SCALP EG. Тому дрон, пролетівши тисячу км попадає точно у колону діаметром 8 метрів. Шахеди ж наводяться на ціль супутниковою навігацією, яка спотворюється засобами РЕБ, тоді вмикається інерційна система, яка не може враховувати рух повітряних мас. Тому якщо на термінальній стадії польоту не зявиться можливість відкорегувати траєкторію за допомогою глонасу, то шахєд влучає аби куди. Тому ваше уявлення про точність ішакєдів перебільшена, і поки що вони не мають технології оптичного розпізнавання запрограмованої цілі.
Про збиття "лютих" над атакованими НПЗ наразі нічого не відомо. Якщо у вас є такі пруфи, то викладайте.
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16.03.2024 22:06 Ответить
У нас цікавий завод,куди кацапи направляють свої шахеди,які влучали не по власне його території,а по приміщеннях:пролетіли всю країну і попали в ціль на заході країни.Не буду писати який,хоча місцеві знають,тим більше і самі кацапи.Це щодо точності і далекої дії шахедів,яких недооцінювати не можна,яких на земарафоні зневажливо називали мопедами.Друге,не секрет,що наших дронів,як і шахедів по території України,багато збивають,як над Кримом,так і над ближнім зарубіжжям ереферії.Що влучив дрон в головну установку нпз Сизрані і вивів з ладу нпз-ніде не повідомляли,в Рязані-два резервуари загорілись на півгодини.Хоча це добре,та зовсім мало..Висновок який: треба на нпз-ракети,щоби завдати хоча би значної шкоди.І ваші знання по деталях критичної інфраструктури ереферії,можна пояснити,що вивчали їх на службі і якщо так,то важливо дізнатись,як ставитесь до того,що ерм+тат числяться в офіційних списках рос.агентів в Британії. Якщо це так,то атаки дронів в принципі не можуть стати успішними
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17.03.2024 09:46 Ответить
Перше, про точність шахедів я вам відповів вище. Щодо моєї недооцінки - це ваш висновок, який ви чомусь робите за мене.
Друге, дрони взагалі збиваються, особливо там де є хоч якесь ППО Навіщо мені ваша констатація цього факта.

.Що влучив дрон в головну установку нпз Сизрані і вивів з ладу нпз - про це поідомляли скрізь. Просто у пошуку набираєте "сызрань НПЗ БПЛА", і вся стрічка забита цією новиною.
Щодо Рзані, то https://www.unian.net/russianworld/drony-udarili-po-neftezavodu-v-ryazani-pylaet-ustanovka-video-12571563.html ось вам посилання , яке гуглиться за десять секунд, в якому повідомляється про ураження однієї їз установок, яка забезпечує половину річної переробки цього НПЗ. З якою ціллю ви намагаєтесь перекручувати факти на форумі? навіщо це вам?

Висновки, що робити з НПЗ, роблять фахівці різних дотичних до проблеми спеіальностей, виходячи із наявних можливостей наших збройних сил і ВПК. І це добре, бо ділетанти до добра не доводять.
Що і де я вивчав - ви не можете знати, та і воно вам не потрібно, як і моє ставлення до єрмака чи татарова. Ну, хіба що складаєте списки для портнова.

Атаки дронів на НПЗ, яу би ви не хотіли, вже стали успішними. Раджу вам все ж таки, раніше чим писати "атаки дронів в принципі не можуть стати успішними", повчитесь робити прості висновки з фактів, бо атаки вже привели до економічних та військових наслідків. Окрім грошей, які росія має витрачати на відновлення заводів, вона втрачатиме ринки, куди продавала нафтову продукцію. І навіть після можливого відновлення постачань, повернути собі ці ринки буде проблематично, адже їх можуть забрати інші конкуренти. Підвищення ціни на паливо, та його дефіцит приведуть до зриву посівної, а значить вдарять ще і по експорту пшениці. Зупинка НПЗ впливає на плани постачання палива для армії рф. Це збільшує плече логістики, адже тепер росіяни будуть змушені постачати паливо з дальніх заводів.

І кидайте тут писати свою дурню. Якщо чогось не знаєте, то навчіться працювати з джерелами. Звісно, не всі можуть стати осінтерами, але ж і недолугим теж не треба виглядати.
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17.03.2024 16:24 Ответить
У ніч проти середи, 13 березня, безпілотники атакували . Зранку повідомили, про збиття безпілотника біля НПЗ у Киришському районі Ленінградської області, а також про у Кстово-ЦН,17.03.24.
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17.03.2024 10:14 Ответить
от навіщо мені ваші посиланн? Ви навіть гадки не маєте, скільки раз за останній рік наші БПЛА атакували Рязанський НПЗ, та і інші НПЗ теж, і як змінвся за цей період характер цих атак.
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17.03.2024 16:33 Ответить
Це із ЦН. Рос.телеграм-канали,вислови рос.губурнатора не читаю,якими ви апелюєте."от навіщо мені ваші посиланн?"І все багато слів про ЯКБИ,а мало фактажу.До речі,пишуть про удари,пошкодження,та жоден їх завод не став.Якщо уникаєте питання про ерма тата,то це про щось і каже.А це більш вагомий фактор,аніж бпла.У мене все і не переходьте межі того,що називається поведінка.
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17.03.2024 17:09 Ответить
Звісно ви маєте повне право читати тільк ЦН. Тєлєгою не користуюсь і не читаю, як і російських губернаторів. Фактажу багато у відкритих ждерелах. Про те, які заводи стали, ви можете там прочитати.
Ваші домиисли щодо мого відношення до єрмаків мене взагалі ніяк не хвилюють. Ви маєте право думати що завгодно.
У мене все, тому надалі не бачу сенсу у подальших дискусіях з вами.
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17.03.2024 18:21 Ответить
Ок,тим більше я,бо тут дискусією мало пахне.
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17.03.2024 20:09 Ответить
Хто шо б не казав, а це гарні новини. Треба більше. Шоб пуйло полізло навколішки до свого ,,брата" товаріща Си і умоляв його продати рашці бензин і соляру. Китайці продадуть, а якже. За чотиридорога. Обдеруть кацапів, як липку. Слава ЗСУ!
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16.03.2024 19:45 Ответить
Мало....
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16.03.2024 22:31 Ответить
Хороші новини з братньої росії
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16.03.2024 22:58 Ответить
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17.03.2024 00:51 Ответить
Красіво.
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17.03.2024 02:54 Ответить
Десяток НПЗ, почти все кроме вчерашнего Первого завода в 20-ке крупнейших. Сызрань минус 7 млн. тонн переработки.

Чувствуешь запах? Это горящий Сызранский НПЗ, сынок. Больше ничто в мире не пахнет так.

Я люблю запах горящей нефти поутру. Однажды мы бомбили одну установку грубой очистки, двенадцать часов подряд. И когда всё закончилось, я взглянул на неё. Там уже ничего не было, даже ни одного вонючего барреля.

Но запах! Вся Сызрань была им пропитана.

Это был запах… идущей по плану СВО!
Кирилл Данильченко.
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17.03.2024 03:01 Ответить
Секретар РНБО Олексій Данілов в коментарі Радіо Свобода сказав:

"Всі цивілізовані країни не мали б визнавати ці вибори в росії. Але тут є велике питання, що всі інституції побудовані до Другої світової війни і жили в одній системі координат, а зараз вся ця система координат змінилась. Після закінчення "холодної війни" нової не побудували. Не розумію, що країна-терорист робить у Раді безпеці, люди, які вбивають дітей, з ними жодна країна світу не має вести жодної розмови.
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17.03.2024 07:37 Ответить
Краще би Данілов подивився,що робиться з безпекою,за яку і він відповідальний: ерм керує всіма функціями президента,за зе залишив представницькі,підпис і печатку.Оп-не конституційний орган.
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17.03.2024 10:05 Ответить
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