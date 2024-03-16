НПЗ горит в Самарской области РФ после атаки БПЛА. ВИДЕО

Под утро 16 марта неизвестные беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области РФ.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

Беспилотник атаковал территорию завода в Сызрани. Начался пожар, площадь которого – 500 кв.

"Атака произошла в 6 утра по местному времени. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар. Сейчас площадь возгорания составляет 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Также дрон атаковал Новокуйбышевский НПЗ. Там тоже возник пожар, который спасатели потушили.

"В это же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевский НПЗ. Там тоже начался пожар, который через полчаса был ликвидирован", - информирует Baza.

Местный телеграм-канал Город Сызрань также подтверждает информацию о пожаре на НПЗ, впрочем, о его причинах не сообщается.

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