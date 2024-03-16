НПЗ горит в Самарской области РФ после атаки БПЛА. ВИДЕО
Под утро 16 марта неизвестные беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области РФ.
Об этом сообщает телеграм-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.
Беспилотник атаковал территорию завода в Сызрани. Начался пожар, площадь которого – 500 кв.
"Атака произошла в 6 утра по местному времени. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар. Сейчас площадь возгорания составляет 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Также дрон атаковал Новокуйбышевский НПЗ. Там тоже возник пожар, который спасатели потушили.
"В это же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевский НПЗ. Там тоже начался пожар, который через полчаса был ликвидирован", - информирует Baza.
Местный телеграм-канал Город Сызрань также подтверждает информацию о пожаре на НПЗ, впрочем, о его причинах не сообщается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сбили беспилотник нефтебазой
Беспокойная я,
Беспокойная я,
Да успокой ты меня, ох.
а як почнуть ставати на крило гусенята F 16 ..........далі буде,
17 марта произведён массированный удар дронов ГУР по НПЗ в городе Славянск на Кубани:
Орки заявляют, что "все дроны были успешно сбиты", однако, НПЗ горит и пылает. Гойда !
https://twitter.com/*********/status/1769164083427692742
От перемога!
А якщо підпалити ліс, то пожежа може бути у тисячі разів більша.
Чого це не роблять ті добровольчі легіони, що зайшли на росію?
Щоб зробити ЦЮ диверсію у Самарській обл. скільки було необхідно часу?
А для тих, хто на території росії- підпалити ліс, поле, скупчення автівок, АЗС, все, що на шляху - скільки часу треба?
А от якщо палати ВСЕ буде , тоді вже й війну вести буде складніше+
Ось що таке ваше "500 кв. м це 20 метрів на 25"
можете перевірити калькулятором. Якщо вмієте
це точне влучання у колону
розмір ***** ще меньше але ж варто було б попасти?
Про збиття "лютих" над атакованими НПЗ наразі нічого не відомо. Якщо у вас є такі пруфи, то викладайте.
Друге, дрони взагалі збиваються, особливо там де є хоч якесь ППО Навіщо мені ваша констатація цього факта.
.Що влучив дрон в головну установку нпз Сизрані і вивів з ладу нпз - про це поідомляли скрізь. Просто у пошуку набираєте "сызрань НПЗ БПЛА", і вся стрічка забита цією новиною.
Щодо Рзані, то https://www.unian.net/russianworld/drony-udarili-po-neftezavodu-v-ryazani-pylaet-ustanovka-video-12571563.html ось вам посилання , яке гуглиться за десять секунд, в якому повідомляється про ураження однієї їз установок, яка забезпечує половину річної переробки цього НПЗ. З якою ціллю ви намагаєтесь перекручувати факти на форумі? навіщо це вам?
Висновки, що робити з НПЗ, роблять фахівці різних дотичних до проблеми спеіальностей, виходячи із наявних можливостей наших збройних сил і ВПК. І це добре, бо ділетанти до добра не доводять.
Що і де я вивчав - ви не можете знати, та і воно вам не потрібно, як і моє ставлення до єрмака чи татарова. Ну, хіба що складаєте списки для портнова.
Атаки дронів на НПЗ, яу би ви не хотіли, вже стали успішними. Раджу вам все ж таки, раніше чим писати "атаки дронів в принципі не можуть стати успішними", повчитесь робити прості висновки з фактів, бо атаки вже привели до економічних та військових наслідків. Окрім грошей, які росія має витрачати на відновлення заводів, вона втрачатиме ринки, куди продавала нафтову продукцію. І навіть після можливого відновлення постачань, повернути собі ці ринки буде проблематично, адже їх можуть забрати інші конкуренти. Підвищення ціни на паливо, та його дефіцит приведуть до зриву посівної, а значить вдарять ще і по експорту пшениці. Зупинка НПЗ впливає на плани постачання палива для армії рф. Це збільшує плече логістики, адже тепер росіяни будуть змушені постачати паливо з дальніх заводів.
І кидайте тут писати свою дурню. Якщо чогось не знаєте, то навчіться працювати з джерелами. Звісно, не всі можуть стати осінтерами, але ж і недолугим теж не треба виглядати.
Ваші домиисли щодо мого відношення до єрмаків мене взагалі ніяк не хвилюють. Ви маєте право думати що завгодно.
У мене все, тому надалі не бачу сенсу у подальших дискусіях з вами.
Чувствуешь запах? Это горящий Сызранский НПЗ, сынок. Больше ничто в мире не пахнет так.
Я люблю запах горящей нефти поутру. Однажды мы бомбили одну установку грубой очистки, двенадцать часов подряд. И когда всё закончилось, я взглянул на неё. Там уже ничего не было, даже ни одного вонючего барреля.
Но запах! Вся Сызрань была им пропитана.
Это был запах… идущей по плану СВО!
Кирилл Данильченко.
"Всі цивілізовані країни не мали б визнавати ці вибори в росії. Але тут є велике питання, що всі інституції побудовані до Другої світової війни і жили в одній системі координат, а зараз вся ця система координат змінилась. Після закінчення "холодної війни" нової не побудували. Не розумію, що країна-терорист робить у Раді безпеці, люди, які вбивають дітей, з ними жодна країна світу не має вести жодної розмови.