РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9174 посетителя онлайн
Новости Видео
8 196 105

Тело 33-летнего украинца обнаружили румынские пограничники в Тисе. ВИДЕО

В реке Тиса обнаружили тело 33-летнего харьковчанина.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Мужчины заплатили "переправщику" по $5 тыс. за резиновую лодку для незаконного пересечения границы, но ее на месте не оказалось. Нарушителей задержали, - Госпогранслужба. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6580) смерть (9250)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
при "баризі" багато хто "устал ат вайни", тому у 2019 році, сидячи на дивані, надивились на Г+Г, інших олігархічних телепомойках, тупих 95-анальних серіальчиків класу "слуга урода", вибрили це зелене н*ркоманське чмо, зароданця і агента кацапського фсб !!!



показать весь комментарий
18.03.2024 13:44 Ответить
+25
Я старий воїн. Все ж таки, 18 місяців на нулі відбув. Якщо з ДФТГ, то 20. Поховав половину максимально близьких друзів, бойових побратимів. Був в таких ситуаціях, за які краще й не розповідати тим, у кого нема аналогічного досвіду. Бачив все і більше.
Так от.
Страх смерті - цілком нормально. Головне - не панікувати. А страх та адреналін - нормально.

Але навіть не уявляю, як можна настільки боятися війни, щоб втонути в холодній річці.
показать весь комментарий
18.03.2024 13:58 Ответить
+22
в нас в Україні прикордонники воюють на фронті, ні, не чули? а також їм доводиться витягати трупи ухилянтів, це також їх обов'язок...
показать весь комментарий
18.03.2024 13:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А чо, він таки доплив до Румунії, мети досягнув, то шо трупом то таке...
показать весь комментарий
18.03.2024 20:03 Ответить
*****. ну на х.уя через Тису? вони дебіли? У нас з Молдовой и ПМР кордон майже відкритий. А вони пруться через Тису і ще по 10к баксів за це башляють. це все Дарвін.
показать весь комментарий
18.03.2024 20:05 Ответить
Ухилився...
показать весь комментарий
18.03.2024 20:12 Ответить
Слабак!
показать весь комментарий
19.03.2024 00:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 