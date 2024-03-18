Тело 33-летнего украинца обнаружили румынские пограничники в Тисе. ВИДЕО
В реке Тиса обнаружили тело 33-летнего харьковчанина.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
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Gregory Mihelson
показать весь комментарий18.03.2024 20:03 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
armalit 2015
показать весь комментарий18.03.2024 20:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Віктор Кравчук
показать весь комментарий18.03.2024 20:12 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
fresh guacamole
показать весь комментарий19.03.2024 00:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Так от.
Страх смерті - цілком нормально. Головне - не панікувати. А страх та адреналін - нормально.
Але навіть не уявляю, як можна настільки боятися війни, щоб втонути в холодній річці.