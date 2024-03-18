УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9815 відвідувачів онлайн
Новини Відео
8 196 105

Тіло 33-річного українця виявили румунські прикордонники у Тисі. ВIДЕО

У річці Тиса виявили тіло 33-річного харків’янина.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте: На Львівщині чоловік пропонував прикордоннику $9000 хабаря, щоб виїхати за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6135) смерть (6778)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27
при "баризі" багато хто "устал ат вайни", тому у 2019 році, сидячи на дивані, надивились на Г+Г, інших олігархічних телепомойках, тупих 95-анальних серіальчиків класу "слуга урода", вибрили це зелене н*ркоманське чмо, зароданця і агента кацапського фсб !!!



показати весь коментар
18.03.2024 13:44 Відповісти
+25
Я старий воїн. Все ж таки, 18 місяців на нулі відбув. Якщо з ДФТГ, то 20. Поховав половину максимально близьких друзів, бойових побратимів. Був в таких ситуаціях, за які краще й не розповідати тим, у кого нема аналогічного досвіду. Бачив все і більше.
Так от.
Страх смерті - цілком нормально. Головне - не панікувати. А страх та адреналін - нормально.

Але навіть не уявляю, як можна настільки боятися війни, щоб втонути в холодній річці.
показати весь коментар
18.03.2024 13:58 Відповісти
+22
в нас в Україні прикордонники воюють на фронті, ні, не чули? а також їм доводиться витягати трупи ухилянтів, це також їх обов'язок...
показати весь коментар
18.03.2024 13:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А чо, він таки доплив до Румунії, мети досягнув, то шо трупом то таке...
показати весь коментар
18.03.2024 20:03 Відповісти
*****. ну на х.уя через Тису? вони дебіли? У нас з Молдовой и ПМР кордон майже відкритий. А вони пруться через Тису і ще по 10к баксів за це башляють. це все Дарвін.
показати весь коментар
18.03.2024 20:05 Відповісти
Ухилився...
показати весь коментар
18.03.2024 20:12 Відповісти
Слабак!
показати весь коментар
19.03.2024 00:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 