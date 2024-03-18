Тіло 33-річного українця виявили румунські прикордонники у Тисі. ВIДЕО
У річці Тиса виявили тіло 33-річного харків’янина.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
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Gregory Mihelson
показати весь коментар18.03.2024 20:03 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
armalit 2015
показати весь коментар18.03.2024 20:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Віктор Кравчук
показати весь коментар18.03.2024 20:12 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
fresh guacamole
показати весь коментар19.03.2024 00:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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Так от.
Страх смерті - цілком нормально. Головне - не панікувати. А страх та адреналін - нормально.
Але навіть не уявляю, як можна настільки боятися війни, щоб втонути в холодній річці.