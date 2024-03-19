Украинские воины отбили дронами "Дикі шершні" очередную атаку врага. ВИДЕО
Украинские воины отбили дронами "Дикі шершні" очередную атаку российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, всего за несколько часов ударное подразделение Bulava совместно с 20 батальоном ОПБ им. Б. Хмельницкого остановили 8 единиц вражеской техники на одном из южных направлений. Именно так ваши донаты мы конвертируем в изделия, которые летают далеко и точно. Не останавливайтесь, поддерживайте сбор "Диких шершнів" на новые дроны.
Реквизиты для желающих присоединиться к сбору:
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
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треба допилювати дрони щоб на фінішній прямій автоматика наводила на мішень