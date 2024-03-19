РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8397 посетителей онлайн
Новости Видео
7 061 2

Украинские воины отбили дронами "Дикі шершні" очередную атаку врага. ВИДЕО

Украинские воины отбили дронами "Дикі шершні" очередную атаку российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, всего за несколько часов ударное подразделение Bulava совместно с 20 батальоном ОПБ им. Б. Хмельницкого остановили 8 единиц вражеской техники на одном из южных направлений. Именно так ваши донаты мы конвертируем в изделия, которые летают далеко и точно. Не останавливайтесь, поддерживайте сбор "Диких шершнів" на новые дроны.

Также смотрите: Бойцы 73-й МЦ ССО уничтожают оборудование россиян дронами "Дикі Шершні". ВИДЕО

Реквизиты для желающих присоединиться к сбору:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Автор: 

Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
промахів вистачає.
треба допилювати дрони щоб на фінішній прямій автоматика наводила на мішень
показать весь комментарий
19.03.2024 08:05 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
19.03.2024 09:25 Ответить
 
 