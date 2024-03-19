Українські воїни відбили дронами "Дикі шершні" чергову атаку ворога. ВIДЕО
Українські воїни відбили дронами "Дикі шершні" чергову атаку російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначається, лише за декілька годин ударний підрозділ Bulava спільно з 20 батальйоном ОПБ ім. Б. Хмельницького, зупинили 8 одиниць ворожої техніки на одному з південних напрямків. Саме так ваші донати ми конвертуємо у вироби, які літають далеко і влучно. Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові дрони.
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треба допилювати дрони щоб на фінішній прямій автоматика наводила на мішень