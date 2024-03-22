Россияне ударили по многоэтажке в центре Херсона. ВИДЕО
Российские оккупационные войска нанесли удар по многоэтажке в центре Херсона.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
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