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Россияне ударили по многоэтажке в центре Херсона. ВИДЕО

Российские оккупационные войска нанесли удар по многоэтажке в центре Херсона.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27941) Херсон (2900)


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Спокуха! Ввечері найвеличніший відповість потужним відосом!
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22.03.2024 10:52 Ответить
це буде найпотужнішій відосік про найпотужнішу "не забудем не простим"
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22.03.2024 13:55 Ответить
І вперше! А потім обговорить на Ставці!
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22.03.2024 21:15 Ответить
Папі з-під Третього Риму має сподобатися..............
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22.03.2024 10:58 Ответить
кацапня тварі ще ті
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22.03.2024 11:39 Ответить
Бити гадів нещадно!
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22.03.2024 12:28 Ответить
Чекаємо на відосіка від хріпатої голови
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22.03.2024 13:28 Ответить
Спасають рускаязичних від "бандєравцев". Адже досі там гаварят па-рускі, значить треба спасати.
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22.03.2024 21:14 Ответить
 
 