Росіяни вдарили по багатоповерхівці в центрі Херсону. ВIДЕО
Російські окупаційні війська завдали удару по багатоповерхівці в центрі Херсону.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
CryptoShorts
показати весь коментар22.03.2024 10:52 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Вячеслав Тотал
показати весь коментар22.03.2024 13:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
User Name #546219
показати весь коментар22.03.2024 21:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
igor koval #550777
показати весь коментар22.03.2024 10:58 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
oz ol #211540
показати весь коментар22.03.2024 11:39 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Eugene Boyko #535329
показати весь коментар22.03.2024 12:28 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
cavingos cavingos
показати весь коментар22.03.2024 13:28 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
✘
User Name #546219
показати весь коментар22.03.2024 21:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль