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Росіяни вдарили по багатоповерхівці в центрі Херсону. ВIДЕО

Російські окупаційні війська завдали удару по багатоповерхівці в центрі Херсону.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29234) Херсон (3444)


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Спокуха! Ввечері найвеличніший відповість потужним відосом!
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22.03.2024 10:52 Відповісти
це буде найпотужнішій відосік про найпотужнішу "не забудем не простим"
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22.03.2024 13:55 Відповісти
І вперше! А потім обговорить на Ставці!
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22.03.2024 21:15 Відповісти
Папі з-під Третього Риму має сподобатися..............
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22.03.2024 10:58 Відповісти
кацапня тварі ще ті
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22.03.2024 11:39 Відповісти
Бити гадів нещадно!
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22.03.2024 12:28 Відповісти
Чекаємо на відосіка від хріпатої голови
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22.03.2024 13:28 Відповісти
Спасають рускаязичних від "бандєравцев". Адже досі там гаварят па-рускі, значить треба спасати.
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22.03.2024 21:14 Відповісти
 
 